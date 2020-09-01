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Интерфакс
Интерфакс

Минск попросил Москву рефинансировать в 2021 году $600 млн госдолга

27 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что договорился с руководством России обсудить возможность рефинансирования $1 млрд белорусского госдолга.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Минск попросил Москву рефинансировать в 2021 году $600 млн госдолга

Минск направил в правительство России официальную заявку на рефинансирование госдолга Белоруссии перед Россией в 2021 году, сумма обязательств перед российской стороной составляет $600 млн, сообщил "Интерфаксу" источник в финансовых кругах, знакомый с переговорным процессом.
Интерфакс05:05
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

Белоруссия попросила Россию рефинансировать $600 млн госдолга

Московский Комсомолец05:37
Вести.Ru

Минск попросит Москву рефинансировать 600 миллионов долларов госдолга в 2021 году

Вести.Ru07:01
Фонтанка.Ру

Минск просит Россию рефинансировать еще 600 млн долларов госдолга. Ранее Москва уже помогла Лукашенко миллиардом

Фонтанка.Ру06:05
Дождь

Беларусь направила в правительство России заявку на рефинансирование госдолга в 600 млн долларов

Дождь05:53
BFM.ru

Минск попросил финансовой помощи у Москвы — Белоруссия хочет рефинансировать долг

BFM.ru08:07
REGNUM

Белоруссия попросила Россию о рефинансировании госдолга

REGNUM05:18
Интерфакс

Минск попросил Москву рефинансировать в 2021 году $600 млн госдолга

Интерфакс05:05

Тихановская поддержала создание оппозиционной партии в Белоруссии

Баллотировавшаяся на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что позитивно оценивает инициативу политика Виктора Бабарико и его сторонников создать в стране оппозиционную партию "Вместе".
РИА Новости07:12
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ФБК снимал расследование в Новосибирске до отравления Навального

31 августа на YouTube-канале Алексея Навального вышла первая часть фильма-расследования из Новосибирска, которое начали снимать еще до инцидента с политиком: в Томске, где предположительно его отравили, Навальный оказался сразу после Новосибирска.
RuNews24.ruвчера в 13:04
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В ООН ответили Поклонской по вопросу о водной блокаде Крыма Украиной

Управление верховного комиссара ООН по правам человека затребовало дополнительные сведения по вопросу водоснабжения Крыма и перекрытии украинскими властями поставок воды по Северо-Крымскому каналу.
Газета.Ru03:24
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Чайка — Факел 2:1

46-летний специалист с большой долей вероятности будет отправлен в отставку в случае поражения в завтрашнем выездном матче Олимп-ФНЛ с «Чайкой», сообщает «Матч ТВ».
Sports.ru29 августа в 23:59

Силуанов подтвердил переговоры с Минском о рефинансировании госдолга

Министерства финансов России и Белоруссии начинают обсуждать технические условия и объем кредитов, которые Минск получит для рефинансирования долга перед Москвой, сообщил глава российского Минфина Антон Силуанов.
Интерфакс07:06
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Спецпосланник ВОЗ оценил стратегию Швеции в борьбе с коронавирусом

Стратегия шведских властей, которые не стали вводить жестких ограничений в борьбе с распространением нового коронавируса, может стать в будущем образцом поведения в условиях пандемии для других государств, заявил спецпосланник ВОЗ доктор Дэвид Набарро, пишет «РИА Новости».
Ведомости00:42
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