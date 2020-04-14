Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал соглашения с Европейским союзом об упрощении визового режима и о реадмиссии. Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале республики.

Минск подписал соглашение об упрощении визового режима с ЕС

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