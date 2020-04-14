Политика

Газета.RuГазета.RuМинск подписал соглашение об упрощении визового режима с ЕС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал соглашения с Европейским союзом об упрощении визового режима и о реадмиссии. Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале республики.
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Белоруссия подписала соглашение об упрощении визового режима с ЕС

РБК04:16

Лукашенко подписал соглашение с ЕС об упрощении визового режима

RT на русском02:11

Белоруссия упростила визовый режим с Евросоюзом

Lenta.ru02:40

Белоруссия ратифицировала соглашения с Евросоюзом об упрощении выдачи виз

ТАСС02:27

Лукашенко подписал соглашения с Евросоюзом об упрощении визового режима

Московский Комсомолец02:17

Минск подписал соглашение об упрощении визового режима с ЕС

Газета.Ru03:05

Лукашенко подписал соглашение об упрощении визового режима с Евросоюзом

РИА Новости02:05
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Происшествия

Экс-глава архангельского УФНС подозревается еще в одном эпизоде взятки

Бывший руководитель управления Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Сергей Родионов подозревается еще в одном эпизоде получения взятки, говорится во вторник в сообщении пресс-службы следственного управления СК РФ по Архангельской области и НАО.
ТАСС 04:37
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Происшествия

В Коврове умер еще один пациент с коронавирусом

27 марта в Коврове скончался мужчина 1971 года рождения, 11 апреля, в Петушках – две женщины 1940 и 1965 годов рождения.
ГТРК Владимир 03:48
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Политика

Путин назвал разгильдяйством вспышки коронавируса в некоторых регионах

Путин добавил, что ситуация с распространением коронавируса в регионах отстаёт от Москвы на 3-4 недели.
Говорит Москва вчера в 10:29
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Политика

Почти 40% россиян уверены в отстаивании Путиным интересов олигархов

Президент Владимир Путин выражает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей, считают 38% россиян.
Ведомости вчера в 17:04
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Здоровье

На Среднем Урале подтверждено ещё семь случаев заражения коронавирусом

Екатеринбург, 13 апреля 2020, 10:57 — REGNUM Свердловские врачи подтвердили информацию о ещё семи случаях заражения новым коронавирусом в регионе.
REGNUM вчера в 03:57
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Экономика

Каждый пятый заемщик в России оказался не знаком с условиями кредита

Согласно исследованию, Ямало-Ненецкий автономный округ стал самым закредитованным — в этом регионе кредиты выплачивают 72,7% респондентов.
РБК 12 апреля в 17:00
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Здоровье

В РФ разработали способы экстренной профилактики заражений врачей

Москва, 14 апреля 2020, 11:32 — REGNUM Способы экстренной профилактики заражения коронавирусом разработаны для российских медиков.
REGNUM 04:32
3
Происшествия

В Курской области выявили 15 новых случаев заражения коронавирусом

Коронавирус в минувшие сутки выявлен еще у 15 жителей Курской области, где в воскресенье скончалась пациентка с подтвержденным диагнозом, сообщила администрация региона.
РИА Новости вчера в 04:38
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Футбол

22-летний бразильский футболист умер во время курса физиотерапии

Пресс-служба бразильского клуба «Гуарани» сообщает о кончине одного из футболистов команды.22-летний защитник Тьяго Кортес внезапно скончался во время прохождения процедур физиотерапии.O Guarany está de luto 😥Faleceu na tarde desta segunda (13), em Florianópolis nosso zagueiro Tiago Cortes.
Soccer.ru 02:19
Здоровье

Врачи объяснили, как распознать пик эпидемии коронавируса в России

Медик объяснила, что на пике необходимо отсутствие роста новых случаев заболевания в течение нескольких дней.
Профиль 04:48
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина мечтает о жареной картошке после выхода из комы

