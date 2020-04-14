Политика
Газета.RuМинск подписал соглашение об упрощении визового режима с ЕС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал соглашения с Европейским союзом об упрощении визового режима и о реадмиссии. Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале республики.
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Происшествия
Экс-глава архангельского УФНС подозревается еще в одном эпизоде взятки
Бывший руководитель управления Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Сергей Родионов подозревается еще в одном эпизоде получения взятки, говорится во вторник в сообщении пресс-службы следственного управления СК РФ по Архангельской области и НАО.
ТАСС 04:37
Происшествия
В Коврове умер еще один пациент с коронавирусом
27 марта в Коврове скончался мужчина 1971 года рождения, 11 апреля, в Петушках – две женщины 1940 и 1965 годов рождения.
ГТРК Владимир 03:48
Политика
Путин назвал разгильдяйством вспышки коронавируса в некоторых регионах
Путин добавил, что ситуация с распространением коронавируса в регионах отстаёт от Москвы на 3-4 недели.
Говорит Москва вчера в 10:29
Политика
Почти 40% россиян уверены в отстаивании Путиным интересов олигархов
Президент Владимир Путин выражает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей, считают 38% россиян.
Ведомости вчера в 17:04
Здоровье
На Среднем Урале подтверждено ещё семь случаев заражения коронавирусом
Екатеринбург, 13 апреля 2020, 10:57 — REGNUM Свердловские врачи подтвердили информацию о ещё семи случаях заражения новым коронавирусом в регионе.
REGNUM вчера в 03:57
Экономика
Каждый пятый заемщик в России оказался не знаком с условиями кредита
Согласно исследованию, Ямало-Ненецкий автономный округ стал самым закредитованным — в этом регионе кредиты выплачивают 72,7% респондентов.
РБК 12 апреля в 17:00
Здоровье
В РФ разработали способы экстренной профилактики заражений врачей
Москва, 14 апреля 2020, 11:32 — REGNUM Способы экстренной профилактики заражения коронавирусом разработаны для российских медиков.
REGNUM 04:32
Происшествия
В Курской области выявили 15 новых случаев заражения коронавирусом
Коронавирус в минувшие сутки выявлен еще у 15 жителей Курской области, где в воскресенье скончалась пациентка с подтвержденным диагнозом, сообщила администрация региона.
РИА Новости вчера в 04:38
Футбол
22-летний бразильский футболист умер во время курса физиотерапии
Пресс-служба бразильского клуба «Гуарани» сообщает о кончине одного из футболистов команды.22-летний защитник Тьяго Кортес внезапно скончался во время прохождения процедур физиотерапии.O Guarany está de luto 😥Faleceu na tarde desta segunda (13), em Florianópolis nosso zagueiro Tiago Cortes.
Soccer.ru 02:19
Здоровье
Врачи объяснили, как распознать пик эпидемии коронавируса в России
Медик объяснила, что на пике необходимо отсутствие роста новых случаев заболевания в течение нескольких дней.
Профиль 04:48
Шоу-бизнес
Анна Седокова раскритиковала Константина Меладзе
Анна Седокова дала нелестную оценку своему бывшему продюсеру, Меладзе.
Татарстан Сегодня 04:55
Происшествия
Всех водителей на въезде в Москву начнут проверять на наличие пропуска
Цифровые пропуска для передвижения на личном и общественном транспорте в столице начали оформлять с 13 апреля, их наличие будет обязательно для передвижения по Москве и Подмосковью с 15 апреля.
РБК 05:03
Экономика
Александр Новак допустил введение запрета на ввоз бензина из-за рубежа
Возможность запрета ввоза дешевого автомобильного топлива обсуждается с начала падения цен на нефть, из-за которого стоимость бензина на внутреннем рынке России стала выше чем в Северо-Западной Европе.
Российская газета 12 апреля в 12:08
Интернет
Сбербанк провел масштабное обновление интернет-банка
Сбербанк представил масштабное обновление сайта интернет-банка.
ТАСС вчера в 06:01
Общество
В России разрабатывают нового боевого робота «Соратник»
Первый этап опытно-конструкторской работы по разработке семейства боевых робототехнических комплексов «Соратник» для Министерства обороны начался в России.
Военное дело 04:11
Общество
Еще 13 пациентов с коронавирусом умерли в Москве
Вечерняя Москва вчера в 17:35
Экономика
Эксперты зафиксировали скачок оптовых цен на гречку в России
Оптовые цены на гречневую крупу и пшено на минувшей неделе резко рванули вверх, следует из мониторинга компании "ПроЗерно".
Интерфакс 04:28
Кино
На канале «Россия» начался показ сериала «Зулейха открывает глаза»
BFM.ru вчера в 21:09
Общество
Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России
Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости 12 апреля в 23:51
Энергетика
Саудовская Аравия продолжила снижать цены на нефть
Эр-Рияд, 14 апреля 2020, 07:13 — REGNUM Нефтяная госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco опубликовала данные о ценах на свою нефть на май 2020 года, сообщает агентство Bloomberg.
REGNUM 00:13
Армия и оружие
За сутки киевские боевики 6 раз нарушили перемирие в ДНР
Новостной фронт вчера в 02:46
Здоровье
В Иркутской области снизился уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ
На территории Иркутской области снижается уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ.
Областная газета (г. Иркутск) вчера в 21:52
Общество
В Москве оштрафовали 92 торговые точки за нарушение санитарных норм
В Москве за последние три дня оштрафовали 92 торговые точки за нарушение санитарно-эпидемиологических норм в условиях режима повышенной готовности из-за распространения коронавирусной инфекции.
RT на русском 03:29
Армия и оружие
Стало известно о зараженных коронавирусом в российской армии
В российской армии, по данным на 30 марта, было официально подтверждено не менее трех случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 04:18
Общество
В Красноярске сотрудники центра ФМБА заразились коронавирусом
У пяти работников центра Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в Красноярске обнаружили коронавирус.
Аргументы и Факты 03:46
Армия и оружие
Странное поведение польского истребителя F-16 попало на видео
В сети разместили видео маневра польского истребителя F-16, который он совершил на высоте 6 км. При сближении с российской группировкой ВКС F-16 выпустил шасси.
Газета.Ru 04:20
Общество
В Татарстане выявили ещё 23 новых случая заражения коронавирусом
По официальным данным на 14 апреля, в республике Татарстан выявили ещё 23 новых случая заражения коронавирусной инфекции за последние сутки.
Kazanfirst.ru 03:34
Общество
У десятков сотрудников Большого театра выявлен коронавирус
Уточняется, что тестирование на коронавирус за несколько дней до концерта «Мы вместе» прошли несколько сотен сотрудников театра, участвовавших в мероприятии.
REGNUM 01:16