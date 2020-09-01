Лукашенко пригрозил закрыть границы для стран Запада

Глава государства отметил, что «более матерые страны» осознают, что с Белоруссией «не стоит задираться», поскольку она может закрыть границы под Брестом и Гродно, чем осложнит немецким грузам выход на Восток.