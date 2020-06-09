Энергетика

Газета.RuГазета.RuМинск потребовал пересмотра цен на российский газ

Минск настаивает на пересмотре цен на российский газ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Белоруссии.
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с чего всё началось
«В ходе переговоров министры обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия России и Беларуси в газовой сфере», ― сообщила пресс-служба
 российского ведомства.
Известиявчера в 10:40

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Торг неуместен: что даёт Минску повод требовать скидку на российский газ

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Минск настаивает на необходимости пересмотра цен на газ из России в 2020 году

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Минск настаивает на пересмотре цен на российский газ

Московский Комсомолецвчера в 12:09

В Минске призвали к пересмотру цен на российский газ

RT на русскомвчера в 12:01

Минск потребовал пересмотра цен на российский газ

Газета.Ruвчера в 11:56

Минск призвал к пересмотру цен на российский газ

РИА Новостивчера в 12:14
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Происшествия

В Сургуте полицейский при задержании женщины встал коленом на ее шею

Эхо Москвы 11:31
Происшествия

На Ефремова надели электронный браслет

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Происшествия

Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи

Взгляд.ру вчера в 10:28
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Общество

Писатель Анатолий Трушкин умер после заражения коронавирусом

Газета.Ru 04:13
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Политика

Путин намерен лично проголосовать по поправкам к Конституции

Российский лидер Владимир Путин планирует лично принять участие в голосовании по поправкам к Конституции, электронное голосование он пока не рассматривает.
RT на русском 06:06
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Происшествия

Михаил Ефремов пытался покончить с собой

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Культуромания 10:49
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Политика

Климкин отреагировал на слова Зеленского о россиянах и Крыме

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского, который заявил, что россиянам «станет стыдно» за воссоединение Крыма с Россией.
RT на русском 12:24
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Наука

Яйцеклетки предпочитают сперматозоидов определённых типов мужчин

Яйцеклетки предпочитают сперматозоидов определённых типов мужчин. Об этом сообщает «Evo-rus.com».
Evo-rus.com 11:36
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Экономика

Телецентр «Останкино» официально рассказал о долгах «Первого канала»

Из-за более позднего ввода комплекса в эксплуатацию телецентр недополучил в 2019 году 100,8 млн руб. Чтобы поддержать "Первый канал", в 2019 году правительство выделило вещателю 2,5 млрд руб. разовой субсидии на производство и распространение контента (" Первый канал" ежегодно получает из бюджета лишь субсидию на техническую доставку сигнала в небольших городах).
РБК 10:57
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Политика

На Украине предложили создать ядерные бомбы против России и Венгрии

Депутат Тернопольского горсовета от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Солидарность» Тарас Билан призвал взорвать ядерные бомбы в Будапеште, Москве и Санкт-Петербурге.
RT на русском 09:37
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Политика

Песков заявил об отсутствии олигархов в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в стране не существует олигархов.
Газета.Ru 08:31
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Общество

Россия открывает границы для выезда и въезда

Россиянам разрешат выезжать за рубеж для ухода за родственниками и лечения.
Канал 7+ 08 июня в 12:14
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Происшествия

Убийство шведского премьера раскрыли спустя более чем 30 лет

Шведская прокуратура назвала виновного в убийстве премьер-министра Улофа Пальме в 1986 году.
Газета.Ru 10:24
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Политика

Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры

Известия 10:09
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Происшествия

Прокуратура Москвы: Ефремов был в состоянии наркотического опьянения

REGNUM 12:21
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Футбол

Федун негодует, Дзагоев выбыл на месяц, у Сушинского прошли обыски

Иначе говоря, «Зенит» получил право принять встречу на «Газпром Арене» из-за меньшего количества домашних игр в предыдущих раундах турнира.
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Общество

В Петербурге представили план поэтапного снятия ограничений

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о сроках поэтапного снятия ограничений в городе.
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Происшествия

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Автомобильный мост через реку Незнайка обрушился в Новой Москве в результате подтопления.
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Экономика

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Происшествия

Главный нарколог Минздрава нашел виновных в пьянстве Ефремова

Главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн заявил, что неоднократно видел актера Михаила Ефремова.
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Политика

Путин пожелал Дрозденко успехов на выборах губернатора Ленобласти

Президент РФ Владимир Путин пожелал Александру Дрозденко успехов на выборах губернатора Ленинградской области.
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Коммерсантъ 11:52
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