Финансы
REGNUMМинск потратит $500 млн из резерва на погашение госдолга в 2020 году
На погашение внешнего долга Белоруссии в 2020 году министерством финансов республики будет затрачено $500 млн из резерва. Об этом 5 ноября рассказал глава минфина Белоруссии Максим Еромолович во время своего выступления в парламенте страны.
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Белоруссия погасит из резервов 500 млн долларов внешнего долга в 2020 году
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