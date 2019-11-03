Финансы
News.ruМинск потратит на погашение внешнего долга $500 млн из резерва Минфина
Министерство финансов Белоруссии планирует направить в 2020 году $500 млн на погашение внешнего долга. Об этом заявил во вторник министр финансов Белоруссии Максим Ермолович, выступая в парламенте.
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Футбол
«Зенит» проиграл «Лейпцигу» в матче Лиги чемпионов
RT на русском 14:50
Армия и оружие
США увидели у России и КНР возможность создать риски поставкам для ВМС
Вашингтон рискует полагаться на своих геостратегических противников — Россию и Китай — в вопросе поставок критически важных компонентов для своих военных кораблей.
Известия 15:20
Шоу-бизнес
Директор МакSим прокомментировала провальный концерт певицы в Казани
В Сети появились видеозаписи и недовольные посты от тех, кто присутствовал на концерте певицы МакSим в Казани.
Вести Подмосковья 12:56
Космос
«Вояджер-2» передал на Землю сигнал из межзвездного пространства
Оказалось, в ноябре 2018-го космический аппарат вышел в межзвездное пространство и передал оттуда первый сигнал.
ТВ Центр 03:31
Футбол
Александр Егоров: «Вилков провел хороший матч, это бесспорно»
После игры Виктор Михайлович Гончаренко сказал, что нужно дать игрокам побороться в таких матчах.
Спорт-Экспресс 10:35
Шоу-бизнес
Волочкова прибыла в Минск, где выступит «на разогреве» у Пугачевой
Танцовщица Анастасия Волочкова прибыла в Минск, где выступит на концерте Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой.
Телепрограмма 02 ноября в 05:53
Армия и оружие
Сирийская армия заняла нефтяное месторождение на северо-востоке страны
Сирийская правительственная армия впервые за несколько лет заняла нефтяное месторождение в окрестностях города Румейлан на северо-востоке республики, передает радиостанция Sham FM.
РИА Новости 13:20
Политика
В Госдепе назвали «Северный поток — 2» угрозой приоритетам США
В Госдепартаменте США заявили, что газопровод «Северный поток — 2» ставит под угрозу приоритеты Вашингтона касательно энергетической безопасности стран Европы.
RT на русском 14:32
Общество
В России введут налоговый вычет на фитнес
Газета.Ru вчера в 16:13
Политика
Путин раскритиковал министра высшего образования Котюкова
Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за небольшого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры.
Известия 12:34
Политика
Комитет Генассамблеи ООН одобрил три российских проекта резолюций
Первый комитет ГА ООН, занимающийся вопросами разоружения и международной безопасности, поддержал три российских проекта резолюции.
Известия 14:37
Политика
Путин предложил заменить «Википедию» Большой российской энциклопедией
Президент России Владимир Путин предложил заменить "Википедию" новой Большой российской энциклопедией, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:47
Хоккей
В сборной России объявили имя капитана на Кубок Карьяла
Сборная России 7 ноября сыграет с Финляндией, 9 ноября против Швеции, 10 числа с Чехией.
Pravda.Ru 09:39
Общество
«Росатом» собрался получить лицензию на «Пакш-2» в 2021 году
Корпорация планирует получить лицензию на строительство АЭС «Пакш-2» во второй половине 2021 года, передает «Интерфакс».
Известия 13:29
Шоу-бизнес
Леонид Агутин: «Сильно жду внуков»
StarHit.ru вчера в 20:30
Происшествия
Глава департамента образования НАО уволилась после ЧП в Нарьян-Маре
Руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа (НАО) ушла в отставку после ЧП в Нарьян-Маре 31 октября, когда в детском саду был убит ребенок.
ТАСС 13:23
Игры
Red Dead Redemption 2 вышла на ПК
Компания Rockstar Games выпустила экшен Red Dead Redemption 2 для персональных компьютеров. Версия игры для консолей вышла в 2018 году.
РИА Новости 12:40
Шоу-бизнес
Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери
Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
7Дней.ру вчера в 13:12
Общество
На Украине выставили караул в гитлеровской форме у памятника красноармейцам
Накануне 76-й годовщины освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков в курортном поселке Ворзель в Киевской области в караул поставили молодых людей в форме германского вермахта.
URA.Ru 10:15
Политика
«Нафтогаз» оценил возможность обнуления взаимных претензий с Россией
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что для обнуления претензий Киева к «Газпрому» на $22 млрд необходимы встречные шаги российской стороны на сопоставимые суммы.
RT на русском 08:59
Происшествия
Эпическое проседание асфальта в центре Киева попало на видео
Российская газета 14:32
Экономика
Минфин назвал рекордным рост доходов бюджета от повышения НДС
Более двух триллионов рублей поступит в бюджет в результате повышения ставки НДС в 2019 году, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на проектировки Минфина.
Газета.Ru 00:01
Общество
Глава «мусорной» госкомпании раскрыл размер своей зарплаты
Назначенный в апреле 2019 года на пост гендиректора «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев в интервью РБК впервые раскрыл размер своей зарплаты.
РБК 02:00
Авто
В России отзывают кроссоверы BMW X3 и X4
В России объявили отзыв кроссоверов BMW X3 и X4 - всего 36 транспортных средств, реализованных с октября 2019 года по настоящее время.
За рулем Кубань 07:43
Общество
Меркель описала свои планы и мечты на пенсию в ГДР
Ангела Меркель родилась в 1954 году в Гамбурге, который принадлежал ФРГ, однако вскоре после ее рождения семья будущего канцлера переехала в ГДР.
РБК 14:55
Экономика
Бизнесу гарантировали льготы при инвестициях в экономику России
В нижнюю палату парламента внесён законопроект о защите крупных инвестиционных проектов в российскую экономику.
News.ru 11:52
Общество
Билл Гейтс потерял второе место в рейтинге богатейших людей
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс уступил второе место в рейтинге богатейших людей мира французскому бизнесмену, президенту группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернару Арно, следует из рейтинга Forbes.
РИА Новости 15:10