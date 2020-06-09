Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиМинск потребовал от России пересмотра цен на газ

Белоруссия настаивает на пересмотре цены на российский газ до "корректного и справедливого уровня", сообщила пресс-служба Минэнерго республики.
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с чего всё началось
«В ходе переговоров министры обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия России и Беларуси в газовой сфере», ― сообщила пресс-служба
 российского ведомства.
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Минск потребовал от России пересмотра цен на газ

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Палеонтологи Санкт-Петербургского государственного университета создали подробную 3D-модель головного мозга и окружающих кровеносных сосудов древнего анкилозавра, сообщается в статье, опубликованной научным изданием Biological Communications.
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Здоровье

Глава Дагестана Васильев провел заседание Оперштаба

Глава Дагестана Владимир Васильев сегодня, 9 июня, в режиме ВКС провел совещание Оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции по вопросам эпидемиологической ситуации и мерам по ее улучшению.
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Происшествия

Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на предложение о помощи

РБК 10:38
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Общество

Правительство смягчило порядок въезда и выезда из России

Въезд иностранцам в страну разрешат только для ведения медицинской практики и ухода за родственниками.
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Происшествия

В крови Михаила Ефремова нашли следы наркотиков

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Происшествия

После аварии в Норильске топливо попало в озеро

После разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске нефтепродукты попали в озеро Пясино.
Ведомости 04:20
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Общество

В России выявлены проблемы с доставками зарубежных посылок

Клиенты начали получать от служб доставок оповещения о задержках международных заказов, в некоторых случаях посылки не могут получить с 18 мая, следует из комментариев на официальной странице компании Boxberry "ВКонтакте".
Газета.Ru 07:36
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Культура

Галустян в новом клипе прошёлся по подиуму в золотом боди

Известный юморист Михаил Галустян презентовал клип на свою новую песню «Золото».
Газета Кемерова 06 июня в 21:17
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Единоборства

Макгрегор мог подраться с Фергюсоном на турнире UFC 249

Газета.Ru 16:05
Происшествия

Прокурор сообщил об анализе осколков в телах членов экипажа MH17

В теле капитана экипажа потерпевшего крушение Boeing на востоке Украины в июле 2014 года обнаружили осколок в форме бабочки, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH17.
РБК 00:41
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Общество

В ВОЗ заявили об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире

В ВОЗ заявили об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире.
Piter.tv вчера в 12:58
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Общество

В США похоронили Джорджа Флойда

В техасском Хьюстоне закончилась церемония похорон афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего от рук офицера полиции в Миннеаполисе.
Газета.Ru 16:51
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Происшествия

В Воронеже полицейский сбил трех пешеходов на тротуаре

Сотрудник полиции в нерабочее время выехал на тротуар на Ленинском проспекте в Воронеже, в результате ДТП один пешеход погиб, двое получили травмы.
ТАСС 15:00
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Космос

Частная компания из России показала сверхлегкую космическую ракету

Проект облика сверхлегкой ракеты-носителя (РН) опубликовал генеральный директор ООО «КосмоКурс» Павел Пушкин 6 июня на своей странице Facebook.
ИА Красная Весна вчера в 06:53
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Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
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Происшествия

Кадры допроса Михаила Ефремова попали в Сеть

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Армия и оружие

«Жеребец» Ла-7 и три звезды: летчик Иван Кожедуб родился 100 лет назад

Столетие со дня рождения прославленного советского летчика трижды Героя Советского Союза Ивана Кожедуба, которое отмечаем сегодня, 8 июня 2020 года, вновь подняло волну споров о том, кто на самом деле одержал большее число воздушных побед в годы Второй мировой войны.
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Авто

Toyota отзывает в России 79 автомобилей Toyota Alphard

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Футбол

Глава РФС ответил на критику Федуна

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о критике владельца московского "Спартака" Леонида Федуна по вопросу проведения матча 1/2 финала Олимп - Кубка России между красно-белыми и петербургским "Зенитом".
Газета.Ru 08:49
Происшествия

В Кремле отреагировали на ДТП с участием Ефремова

Дмитрий Песков назвал «чудовищным случаем» смертельное ДТП с участием российского актера Михаила Ефремова.
Суть событий 11:38
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Кино

Российский фильм «Вратарь Галактики» появится в американском прокате

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Происшествия

В Чите назвали возможную причину убийства Александра Добрынина

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Здоровье

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Роскачество рекомендует, как быстро похудеть после самоизоляции.
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Общество

Жириновский потребовал для Ефремова 12 лет колонии

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский потребовал жесткого наказания для актера Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом — 12 лет колонии.
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США не стали рассекречивать данные о запуске ракеты по MH17

Власти США проинформировали Нидерланды о том, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing (рейс MH17).
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Армия и оружие

В Госдуме экспертов Украины назвали неучами за идею ударов по Сибири

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Общество

В России отказались от идеи запретить увольнения во время пандемии

Министерство труда и социальной защиты изменило проект постановления правительства об особом регулировании трудовых отношений во время пандемии.
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Летом автомобилистов России затронут три нововведения

Названы три основных нововведения, которые повлияют на жизнь российских автовладельцев этим летом.
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