Газета.Ru 03:52
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Шоу-бизнес

Анна Седокова раскритиковала Константина Меладзе

Анна Седокова дала нелестную оценку своему бывшему продюсеру, Меладзе.
Татарстан Сегодня 04:55
Религия

РПЦ благословила верующих на самостоятельное освящение куличей

Газета.Ru 03:38
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Происшествия

Всех водителей на въезде в Москву начнут проверять на наличие пропуска

Цифровые пропуска для передвижения на личном и общественном транспорте в столице начали оформлять с 13 апреля, их наличие будет обязательно для передвижения по Москве и Подмосковью с 15 апреля.
РБК 05:03
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Экономика

Александр Новак допустил введение запрета на ввоз бензина из-за рубежа

Возможность запрета ввоза дешевого автомобильного топлива обсуждается с начала падения цен на нефть, из-за которого стоимость бензина на внутреннем рынке России стала выше чем в Северо-Западной Европе.
Российская газета 12 апреля в 12:08
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Интернет

Сбербанк провел масштабное обновление интернет-банка

Сбербанк представил масштабное обновление сайта интернет-банка.
ТАСС вчера в 06:01
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Общество

В России разрабатывают нового боевого робота «Соратник»

Первый этап опытно-конструкторской работы по разработке семейства боевых робототехнических комплексов «Соратник» для Министерства обороны начался в России.
Военное дело 04:11
9
Общество

Еще 13 пациентов с коронавирусом умерли в Москве

Вечерняя Москва вчера в 17:35
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Экономика

Эксперты зафиксировали скачок оптовых цен на гречку в России

Оптовые цены на гречневую крупу и пшено на минувшей неделе резко рванули вверх, следует из мониторинга компании "ПроЗерно".
Интерфакс 04:28
Кино

На канале «Россия» начался показ сериала «Зулейха открывает глаза»

BFM.ru вчера в 21:09
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Общество

Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России

Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости 12 апреля в 23:51
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Энергетика

Саудовская Аравия продолжила снижать цены на нефть

Эр-Рияд, 14 апреля 2020, 07:13 — REGNUM Нефтяная госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco опубликовала данные о ценах на свою нефть на май 2020 года, сообщает агентство Bloomberg.
REGNUM 00:13
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Армия и оружие

За сутки киевские боевики 6 раз нарушили перемирие в ДНР

Новостной фронт вчера в 02:46
Здоровье

В Иркутской области снизился уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ

На территории Иркутской области снижается уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ.
Областная газета (г. Иркутск) вчера в 21:52
4
Общество

В Москве оштрафовали 92 торговые точки за нарушение санитарных норм

В Москве за последние три дня оштрафовали 92 торговые точки за нарушение санитарно-эпидемиологических норм в условиях режима повышенной готовности из-за распространения коронавирусной инфекции.
RT на русском 03:29
21
Армия и оружие

Стало известно о зараженных коронавирусом в российской армии

В российской армии, по данным на 30 марта, было официально подтверждено не менее трех случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 04:18
99
Общество

В Красноярске сотрудники центра ФМБА заразились коронавирусом

У пяти работников центра Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в Красноярске обнаружили коронавирус.
Аргументы и Факты 03:46
7
Армия и оружие

Странное поведение польского истребителя F-16 попало на видео

В сети разместили видео маневра польского истребителя F-16, который он совершил на высоте 6 км. При сближении с российской группировкой ВКС F-16 выпустил шасси.
Газета.Ru 04:20
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Общество

В Татарстане выявили ещё 23 новых случая заражения коронавирусом

По официальным данным на 14 апреля, в республике Татарстан выявили ещё 23 новых случая заражения коронавирусной инфекции за последние сутки.
Kazanfirst.ru 03:34
98
Общество

У десятков сотрудников Большого театра выявлен коронавирус

Уточняется, что тестирование на коронавирус за несколько дней до концерта «Мы вместе» прошли несколько сотен сотрудников театра, участвовавших в мероприятии.
REGNUM 01:16
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