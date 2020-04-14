Политика
Газета.RuМинск подписал соглашение об упрощении визового режима с ЕС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал соглашения с Европейским союзом об упрощении визового режима и о реадмиссии. Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале республики.
Читать в источнике
Оценить211
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7142 источника, обновлено в 06:40, Ашберн
Политика
В Минздраве сообщили о разработке в РФ препарата от коронавируса
Российская компания разработала препарат для лечения новой коронавирусной инфекции.
Российская газета вчера в 11:50
Политика
Путин призвал принять экстраординарные меры для борьбы с коронавирусом
Для остановки распространения коронавирусной инфекции COVID-19 должны быть приняты экстраординарные меры, заявил президент России Владимир Путин на встрече членов Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции.
RT на русском 05:55
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева рассказала, что потеряла ребенка
Телеведущая Лера Кудрявцева в ходе прямого эфира в инстаграме рассказала, что потеряла ребенка.
РИА Новости 02:39
Здоровье
Россиянам рекомендовали заниматься сексом для иммунитета
Российский иммунолог, академик РАН Валерий Черешнев рекомендовал занятие сексом для поддержания иммунитета при пандемии коронавируса.
Lenta.ru 05:46
Игры
Обновление Journey’s End для Terraria выйдет 16 мая
Всего будет добавлено более 800 предметов.Terraria появилась в 2011 году на РС, а потом была адаптирована для PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One и мобильных устройств.
RuNews24.ru 02:07
Общество
В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков
В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков для передвижения по городу.
Lenta.ru 05:43
Общество
Эксперт ВШЭ сообщила о смене динамики распространения коронавируса
Директор института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в программе «Воскресный вечер» на телеканале «Россия 1» заявила, что распространение коронавируса в России происходит не по оптимистическому сценарию.
Дождь вчера в 04:03
Общество
Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве
В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
РИА Новости вчера в 17:14
Политика
Лавров заявил, что Россия не станет просить Евросоюз об отмене санкций
Страна намерена опираться на собственные силы Россия не будет просить Европейский союз об отмене санкций.
SM News 06:24
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости 12 апреля в 17:44
Кино
Вышел трейлер фильма «Доктор Лиза» с Чулпан Хаматовой
News.ru вчера в 11:49
Экономика
Российские операторы связи предупредили о росте тарифов
Рост тарифов на связь в 2020 г. может оказаться выше, чем прогнозировали аналитики в конце прошлого года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на опрос Telecom Daily, в котором участвовали 114 руководителей компаний и организаций телекоммуникационного сектора, за исключением федеральных операторов сотовой связи, из 15 городов, включая Москву и Санкт-Петербург.
Ведомости 03:59
Армия и оружие
В российской армии выявили первые случаи заражения коронавирусом
В российской армии официально подтверждены первые три случая заражения COVID-19.
Коммерсантъ 05:38
Общество
Умер член совета директоров En+ Игорь Ложевский
Инвестиционный банкир, член совета директоров компании En+ Игорь Ложевский умер 12 апреля от непродолжительной болезни, сообщила компания.
Интерфакс 03:00
Происшествия
В Подмосковье ограбили дом агента Малкина
Дом Геннадия Ушакова, агента российского хоккеиста «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, ограбили неизвестные.
RT на русском 06:33
Экономика
Генпрокуратура сообщила о финансовой поддержке букмекерских контор
В сообщении подчеркивается, что внесение организаций в этот перечень может стать основанием для приоритетной финансовой поддержки, что особенно актуально в условиях распространения коронавируса.
Известия 06:06
Общество
«Сухой закон» оказался для Африки страшнее коронавируса
Грабежи магазинов и волну насилия прямо связывают с пандемией коронавируса и ее социальными последствиями.
Взгляд.ру 06:20
Шоу-бизнес
Анна Седокова раскритиковала Константина Меладзе
Анна Седокова дала нелестную оценку своему бывшему продюсеру, Меладзе.
Татарстан Сегодня 04:55
Общество
Названы места повышенной опасности в период пандемии коронавируса
Аптеки и магазины являются самыми опасными для посещения местами во время пандемии коронавируса. Именно там высок риск заражения.
Российская газета вчера в 22:36
Экономика
Экономисты призвали власти бороться с кризисом раздачей денег населению
Эксперты сходятся в том, что объемы антикризисной поддержки экономики нужно довести до 4 – 6% ВВП в консервативном сценарии или 8 – 10% в радикальном (по сравнению с объявленными мерами властей объемом не более 1,5% ВВП).
РБК 04:24
Общество
86-летняя подруга принца Гарри рассказала о его жизни в Лос-Анджелесе
На днях приятельница герцога Сассекского 86-летняя антрополог Джейн Гудолл дала интервью Radio Times, в котором подтвердила мнение экспертов.
Woman.ru 04:00
Общество
Названо условие для полного выхода России из карантина к лету
Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, при каких условиях в стране уже к началу лета могут полностью отменить ограничительные меры по коронавирусу, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru 12 апреля в 15:00
Авто
Появилась информация о новом Toyota Land Cruiser 300
Дата выхода нового Toyota Land Сrиіsеr, как и все остальное о нем, скрыта "за семью печатями".
Автоновости дня 03:20
Общество
Правительство временно сняло ограничения на продажу медицинских масок
Правительство приостановило действие своего постановления об ограничениях на торговлю медицинскими масками и о введении единого поставщика масок в лице структуры «Ростеха».
Ведомости 06:29
Транспорт
В столичном метро временно закрыли вестибюли 20 станций
С сегодняшнего дня московская подземка временно закрыла на вход и выход вестибюли 20 станций.
Российская газета 02:35
Музыка
Составлен топ-10 самых популярных песен десятилетия
Телеканал 360° вчера в 18:38
Экономика
В России могут временно запретить импорт дешевого бензина
Москва, 13 апреля 2020, 08:19 — REGNUM Правительство России может временно ограничить ввоз дешевого бензина в страну, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM вчера в 01:19
Политика
Трамп объявил во всех штатах США режим крупного бедствия
В своем микроблоге Трамп отметил, что «впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех пятидесяти штатах сразу».
Страна Советов on-line 03:34
Технологии
Томские ученые создали прибор для передачи боли виртуально
Томские ученые создали устройство для передачи боли посредством виртуальной реальности.
Московский Комсомолец вчера в 10:34