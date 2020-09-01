Минск попросил Москву рефинансировать в 2021 году $600 млн госдолга
27 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что договорился с руководством России обсудить возможность рефинансирования $1 млрд белорусского госдолга.В источнике
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Минск попросил Москву рефинансировать в 2021 году $600 млн госдолга
Минск направил в правительство России официальную заявку на рефинансирование госдолга Белоруссии перед Россией в 2021 году, сумма обязательств перед российской стороной составляет $600 млн, сообщил "Интерфаксу" источник в финансовых кругах, знакомый с переговорным процессом.
Интерфакс05:05
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