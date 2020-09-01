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Интерфакс
Интерфакс

Минск попросил Москву рефинансировать в 2021 году $600 млн госдолга

27 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что договорился с руководством России обсудить возможность рефинансирования $1 млрд белорусского госдолга.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Минск попросил Москву рефинансировать в 2021 году $600 млн госдолга

Минск направил в правительство России официальную заявку на рефинансирование госдолга Белоруссии перед Россией в 2021 году, сумма обязательств перед российской стороной составляет $600 млн, сообщил "Интерфаксу" источник в финансовых кругах, знакомый с переговорным процессом.
Интерфакс05:05
Подробнее о событии
Вести.Ru

Минск попросит Москву рефинансировать 600 миллионов долларов госдолга в 2021 году

Вести.Ru07:01
Фонтанка.Ру

Минск просит Россию рефинансировать еще 600 млн долларов госдолга. Ранее Москва уже помогла Лукашенко миллиардом

Фонтанка.Ру06:05
Интерфакс

Минск попросил Москву рефинансировать в 2021 году $600 млн госдолга

Интерфакс05:05
Московский Комсомолец

Белоруссия попросила Россию рефинансировать $600 млн госдолга

Московский Комсомолец05:37
REGNUM

Белоруссия попросила Россию о рефинансировании госдолга

REGNUM05:18
Дождь

Беларусь направила в правительство России заявку на рефинансирование госдолга в 600 млн долларов

Дождь05:53
BFM.ru

Белоруссия просит РФ рефинансировать госдолг на $600 млн

BFM.ru04:49

Следователь центрального аппарата СК задержан по делу о крупной взятке

Следователя центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации Грея Эфендиева задержали в рамках расследования дела о взятке в пять миллионов рублей, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости05:49
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Суд вынес приговор фигуранту дела о фотографии генерала Власова

Следствие установило, что житель Перми опубликовал на сайте акции «Бессмертный полк» фотографию генерала Андрея Власова, который во время Великой Отечественной войны участвовал в боевых действиях на стороне нацистской Германии против СССР и был признан изменником Родины.
Известия07:20

Xiaomi представит 5G-смартфон серии Mi 10 на загадочном процессоре Snapdragon до конца сентября

Компания Xiaomi опубликовала тизер-изображение, говорящее о том, что уже в текущем месяце свет увидит новый смартфон семейства Mi 10, поддерживающий работу в мобильных сетях пятого поколения (5G).
3DNews07:29

ФБК снимал расследование в Новосибирске до отравления Навального

31 августа на YouTube-канале Алексея Навального вышла первая часть фильма-расследования из Новосибирска, которое начали снимать еще до инцидента с политиком: в Томске, где предположительно его отравили, Навальный оказался сразу после Новосибирска.
RuNews24.ruвчера в 13:04
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Ефремов заявил в суде, что выпил бутылку водки перед ДТП

Михаил Ефремов на допросе в суде рассказал, что в день смертельного ДТП на Садовом кольце он выпил бутылку водки и плохо помнит происходящее примерно с трех-четырех часов дня, сообщил телеканал 360 у себя в Telegram.
РИА Новостивчера в 16:23

Создатель «Красной кнопки» Литреев уехал из России

Основатель компании по кибербезопасности «Vee Security Россия» и создатель мобильного приложения для задержанных на митингах «Красная кнопка» Александр Литреев, которого в феврале задержали в Екатеринбурге по подозрению в покупке экстази, уехал из России.
РБК Екатеринбург02:05
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Умер писатель Владислав Крапивин

Детский писатель Владислав Крапивин умер в свердловской областной клинической больнице №1 утром 1 сентября, сообщила ТАСС его сноха командор юношеского отряда «Каравелла» Лариса Крапивина.
Коммерсантъ00:40
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