Энергетика
RT на русскомМинск планирует получить от Москвы 2 млн тонн нефти по $4 за баррель
Белорусский премьер Сергей Румас заявил, что Минск рассчитывает получить 2 млн тонн нефти из России по цене около $4 за баррель.
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Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 16:00, Ашберн
Комментарии
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Нерабочими днями в апреле будут все Апрель 2020 года для всей экономики РФ будет нерабочим — президент Владимир Путин продлил режим, действовавший с 30 марта по 3 апреля, до конца месяца.
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Общество
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Общество
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Число зараженных коронавирусом в мире перевалило за миллион
Количество заразившихся коронавирусом нового типа COVID-19 в мире превысило отметку в один миллион человек.
Политика
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Экономика
Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
Культура
Шесть российских музеев вошли в топ-100 самых посещаемых в мире
В топ-100 вошли шесть российских музеев, среди которых Эрмитаж, Музеи Кремля, Третьяковская галерея и Пушкинский музей.
Политика
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов объявил об отставке
55-летний Орлов возглавляет Архангельскую область с 2012 года.
Политика
Песков ответил на вопрос о возможной ошибке в словах Трампа
«Затрудняюсь ответить», — заявил Песков в ответ на вопрос, считают ли в Кремле высказывание Трампа преднамеренным.
Армия и оружие
Американцы в Сирии вновь встали на пути у российской военной полиции
Очередной инцидент между американскими военными и российской военной полицией произошел на территории Сирии, пишет Shraibikus News.
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«Евровидение-2020» пройдет в онлайн-формате
Международный конкурс эстрадной песни отменили из-за пандемии коронавируса, но, как сообщается на официальном сайте мероприятия, организаторы «Евровидения» решили провести специальный онлайн-концерт.
Футбол
Уткин жёстко ответил Дзюбе на слова о деградации и упадке
Журналист и комментатор Василий Уткин жёстко ответил нападающему петербургского «Зенита» Артёму Дзюбе.
Общество
Лукашенко рассказал о мерах по борьбе с коронавирусом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что с коронавирусом помогают бороться употребление жирной пищи, в частности, сливочного масла, а также прогулки по свежему воздуху и занятия спортом.
Политика
Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к россиянам
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил отставание часов на руке российского лидера во время обращения к гражданам страны технической задержкой.
Энергетика
Цена нефти на российском рынке стала отрицательной
Падение цен на мировую нефть привело к тому, что на российском рынке нефти ценовые формулы показали отрицательное значение.
Происшествия
Вернувшихся из Дохи не выпускают из Пулково, но предлагают таинственный автобус. Туристы бунтуют и не хотят в «Зарю»
Застрявшие предполагают, что их хотят отправить в обсерватор пансионата «Заря» в Репино.
Экономика
Bank of America ухудшил прогноз по спаду ВВП РФ до 5,6%
Сегодня, 2 апреля 2020 года, один из крупнейших банков США Bank of America ухудшил прогноз по спаду российской экономики в текущем году с 1% до 5,6%.
Общество
Минобрнауки рекомендовало вузам возобновить дистанционное обучение
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что всем вузам рекомендуется возобновить обучение в дистанционном формате с 6 апреля.
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