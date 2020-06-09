с чего всё началось

Белоруссия настаивает на пересмотре цены на российский газ до "корректного и справедливого уровня", сообщила пресс-служба Минэнерго республики.

Минск потребовал от России пересмотра цен на газ

Наука Петербургские ученые воссоздали мозг динозавра в 3D Палеонтологи Санкт-Петербургского государственного университета создали подробную 3D-модель головного мозга и окружающих кровеносных сосудов древнего анкилозавра, сообщается в статье, опубликованной научным изданием Biological Communications. 63

Здоровье Глава Дагестана Васильев провел заседание Оперштаба Глава Дагестана Владимир Васильев сегодня, 9 июня, в режиме ВКС провел совещание Оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции по вопросам эпидемиологической ситуации и мерам по ее улучшению. 6

Общество В России выявлены проблемы с доставками зарубежных посылок Клиенты начали получать от служб доставок оповещения о задержках международных заказов, в некоторых случаях посылки не могут получить с 18 мая, следует из комментариев на официальной странице компании Boxberry "ВКонтакте". 310

Происшествия Прокурор сообщил об анализе осколков в телах членов экипажа MH17 В теле капитана экипажа потерпевшего крушение Boeing на востоке Украины в июле 2014 года обнаружили осколок в форме бабочки, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH17. 1,2K

Общество В США похоронили Джорджа Флойда В техасском Хьюстоне закончилась церемония похорон афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего от рук офицера полиции в Миннеаполисе. 1

Происшествия В Воронеже полицейский сбил трех пешеходов на тротуаре Сотрудник полиции в нерабочее время выехал на тротуар на Ленинском проспекте в Воронеже, в результате ДТП один пешеход погиб, двое получили травмы. 412

Общество Путин подписал закон об удвоении детских пособий Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет. 450

Происшествия Кадры допроса Михаила Ефремова попали в Сеть В Сеть попали кадры допроса Михаила Ефремова у него дома, 9 июня соответствующее видео публикует «Петровка 38». 4

Армия и оружие «Жеребец» Ла-7 и три звезды: летчик Иван Кожедуб родился 100 лет назад Столетие со дня рождения прославленного советского летчика трижды Героя Советского Союза Ивана Кожедуба, которое отмечаем сегодня, 8 июня 2020 года, вновь подняло волну споров о том, кто на самом деле одержал большее число воздушных побед в годы Второй мировой войны. 2

Футбол Глава РФС ответил на критику Федуна Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о критике владельца московского "Спартака" Леонида Федуна по вопросу проведения матча 1/2 финала Олимп - Кубка России между красно-белыми и петербургским "Зенитом".

Общество Жириновский потребовал для Ефремова 12 лет колонии Лидер ЛДПР Владимир Жириновский потребовал жесткого наказания для актера Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом — 12 лет колонии. 6