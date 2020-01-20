Энергетика
REGNUMБелоруссия закупила в Норвегии 80 тысяч тонн нефти
Партию нефти в 80 тысяч тонн приобрёл в Норвегии белорусский концерн «Белнефтехим». Об этом 20 января сообщает госинформагентство «БелТА».
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Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 17:45, Ашберн
Происшествия
Крематорий загорелся в Новосибирске
Политика
Эксперт объяснил увольнение Чайки и выдвижение Краснова на пост генпрокурора
Вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин объяснил, почему президент России Владимир Путин решил уволить с поста генпрокурора России Юрия Чайку и выдвинуть на эту должность человека из другого ведомства - заместителя главы Следственного комитета Игоря Краснова.
Шоу-бизнес
Фото Елены Яковлевой без макияжа напугало поклонников
19 января в Интернете появился снимок, на котором звезда фильма «Интердевочка» Елена Яковлева предстала перед своими поклонниками без привычного антивозрастного макияжа.
Финансы
Официальный курс евро снизился на 32 копейки
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 32,76 копейки - до 68,2082 рубля, курс доллара снизился на 6,79 копейки - до 61,4654 рубля, следует из данных Банка России.
Экономика
«Ъ» рассказал о доходах Мишустина и его супруги
Михаил Мишустин уже как глава кабмина опубликует семейную декларацию о доходах в конце весны 2020 года, пишет "Коммерсант".
Армия и оружие
Эрдоган заявил, что Турция не посылала своих военных в Ливию
На сегодняшний день в Ливии находятся лишь военные советники и инструкторы из Турции. Анкара еще не посылала туда своих военнослужащих.
Общество
Рядом с посольством США в Багдаде упали две ракеты
В иракской столице недалеко от американского посольства упали две ракеты, сообщает Reuters со ссылкой на источники в полиции.
Футбол
«Монако» с Головиным в составе победил «Сен-Прив»
"Монако", за который выступает полузащитник сборной России Александр Головин, одержал победу над клубом "Сен-Прив" в матче 1/16 финала Кубка Франции по футболу и вышел в следующий этап турнира.
Происшествия
В Судане семь человек погибли при взрыве на свадьбе
Не менее семи человек стали жертвами взрыва, прогремевшего в понедельник вечером в столице Судана Хартуме.
Политика
Киев ждет комментария по размещению «тризуба» в пособии по экстремизму
Министерство иностранных дел Украины заявило, что ждет официального комментария от правоохранителей Великобритании и министерства иностранных дел и по делам Содружества наций относительно размещения малого герба Украины (трезубца) в пособии по борьбе с экстремизмом.
Общество
Минэкономики разработало тарифы для продажи «красивых» госзнаков
Минэкономики разработало тарифы для продажи «красивых» госзнаков Минэкономики разработало официальные тарифы на приобретение так называемых красивых автомобильных номеров: тарифы будут закреплены в виде госпошлин в Налоговом кодексе уже со следующего года.
Политика
Путин внес законопроект о поправке к Конституции в Госдуму
Президентом России Владимиром Путиным на рассмотрение в Госдуму был внесен законопроект о поправке к российской Конституции.
Общество
Oxfam: более двух тысяч миллиардеров оказались богаче 4,6 млрд человек
Состояние 2153 миллиардеров в 2019 году было больше, чем у 4,6 миллиарда человек, говорится в докладе объединения по борьбе с бедностью Oxfam.
Футбол
Ювентус — Парма 2:1
Политика
Дочь Пескова назвала источник «конкретного беспредела» в России
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов.
Происшествия
Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына
Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
Здоровье
Умер один из членов нижегородской семьи с тяжелым заболеванием
Житель Нижегородской области Михаил Воронцов, страдавший редким генетическим заболеванием, умер на 52-м году жизни, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на директора фонда помощи «Геном» Елену Хвостикову.
Шоу-бизнес
Людмила Поргина пожелала Юлии Меньшовой пиара и мужа-инвалида
Поргина не раз слышала упреки в свой адрес о том, что она якобы пиарится на лечении мужа, но услышать подобные домыслы от дочери актрисы Веры Алентовой и режиссера Владимира Меньшова она не ожидала.
Происшествия
В Перми пять человек погибли из-за прорыва трубы в отеле
Сегодня утром, 20 января, из-за прорыва трубы отопления погибли люди в мини-отеле «Карамель» в Перми, сообщила пресс-служба Министерства территориальной безопасности Пермского края.
Здоровье
Новый «китайский» коронавирус передаётся от человека к человеку
Вспышка пневмонии, возбудителем которой стал неизвестный ранее тип коронавируса, была зафиксирована в китайской провинции Ухань 31 декабря.
Единоборства
Макгрегор за 40 секунд нокаутировал Серроне в бою UFC
Ирландский боец Конор Макгрегор за 40 секунд нокаутировал американца Дональда Серроне в рамках турнира UFC 246.
Политика
Власти США хотят ужесточить выдачу виз для приезжающих рожать
Власти США хотят ужесточить выдачу виз типа B для туристок, направляющихся в страну для родов и автоматического получения гражданства.
Политика
Кадыров опроверг слухи о своей отставке
Происшествия
Экс-полковник Захарченко прокомментировал «записку» покровителям
Отбывающий срок в колонии экс-полковник ГУЭБиПК Дмитрий Захарченко прокомментировал публикацию "секретной записки", которую он якобы передал на волю покровителям.
Кино
Эксперты издания Empire составили список лучших фильмов XXI века
Журнал о кинофильмах Empire составил рейтинг из ста величайших картин XXI века.
Политика
Эрдоган и Помпео покинули конференцию по Ливии в Берлине
Президент Турции Тайп Эрдоган и госсекретарь США Майк Помпео покинули конференцию по Ливии, которая проходит в Берлине.
Экономика
Как тулякам отказаться от навязанной страховки при получении кредита
Анна попыталась от навязанной услуги отказаться, но оказалось, что в нынешних условиях выгоднее все-таки заплатить, чтобы кредитная ставка не повысилась.
Шоу-бизнес
Дочь Екатерины Климовой опубликовала снимок в пикантном купальнике
Вторым наоборот больше нравится Дитковските, об этом сообщает teleprogramma.pro К флешмобу присоединилась к 17-летняя дочь звезды Екатерины Климовой Елизавета.