с чего всё началось

Минск настаивает на пересмотре цен на российский газ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Белоруссии.

Игры Взлом чужих мыслей — появилось 9 минут геймплея киберпанк-хоррора Observer: System Redux Игра выйдет до конца этого года на PS5 и Xbox Series X. В рамках онлайн-фестиваля Summer of Gaming было показано 9 минут игрового процесса обновленной версии киберпанка-хоррора Observer: System Redux, выход которого состоится до конца текущего года на консолях грядущего поколения PlayStation 5 и Xbox Series X. Ролик демонстрирует новые свистки и колокольчики, вроде технологии трассировки лучей света, HDR, 4K-текстур, которые польская студия Bloober Team прикрутила к оригинальной Observer.

Экономика Прибыль банков в мае стала рекордно низкой Российские банки в мае получили рекордно низкую прибыль - около 500 млн рублей, пишет ТАСС со ссылкой на главу ЦБ Эльвиру Набиуллину. 89

Политика На Украине призвали взорвать ядерные бомбы в Москве и Санкт-Петербурге Депутат Тернопольского городского совета от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Тарас Билан призвал президента Украины Владимира Зеленского взорвать ядерные бомбы в Будапеште, Москве и Санкт-Петербурге, чтобы «защититься от нападения Венгрии и России». 286

Общество В Москве скончались еще 53 пациента с коронавирусом "В Москве скончались 53 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал представитель штаба. 655

Происшествия Один из экс-полицейских, обвиняемых по делу Флойда, вышел под залог Суд освободил под залог одного из четырех бывших полицейских, обвиняемых в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда в США, сообщает в четверг телеканал CBS со ссылкой на тюремные документы.

Наука Найдено древнейшее произведение искусства в Китае Археологи из Китая, Франции, Норвегии и Израиля определили древнейшее произведение искусства в Восточной Азии возрастом около 13—14 тыс. лет. 1

Политика Заксобрание назначило досрочные выборы губернатора Иркутской области Законодательное собрание на 31-й сессии 10 июня назначило досрочные выборы губернатора Иркутской области, приняв соответствующее постановление. 88

Общество Словами Юлии Латыниной о коронавирусе заинтересовались следователи Правоохранительные органы заинтересовались словами журналистки о неготовности некоторых регионов России к борьбе с коронавирусом, которые она произнесла в эфире «Эха Москвы» в апреле. 210

Общество Пенс: протесты в США не привели к росту числа заражений коронавирусом С начала массовых протестов в США власти не наблюдают роста числа заражений коронавирусом, заявил в четверг вице-президент Майк Пенс.

Происшествия Уральский завод отозвал аппараты ИВЛ после пожаров Екатеринбург, 10 июня 2020, 09:38 — REGNUM Уральский приборостроительный завод (Екатеринбург) отозвал аппараты ИВЛ «Авента-М» после пожаров, произошедших в российских больницах. 129

Здоровье Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии превысило две тысячи «Из 64 новых случаев COVID-19: 15 чел. — прибывшие из регионов РФ, 2 чел. — из очага Гусиноозерской ЦРБ, 5 чел. — обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, 4 чел. — обследованы в рамках мониторинга за внебольничной пневмонией, остальные — контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19», — отметили в штабе. 131

Общество Американская экономика вошла в рецессию Пик активности в американской экономике достигнут еще в феврале этого года, сообщает группа специалистов из комитета по датировке деловых циклов в США. 48

Общество ПФР начал выплаты опекунам пенсионеров и инвалидов Пенсионный фонд России приступил к выплатам людям, которые с апреля по июнь этого года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей. 55