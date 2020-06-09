Энергетика
РИА НовостиМинск потребовал от России пересмотра цен на газ
Белоруссия настаивает на пересмотре цены на российский газ до "корректного и справедливого уровня", сообщила пресс-служба Минэнерго республики.
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с чего всё началось
«В ходе переговоров министры обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия России и Беларуси в газовой сфере», ― сообщила пресс-служба российского ведомства.Известия10:40
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Происшествия
Стебунов опроверг нахождение в машине Ефремова в момент ДТП
Ореанда-Новости 03:54
Наука
На стыке нейробиологии и философии: объективно ли мы видим мир
Популярная механика 12:59
Наука
Петербургские ученые воссоздали мозг динозавра в 3D
Палеонтологи Санкт-Петербургского государственного университета создали подробную 3D-модель головного мозга и окружающих кровеносных сосудов древнего анкилозавра, сообщается в статье, опубликованной научным изданием Biological Communications.
NewInform 07 июня в 05:07
Здоровье
Глава Дагестана Васильев провел заседание Оперштаба
Глава Дагестана Владимир Васильев сегодня, 9 июня, в режиме ВКС провел совещание Оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции по вопросам эпидемиологической ситуации и мерам по ее улучшению.
Лезги газет 12:55
Общество
Правительство смягчило порядок въезда и выезда из России
Въезд иностранцам в страну разрешат только для ведения медицинской практики и ухода за родственниками.
РИА Новости вчера в 20:36
Происшествия
После аварии в Норильске топливо попало в озеро
После разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске нефтепродукты попали в озеро Пясино.
Ведомости 04:20
Общество
В России выявлены проблемы с доставками зарубежных посылок
Клиенты начали получать от служб доставок оповещения о задержках международных заказов, в некоторых случаях посылки не могут получить с 18 мая, следует из комментариев на официальной странице компании Boxberry "ВКонтакте".
Газета.Ru 07:36
Культура
Галустян в новом клипе прошёлся по подиуму в золотом боди
Известный юморист Михаил Галустян презентовал клип на свою новую песню «Золото».
Газета Кемерова 06 июня в 21:17
Происшествия
Прокурор сообщил об анализе осколков в телах членов экипажа MH17
В теле капитана экипажа потерпевшего крушение Boeing на востоке Украины в июле 2014 года обнаружили осколок в форме бабочки, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH17.
РБК 00:41
Общество
В ВОЗ заявили об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире
В ВОЗ заявили об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире.
Piter.tv вчера в 12:58
Общество
В США похоронили Джорджа Флойда
В техасском Хьюстоне закончилась церемония похорон афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего от рук офицера полиции в Миннеаполисе.
Газета.Ru 16:51
Происшествия
В Воронеже полицейский сбил трех пешеходов на тротуаре
Сотрудник полиции в нерабочее время выехал на тротуар на Ленинском проспекте в Воронеже, в результате ДТП один пешеход погиб, двое получили травмы.
ТАСС 15:00
Космос
Частная компания из России показала сверхлегкую космическую ракету
Проект облика сверхлегкой ракеты-носителя (РН) опубликовал генеральный директор ООО «КосмоКурс» Павел Пушкин 6 июня на своей странице Facebook.
ИА Красная Весна вчера в 06:53
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
Происшествия
Кадры допроса Михаила Ефремова попали в Сеть
В Сеть попали кадры допроса Михаила Ефремова у него дома, 9 июня соответствующее видео публикует «Петровка 38».
ИА Красная Весна 14:37
Армия и оружие
«Жеребец» Ла-7 и три звезды: летчик Иван Кожедуб родился 100 лет назад
Столетие со дня рождения прославленного советского летчика трижды Героя Советского Союза Ивана Кожедуба, которое отмечаем сегодня, 8 июня 2020 года, вновь подняло волну споров о том, кто на самом деле одержал большее число воздушных побед в годы Второй мировой войны.
Российская газета вчера в 06:31
Авто
Toyota отзывает в России 79 автомобилей Toyota Alphard
Tvoe-avto.com 10:09
Футбол
Глава РФС ответил на критику Федуна
Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о критике владельца московского "Спартака" Леонида Федуна по вопросу проведения матча 1/2 финала Олимп - Кубка России между красно-белыми и петербургским "Зенитом".
Газета.Ru 08:49
Происшествия
В Кремле отреагировали на ДТП с участием Ефремова
Дмитрий Песков назвал «чудовищным случаем» смертельное ДТП с участием российского актера Михаила Ефремова.
Суть событий 11:38
Происшествия
В Чите назвали возможную причину убийства Александра Добрынина
Забайкальские СМИ сообщили о возможных причинах убийства 24-летнего жителя Читы Александра Добрынина.
Байкал24 15:38
Здоровье
Роскачество рекомендует, как похудеть после самоизоляции
Роскачество рекомендует, как быстро похудеть после самоизоляции.
Evo-rus.com 08:10
Общество
Жириновский потребовал для Ефремова 12 лет колонии
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский потребовал жесткого наказания для актера Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом — 12 лет колонии.
Daily Storm 06:58
Политика
США не стали рассекречивать данные о запуске ракеты по MH17
Власти США проинформировали Нидерланды о том, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing (рейс MH17).
News.ru вчера в 06:23
Армия и оружие
В Госдуме экспертов Украины назвали неучами за идею ударов по Сибири
Российская газета вчера в 05:05
Общество
В России отказались от идеи запретить увольнения во время пандемии
Министерство труда и социальной защиты изменило проект постановления правительства об особом регулировании трудовых отношений во время пандемии.
Lenta.ru 18:38
Авто
Летом автомобилистов России затронут три нововведения
Названы три основных нововведения, которые повлияют на жизнь российских автовладельцев этим летом.
Автоновости дня вчера в 02:04