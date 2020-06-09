Энергетика
Газета.RuМинск потребовал пересмотра цен на российский газ
Минск настаивает на пересмотре цен на российский газ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Белоруссии.
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с чего всё началось
«В ходе переговоров министры обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия России и Беларуси в газовой сфере», ― сообщила пресс-служба российского ведомства.Известиявчера в 10:40
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Армия и оружие
Новейший и самый дорогой авианосец ВМС США вышел из строя
Газета.Ru вчера в 13:37
Наука
Люди считают труднодоступных партнеров более привлекательными
Evo-rus.com вчера в 16:18
Происшествия
Михаил Ефремов расплакался в зале суда
В зале судя Ефремов выглядел подавленным. Когда его спросили о признании вины, Михаил Олегович утвердительно кивнул.
StarHit.ru вчера в 14:03
Здоровье
В Прикамье зафиксирован рекордный прирост заражений коронавирусом
За минувшие сутки число инфицированных увеличилось на 93 человека. Это самый большой суточный прирост с начала эпидемии.
В курсе.ру 03:47
Политика
Песков отверг занижение в России статистики по коронавирусу
Ранее ИА REGNUM сообщало, что за всё время в России выявили 485 253 случая заражения новым коронавирусом.
REGNUM вчера в 19:47
Здоровье
В России вновь подскочила суточная смертность от коронавируса
За последние сутки в России выявлено 8 тыс. 404 новых случая COVID-19, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Росбалт 03:35
Космос
Частная компания из России показала сверхлегкую космическую ракету
Проект облика сверхлегкой ракеты-носителя (РН) опубликовал генеральный директор ООО «КосмоКурс» Павел Пушкин 6 июня на своей странице Facebook.
ИА Красная Весна 08 июня в 06:53
Киберспорт
Вышел геймплейный трейлер Destiny 2: Beyond Light
Bungie сосредоточится на выпуске улучшений Destiny 2. Следующим после Beyond Light станет The Witch Queen и год спустя Lightfall.
Evo-rus.com вчера в 13:29
Хоккей
Бывший нападающий «Барыса» стал мэром американского города
Бывший нападающий «Барыса» и сборной Казахстана Брэндон Боченски стал мэром города Гранд-Форкс (штат Северная Дакота, США).
Metaratings 02:58
Здоровье
На Среднем Урале коронавирус выявили ещё у 242 человек
Екатеринбург, 9 июня 2020, 11:08 — REGNUM В Свердловской области подтвердили ещё 242 случая выявления коронавируса.
REGNUM вчера в 04:08
Армия и оружие
Иран решил казнить шпиона, сдавшего ЦРУ Сулеймани
К смертной казни за сотрудничество с ЦРУ и израильским «Моссадом», приведшие к смерти генерала Сулеймани, приговорен обвиненный властями страны гражданин Ирана.
ИА Красная Весна вчера в 04:30
Хоккей
Названы зарплаты хоккеистов «Автомобилиста»
По сведениям "СЭ", самым дорогим для клуба хоккеистом является вратарь Якуб Коварж. Голкипер получает 90 млн рублей за сезон.
Pravda.Ru 04:31
Авто
Toyota отзывает в России 79 автомобилей Toyota Alphard
Tvoe-avto.com вчера в 10:09
Наука
Информация о случаях скрещивания людей и животных появилась в СМИ
Evo-rus.com 08 июня в 08:52
Авто
Новый Subaru Crosstrek получит фейслифтинг и 2,5-литровый мотор
Что касается моторной гаммы, то в 2021 году она пополнится 2,5-литровым бензиновым оппозитником на 182 л.с. Версии с таким мотором обзаведутся приставкой Sport в названии, иной отделкой салона и шайбой выбора режима движения X-Mode.
SpeedMe вчера в 12:38
Происшествия
Убийцу шведского премьера нашли спустя более 30 лет
Убийцу шведского премьера Улофа Пальме нашли спустя более 30 лет. Об этом рассказал прокурор Кристер Петерссон, передает Reuters.
Lenta.ru 04:39
Гаджеты
Широкому кругу пользователей открылся доступ к новой версии Windows 10
Американская корпорация Microsoft сообщила об открытии доступа более широкому кругу пользователей к наиболее крупному обновлению Windows 10 за текущий год.
Discover24 04:26
Авто
Составлен список автомобилей с самыми ненадежными автоматическими КПП
Рейтинг составлен на основе отзывов владельцев подержанных машин, сошедших с конвейера в период с 2001 по 2015 год.
Новые автомобили 07 июня в 04:51
Происшествия
Уральский завод отзывает все аппараты ИВЛ «Авента-М» после пожаров
Уральский приборостроительный завод (УПЗ, входит в концерн "Радиоэлектронные технологии") отзывает из больниц аппараты искусственной вентиляции легких "Авента-М" для дополнительной проверки.
РИА Новости 02:24
Армия и оружие
Китай направил к Тайваню истребители для перехвата самолета США
ИА Красная Весна вчера в 13:21
Культура
Арнольда Шварценеггера не хотели брать на роль во «Вспомнить все» из-за «Конана-варвара»
Popcornnews.ru 02:00
Авто
Оценили последствия ухода Datsun из России
CarsWeek.ru 02:47
Происшествия
Задержан известный вор в законе Вася Бандит
Газета.Ru 04:42
Здоровье
Заболеваемость внебольничной пневмонией в Петербурге выросла в 20 раз
Показатель заболеваемости за неделю превысил среднемноголетний уровень в 20 раз, передаёт РБК, ссылаясь на слова начальника отдела эпидемиологического надзора локального подразделения Роспотребнадзора Ирины Чхинджерии.
78.ru вчера в 10:48
Шоу-бизнес
«Дослужилась со мной до генеральши»: Нагиев впервые рассказал о жене
Любимая, которая дослужилась со мной до генеральши, точно знает, что я мало изменился как человек.
News.ru вчера в 11:51
Кино
Режиссер «Другого» снимет новых «Зловещих мертвецов»
Режиссером следующей части «Зловещих мертвецов» выступит постановщик хоррора «Другой» Ли Кронин.
Культуромания вчера в 10:21
Транспорт
ГИБДД разработала новый метод проверки водителей на трезвость
ГИБДД планирует внедрить новый метод тестирования водителей на трезвость.
РИА Новости 03:20
Армия и оружие
США «потеряли» гиперзвуковую ракету во время испытаний
Evo-rus.com 02:36