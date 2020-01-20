Партию нефти в 80 тысяч тонн приобрёл в Норвегии белорусский концерн «Белнефтехим». Об этом 20 января сообщает госинформагентство «БелТА».

Белоруссия закупила в Норвегии 80 тысяч тонн нефти

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