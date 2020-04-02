Энергетика

RT на русскомRT на русскомМинск планирует получить от Москвы 2 млн тонн нефти по $4 за баррель

Белорусский премьер Сергей Румас заявил, что Минск рассчитывает получить 2 млн тонн нефти из России по цене около $4 за баррель.
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Белоруссия рассчитывает получить 2 млн тонн российской нефти по $4 за баррель

Газета.Ru03:25
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Будет ли у Беларуси нефть по 4 доллара за баррель? Спросили у эксперта

КП - Беларусь10:12
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