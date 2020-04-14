Политика
Газета.RuМинск подписал соглашение об упрощении визового режима с ЕС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал соглашения с Европейским союзом об упрощении визового режима и о реадмиссии. Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале республики.
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Общество
В Москве оштрафовали 92 торговые точки за нарушение санитарных норм
В Москве за последние три дня оштрафовали 92 торговые точки за нарушение санитарно-эпидемиологических норм в условиях режима повышенной готовности из-за распространения коронавирусной инфекции.
RT на русском 03:29
Общество
Названо условие для полного выхода России из карантина к лету
Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, при каких условиях в стране уже к началу лета могут полностью отменить ограничительные меры по коронавирусу, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru 12 апреля в 15:00
Экономика
Россиян предупредили о росте тарифов на сотовую связь
Телекоммуникационные компании предсказывают рост тарифов на сотовую связь - по данным Telecom Daily, 84% проводных операторов ожидают повышения цен как минимум на 10-15%.
Газета.Ru 03:13
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru вчера в 03:27
Общество
У главы одного из районов Уфы подозревают коронавирус
Причиной стал уход на больничный главы администрации Рустема Рахматуллина, рассказали в пресс-службе городской мэрии.
РБК Уфа 03:10
Здоровье
Радий Хабиров обсудил тяжелую ситуацию в РКБ имени Куватова в Уфе
Радий Хабиров вышел в эфир программы «Вечер с Владимиром Соловьевым», где на телеканале «Россия 1» обсудил ситуацию в РКБ имени Куватова в Уфе.
ToDay News Ufa 00:35
Общество
Комментатор Уткин ответил Соловьеву, назвавшему его больным
Ранее Соловьев, комментируя недовольство Уткина действиями российских властей во время пандемии коронавируса, назвал оппонента «психически больным человеком», слова которого не могут дискредитировать российское государство.
URA.Ru вчера в 04:41
Общество
МЧС и Росгвардия получили право наказывать за нарушение правил при ЧС
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, наделяющее определенных должностных лиц правом составлять протоколы на нарушение правил поведения при ЧС.
Коммерсантъ вчера в 07:45
Общество
В Россию привезли штамм коронавируса из США
Томск, 14 апреля 2020, 09:28 — REGNUM В Россию из США доставили штамм коронавируса, предназначенный для проведения научных исследований.
REGNUM 02:28
Игры
Ремейк Resident Evil 4 станет самым масштабным
Буквально вчера появилась информация о стартовавшей разработке ремейка Resident Evil 4, как в сети сразу начали появляться утечки от разных источников.
The GEEK вчера в 10:50
Общество
Врач назвал ситуацию с коронавирусом в Москве парадоксальной
По словам врача, в начале объявленных карантинных мер москвичи демонстрировали дисциплинированность и строго соблюдали режим всеобщей самоизоляции — индекс превышал 4 балла.
РБК 00:23
Здоровье
В Челябинской области коронавирус подтвердили у 42 человек
По данным на утро 11 апреля, новосибирская лаборатория «Вектор» подтвердила 42 случая заболевания COVID-19.
Эхо Москвы в Челябинске 11 апреля в 03:46
Энергетика
Нефтяные компании в США начали приостанавливать добычу
Например, компания Texland Petroleum LP остановила работу всех 1211 месторождений и прекратила добычу до мая из-за отмены заказов и резкого падения спроса на нефть.
Forbes 02:21
Футбол
Каррера — о словах Глушакова: «Что только не сделаешь ради внимания»
Главный тренер АЕК Массимо Каррера ответил на слова полузащитника «Ахмата» Дениса Глушакова.
Спорт-Экспресс вчера в 11:00
Здоровье
Глава ВОЗ назвал условия для снятия ограничений из-за коронавируса
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейсус рассказал, при каких условиях страны могут снимать ограничительные меры, введенные из-за коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 01:04
Общество
Эксперт ВШЭ заявила об особом сценарии эпидемии коронавируса в России
Ситуация с коронавирусом в России развивается по особому, отличному от других стран сценарию.
РБК 03:24
Здоровье
Число заболевших коронавирусом в Саратовской области достигло 49
В Саратовской области утром 14 апреля лабораторно подтверждены еще 5 случаев заболевания коронавирусом.
Регион 64 02:00
Происшествия
В Забайкалье возбудили уголовное дело из-за фейка о коронавирусе
Уголовное дело о распространении ложной информации возбудили в отношении жителя Агинского района Забайкальского края.
Российская газета 03:04
Культура
Участник Comedy Club в костюме Яйца выступил в шоу «Маска»
Piter.tv вчера в 04:00
Происшествия
К создателю паблика «Омбудсмен полиции» пришли с обыском
Администратор паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов сообщил в Telegram, что к нему пришли с обыском.
Коммерсантъ 01:15
Интернет
Сбербанк провел масштабное обновление интернет-банка
Сбербанк представил масштабное обновление сайта интернет-банка.
ТАСС вчера в 06:01
Общество
Сбербанк рассказал о новых «коронавирусных» схемах мошенничества
Сбербанк выявил новые схемы мошенничества на фоне пандемии коронавируса.
Newsler.ru вчера в 04:42
Общество
Голикова призвала регионы подготовить коечный фонд
Регионы РФ на три-четыре недели отстают от Москвы и Подмосковья по заболеваемости коронавирусом, нужно подготовить систему здравоохранения и коечный фонд, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
РИА Новости вчера в 09:02
Общество
Количество зараженных коронавирусом людей в мире превысило 2 млн
Число людей, инфицированных коронавирусом, во всем мире перешагнуло отметку в 2 млн, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.
РБК вчера в 20:26
Общество
В Коммунарке рассказали о скрывающих правду пациентах с коронавирусом
Волонтер из больницы в Коммунарке рассказал о пациентах с коронавирусом, которые скрывали правду о том, с кем они контактировали.
Lenta.ru 03:26
Кино
На канале «Россия» начинается показ сериала «Зулейха открывает глаза»
С 13 апреля на телеканале Россия 1 стартует показ сериала «Зулейха открывает глаза». Зрители смогут увидеть его по будням, в 21.00.
Kazanfirst.ru вчера в 00:41
Общество
Испания ослабляет карантин, несмотря на рост заболеваемости
В стране еще продолжается рост числа заболевших, но работникам заводов и строек разрешили вернуться на работу.
Вести.Ru 00:58