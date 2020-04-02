Белорусский премьер Сергей Румас заявил, что Минск рассчитывает получить 2 млн тонн нефти из России по цене около $4 за баррель.

Минск планирует получить от Москвы 2 млн тонн нефти по $4 за баррель

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