Энергетика

REGNUMREGNUMБелоруссия закупила в Норвегии 80 тысяч тонн нефти

Партию нефти в 80 тысяч тонн приобрёл в Норвегии белорусский концерн «Белнефтехим». Об этом 20 января сообщает госинформагентство «БелТА».
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