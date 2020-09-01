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Интерфакс
Интерфакс

Минск попросил Москву рефинансировать в 2021 году $600 млн госдолга

27 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что договорился с руководством России обсудить возможность рефинансирования $1 млрд белорусского госдолга.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Минск попросил Москву рефинансировать в 2021 году $600 млн госдолга

Минск направил в правительство России официальную заявку на рефинансирование госдолга Белоруссии перед Россией в 2021 году, сумма обязательств перед российской стороной составляет $600 млн, сообщил "Интерфаксу" источник в финансовых кругах, знакомый с переговорным процессом.
Интерфакс05:05
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

Белоруссия попросила Россию рефинансировать $600 млн госдолга

Московский Комсомолец05:37
Фонтанка.Ру

Минск просит Россию рефинансировать еще 600 млн долларов госдолга. Ранее Москва уже помогла Лукашенко миллиардом

Фонтанка.Ру06:05
Дождь

Беларусь направила в правительство России заявку на рефинансирование госдолга в 600 млн долларов

Дождь05:53
Forbes

Белоруссия попросила Россию рефинансировать долг на $600 млн

Forbes06:40
REGNUM

Белоруссия попросила Россию о рефинансировании госдолга

REGNUM05:18
Интерфакс

Минск попросил Москву рефинансировать в 2021 году $600 млн госдолга

Интерфакс05:05
BFM.ru

Белоруссия просит РФ рефинансировать госдолг на $600 млн

BFM.ru04:49

Путин высказался против запрета киберспортивных соревнований в школах

Президент отметил, что необходимо поработать со специалистами и детскими психологами, чтобы понять, что можно, а что выходит за рамки, и «где эта деятельность приносит пользу, и с какого момента она начинает приносить вред».
Путин высказался против запрета киберспортивных соревнований в школах
Взгляд.ру06:39

Путин назвал коллаборационистами сторонников искажения истории войны

"Часть наших народов должна была быть уничтожена в концлагерях, в газовых камерах; часть - использована в качестве рабов на принудительных работах, а часть, которая как бы по их понятиям была не нужна, предполагалось сослать за Урал, в Восточную Сибирь фактически на вымирание", - продолжил Путин.
Интерфакс05:59
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На Украине женщина прогулялась по крылу самолета

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) сообщила, что пассажирка рейса Анталия-Киев в понедельник после прибытия в аэропорт "Борисполь" в Киевской области открыла аварийный выход самолета и вышла на его крыло, женщина была трезвой, авиакомпания внесла ее в "черный список" пассажиров, передает во вторник пресс-служба МАУ.
РИА Новости06:59

Назвавшего русский язык клоачным профессора ВШЭ уволили

В конце октября 2019 года Гусейнов высказался о русском языке, написав в Facebook, что в Москве «невозможно днем с огнем найти ничего на других языках, кроме того убогого клоачного русского, на котором сейчас говорит и пишет эта страна».
Lenta.ru06:05
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Спецпосланник ВОЗ оценил стратегию Швеции в борьбе с коронавирусом

Стратегия шведских властей, которые не стали вводить жестких ограничений в борьбе с распространением нового коронавируса, может стать в будущем образцом поведения в условиях пандемии для других государств, заявил спецпосланник ВОЗ доктор Дэвид Набарро, пишет «РИА Новости».
Ведомости00:42
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Создатель «Красной кнопки» Литреев уехал из России

Основатель компании по кибербезопасности «Vee Security Россия» и создатель мобильного приложения для задержанных на митингах «Красная кнопка» Александр Литреев, которого в феврале задержали в Екатеринбурге по подозрению в покупке экстази, уехал из России.
РБК Екатеринбург02:05
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В Турции осудили отправку Грецией военных на остров Кастелоризо

Анкара заявила, что не признает греко-египетское соглашение, и направила свое исследовательское судно Oruc Reis в сопровождении группы военных кораблей для сейсмической разведки на греческом морском шельфе близ острова Кастелоризо.
ТАСС30 августа в 15:45
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