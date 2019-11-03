Министерство финансов Белоруссии планирует направить в 2020 году $500 млн на погашение внешнего долга. Об этом заявил во вторник министр финансов Белоруссии Максим Ермолович, выступая в парламенте.

Минск потратит на погашение внешнего долга $500 млн из резерва Минфина

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