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Интерфакс
Интерфакс

Минск попросил Москву рефинансировать в 2021 году $600 млн госдолга

27 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что договорился с руководством России обсудить возможность рефинансирования $1 млрд белорусского госдолга.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Минск попросил Москву рефинансировать в 2021 году $600 млн госдолга

Минск направил в правительство России официальную заявку на рефинансирование госдолга Белоруссии перед Россией в 2021 году, сумма обязательств перед российской стороной составляет $600 млн, сообщил "Интерфаксу" источник в финансовых кругах, знакомый с переговорным процессом.
Интерфакс05:05
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Фонтанка.Ру

Минск просит Россию рефинансировать еще 600 млн долларов госдолга. Ранее Москва уже помогла Лукашенко миллиардом

Фонтанка.Ру06:05
Профиль

Минск попросил Россию рефинансировать $600 млн госдолга

Профиль05:59
Интерфакс

Минск попросил Москву рефинансировать в 2021 году $600 млн госдолга

Интерфакс05:05
Московский Комсомолец

Белоруссия попросила Россию рефинансировать $600 млн госдолга

Московский Комсомолец05:37
REGNUM

Белоруссия попросила Россию о рефинансировании госдолга

REGNUM05:18
Дождь

Беларусь направила в правительство России заявку на рефинансирование госдолга в 600 млн долларов

Дождь05:53
BFM.ru

Белоруссия просит РФ рефинансировать госдолг на $600 млн

BFM.ru04:49

Как при гриппе: Попова допустила дистанционное обучение в школах

Москва, 1 сентября 2020, 10:54 — REGNUM Возможность возвращения российких школ к дистанционной форме обучения в случае обострения ситуации с коронавирусной инфекцией допустила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
REGNUM03:54
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Второй свидетель подтвердил присутствие Ефремова за рулем в момент ДТП

Во время судебного заседания в Пресненском суде Москвы свидетель обвинения Светлана Набокина заявила, что артист Михаил Ефремов присутствовал за рулем автомобиля в момент смертельного ДТП.
Газета.Ruвчера в 16:32
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В Астрахани машина провалилась под землю посреди проезжей части

ЧП случилось накануне днем на перекрестке улиц Академика Королева и Савушкина, в соцсетях одно за другим стали появляться фото и видео жуткого зрелища: автомобиль проваливается в асфальт передними колесами, спустя секунду, уходит передней частью и, еще через некоторое время погружается почти до середины корпуса.
Российская газета04:51
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Страны Прибалтики прекратят торговлю электроэнергией с Белоруссией

Литва, Латвия и Эстония прекратят торговлю электроэнергией с Минском после запуска Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) в Островце, сообщает пресс-служба эстонского министерства экономики и коммуникаций.
Ведомости03:43
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«Интурист» запустил стыковочные рейсы в Турцию из Екатеринбурга

Как рассказали порталу TRN в пресс-службе туроператора, уже с начала сентября пересадочные рейсы в турецкую Анталью с технической посадкой в аэропорту Ростова-на-Дону будут осуществляться дважды в неделю по средам и субботам из Минеральных вод и три раза в неделю по четвергам, воскресеньям и понедельникам из Екатеринбурга.
Travel Russian News03:50
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