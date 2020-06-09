с чего всё началось

Минск настаивает на пересмотре цен на российский газ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Белоруссии.

Происшествия Михаил Ефремов расплакался в зале суда В зале судя Ефремов выглядел подавленным. Когда его спросили о признании вины, Михаил Олегович утвердительно кивнул. 320

Здоровье В Прикамье зафиксирован рекордный прирост заражений коронавирусом За минувшие сутки число инфицированных увеличилось на 93 человека. Это самый большой суточный прирост с начала эпидемии. 9

Здоровье В России вновь подскочила суточная смертность от коронавируса За последние сутки в России выявлено 8 тыс. 404 новых случая COVID-19, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Киберспорт Вышел геймплейный трейлер Destiny 2: Beyond Light Bungie сосредоточится на выпуске улучшений Destiny 2. Следующим после Beyond Light станет The Witch Queen и год спустя Lightfall.

Хоккей Бывший нападающий «Барыса» стал мэром американского города Бывший нападающий «Барыса» и сборной Казахстана Брэндон Боченски стал мэром города Гранд-Форкс (штат Северная Дакота, США).

Армия и оружие Иран решил казнить шпиона, сдавшего ЦРУ Сулеймани К смертной казни за сотрудничество с ЦРУ и израильским «Моссадом», приведшие к смерти генерала Сулеймани, приговорен обвиненный властями страны гражданин Ирана. 4

Хоккей Названы зарплаты хоккеистов «Автомобилиста» По сведениям "СЭ", самым дорогим для клуба хоккеистом является вратарь Якуб Коварж. Голкипер получает 90 млн рублей за сезон.

Авто Новый Subaru Crosstrek получит фейслифтинг и 2,5-литровый мотор Что касается моторной гаммы, то в 2021 году она пополнится 2,5-литровым бензиновым оппозитником на 182 л.с. Версии с таким мотором обзаведутся приставкой Sport в названии, иной отделкой салона и шайбой выбора режима движения X-Mode. 7

Происшествия Убийцу шведского премьера нашли спустя более 30 лет Убийцу шведского премьера Улофа Пальме нашли спустя более 30 лет. Об этом рассказал прокурор Кристер Петерссон, передает Reuters. 2

Гаджеты Широкому кругу пользователей открылся доступ к новой версии Windows 10 Американская корпорация Microsoft сообщила об открытии доступа более широкому кругу пользователей к наиболее крупному обновлению Windows 10 за текущий год. 6

Авто Составлен список автомобилей с самыми ненадежными автоматическими КПП Рейтинг составлен на основе отзывов владельцев подержанных машин, сошедших с конвейера в период с 2001 по 2015 год. 71