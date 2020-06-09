Энергетика
Газета.RuМинск потребовал пересмотра цен на российский газ
Минск настаивает на пересмотре цен на российский газ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Белоруссии.
Читать в источнике
Оценить821
с чего всё началось
«В ходе переговоров министры обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия России и Беларуси в газовой сфере», ― сообщила пресс-служба российского ведомства.Известиявчера в 10:40
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 20:16, Ашберн
Происшествия
Прокурор потребовал передать дело Ефремова в ГУ МВД Москвы
Коммерсантъ 11:52
Игры
Взлом чужих мыслей — появилось 9 минут геймплея киберпанк-хоррора Observer: System Redux
Игра выйдет до конца этого года на PS5 и Xbox Series X. В рамках онлайн-фестиваля Summer of Gaming было показано 9 минут игрового процесса обновленной версии киберпанка-хоррора Observer: System Redux, выход которого состоится до конца текущего года на консолях грядущего поколения PlayStation 5 и Xbox Series X. Ролик демонстрирует новые свистки и колокольчики, вроде технологии трассировки лучей света, HDR, 4K-текстур, которые польская студия Bloober Team прикрутила к оригинальной Observer.
Городской портал Новый Нижний 20:00
Экономика
Прибыль банков в мае стала рекордно низкой
Российские банки в мае получили рекордно низкую прибыль - около 500 млн рублей, пишет ТАСС со ссылкой на главу ЦБ Эльвиру Набиуллину.
Газета.Ru 03:41
Политика
На Украине призвали взорвать ядерные бомбы в Москве и Санкт-Петербурге
Депутат Тернопольского городского совета от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Тарас Билан призвал президента Украины Владимира Зеленского взорвать ядерные бомбы в Будапеште, Москве и Санкт-Петербурге, чтобы «защититься от нападения Венгрии и России».
Lenta.ru 09:09
Общество
В Москве скончались еще 53 пациента с коронавирусом
"В Москве скончались 53 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал представитель штаба.
Интерфакс 17:51
Происшествия
Один из экс-полицейских, обвиняемых по делу Флойда, вышел под залог
Суд освободил под залог одного из четырех бывших полицейских, обвиняемых в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда в США, сообщает в четверг телеканал CBS со ссылкой на тюремные документы.
РИА Новости 19:54
Наука
Найдено древнейшее произведение искусства в Китае
Археологи из Китая, Франции, Норвегии и Израиля определили древнейшее произведение искусства в Восточной Азии возрастом около 13—14 тыс. лет.
RT на русском 14:48
Армия и оружие
Постучат по «Деривации»: новую зенитную систему готовят к госиспытаниям
Зенитный комплекс 2С38 «Деривация-ПВО» готовят к государственным испытаниям.
Известия 13:33
Политика
Кедми заявил, что 2020 год станет концом гегемонии США
Яков Кедми уверен, что 2020 год станет концом американской гегемонии.
ФАН 08 июня в 13:51
Происшествия
Автомобиль сбил троих человек на остановке в Петербурге
В Санкт-Петербурге легковой автомобиль снес остановку общественного транспорта, три человека пострадали.
Известия 17:34
Политика
Заксобрание назначило досрочные выборы губернатора Иркутской области
Законодательное собрание на 31-й сессии 10 июня назначило досрочные выборы губернатора Иркутской области, приняв соответствующее постановление.
Иркутск Сегодня вчера в 23:14
Общество
ФСБ пресекла подготовку теракта в Симферополе
ФСБ предотвратила теракт на одном из рынков Симферополя, задержаны пятеро подозреваемых.
ТАСС 07:46
Общество
Словами Юлии Латыниной о коронавирусе заинтересовались следователи
Правоохранительные органы заинтересовались словами журналистки о неготовности некоторых регионов России к борьбе с коронавирусом, которые она произнесла в эфире «Эха Москвы» в апреле.
Lenta.ru 08:02
Общество
Мэр Бостона приказал демонтировать статую Колумба
Российская газета 19:58
Происшествия
В Подмосковье задержан «авторитет» Вася Бандит
Игорь Кокунов (Вася Бандит), который 27 лет координировал действия криминалитета, задержан в Московской области.
Коммерсантъ 05:36
Общество
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Коммерсантъ 06:48
Авто
Haval назвал внедорожник «большой собакой»
Новый внедорожник Haval, чьи изображения «Автоновости дня» опубликовали на прошлой неделе, назвали «Большой собакой» (с китайского «Da gou»).
Автоновости дня 09:42
Общество
Пенс: протесты в США не привели к росту числа заражений коронавирусом
С начала массовых протестов в США власти не наблюдают роста числа заражений коронавирусом, заявил в четверг вице-президент Майк Пенс.
РИА Новости 18:53
Происшествия
Михаил Ефремов пытался покончить с собой
Культуромания 10:49
Шоу-бизнес
У Елены Воробей появились осложнения из-за коронавируса
КМВ Новости 08:17
Происшествия
Уральский завод отозвал аппараты ИВЛ после пожаров
Екатеринбург, 10 июня 2020, 09:38 — REGNUM Уральский приборостроительный завод (Екатеринбург) отозвал аппараты ИВЛ «Авента-М» после пожаров, произошедших в российских больницах.
REGNUM 02:38
Здоровье
Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии превысило две тысячи
«Из 64 новых случаев COVID-19: 15 чел. — прибывшие из регионов РФ, 2 чел. — из очага Гусиноозерской ЦРБ, 5 чел. — обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, 4 чел. — обследованы в рамках мониторинга за внебольничной пневмонией, остальные — контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19», — отметили в штабе.
REGNUM вчера в 22:53
Футбол
«Сельта» намерена выкупить трансфер Смолова у «Локомотива»
«Сельта» может выкупить контракт российского нападающего Федора Смолова у «Локомотива».
Vprognoze.ru 04:02
Космос
В ОКБ «Факел» испытали новые возможности двигателя СПД-140Д
Специалисты входящего в состав Роскосмоса калининградского предприятия ОКБ «Факел» провели успешные испытания одновременной работы двух двигателей СПД-140Д.
AstroNews.ru 00:29
Общество
Американская экономика вошла в рецессию
Пик активности в американской экономике достигнут еще в феврале этого года, сообщает группа специалистов из комитета по датировке деловых циклов в США.
Evo-rus.com 02:20
Общество
ПФР начал выплаты опекунам пенсионеров и инвалидов
Пенсионный фонд России приступил к выплатам людям, которые с апреля по июнь этого года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей.
Российская газета вчера в 04:50
Экономика
Греф и Костин не хотят помогать бизнесу и гражданам
«Попытки поддержать экономику за счёт банков закончатся необходимостью поддерживать уже банки за счет экономики», — делают вывод Костин и Греф, подчеркивая, что «такая поддержка обходится гораздо дороже», особенно если клиенты начнут паниковать и срочно забирать вклады.
Первое антикоррупционное СМИ 07:28