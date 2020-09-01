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Интерфакс
Интерфакс

Минск попросил Москву рефинансировать в 2021 году $600 млн госдолга

27 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что договорился с руководством России обсудить возможность рефинансирования $1 млрд белорусского госдолга.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Минск попросил Москву рефинансировать в 2021 году $600 млн госдолга

Минск направил в правительство России официальную заявку на рефинансирование госдолга Белоруссии перед Россией в 2021 году, сумма обязательств перед российской стороной составляет $600 млн, сообщил "Интерфаксу" источник в финансовых кругах, знакомый с переговорным процессом.
Интерфакс05:05
Подробнее о событии
BFM.ru

Минск попросил финансовой помощи у Москвы — Белоруссия хочет рефинансировать долг

BFM.ru08:07
Вести.Ru

Минск попросит Москву рефинансировать 600 миллионов долларов госдолга в 2021 году

Вести.Ru07:01
Интерфакс

Минск попросил Москву рефинансировать в 2021 году $600 млн госдолга

Интерфакс05:05
Дождь

Беларусь направила в правительство России заявку на рефинансирование госдолга в 600 млн долларов

Дождь05:53
Московский Комсомолец

Белоруссия попросила Россию рефинансировать $600 млн госдолга

Московский Комсомолец05:37
REGNUM

Белоруссия попросила Россию о рефинансировании госдолга

REGNUM05:18
Фонтанка.Ру

Минск просит Россию рефинансировать еще 600 млн долларов госдолга. Ранее Москва уже помогла Лукашенко миллиардом

Фонтанка.Ру06:05

Лукашенко пригрозил закрыть границы для стран Запада

Глава государства отметил, что «более матерые страны» осознают, что с Белоруссией «не стоит задираться», поскольку она может закрыть границы под Брестом и Гродно, чем осложнит немецким грузам выход на Восток.
Ведомости06:47
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Минюст предлагает сократить размер штрафов для малого бизнеса

Проект нового Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) предусматривает приравнивание малого бизнеса к индивидуальным предпринимателям в части административной ответственности, сообщает Минюст России.
Коммерсантъ10:00

Суд вынес приговор фигуранту дела о фотографии генерала Власова

Следствие установило, что житель Перми опубликовал на сайте акции «Бессмертный полк» фотографию генерала Андрея Власова, который во время Великой Отечественной войны участвовал в боевых действиях на стороне нацистской Германии против СССР и был признан изменником Родины.
Известия07:20
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В ООН заявили о 450 случаях пыток участников протестов в Белоруссии

Женева, Швейцария, 1 сентября 2020, 17:26 — REGNUM Эксперты ООН в области прав человека заявили, что располагают сведениями о как минимум 450 задокументированных случаях пыток и жестокого обращения с задержанными в ходе акций протеста в Белоруссии.
REGNUM10:26
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