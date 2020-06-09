с чего всё началось

Минск настаивает на пересмотре цен на российский газ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Белоруссии.

Экономика Всемирный банк спрогнозировал спад экономики России на 6% в 2020 году В конце мая международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз по снижению ВВП России по итогам 2020 года до 5%. В апреле агентство прогнозировало, что экономика России в этом году сократится на 3,3%. Fitch также ухудшило оценку по снижению мирового ВВП. 156

Политика Киев включил журналистов в переговоры по Донбассу Киев включил в переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе журналистов, которые являются выходцами из этого региона. 8

Шоу-бизнес Александра Стриженова вышла замуж Внучка легендарного советского актера Олега Стриженова вышла замуж 6 июня. 11

Общество КПВВ в Донбассе частично восстановят работу Контрольно-пропускные пункты в Донбассе восстановят работу с 10 июня, но с некоторыми ограничениями, сообщил во вторник пресс-центр операции Объединенных сил ВС Украины. 2

Политика Песков прокомментировал передачу Михалкова о чипировании Президент РФ Владимир Путин ознакомился с ситуацией вокруг передачи режиссёра Никиты Михалкова, которая была посвящена чипированию населения. 242

Происшествия Ефремов признал вину в смертельном ДТП Актер Михаил Ефремов признал вину по делу об аварии, повлекшей смерть человека, передает корреспондент РАПСИ из зала Таганского суда Москвы. 2

Культура Выходит новый скринлайф-сериал Семена Слепакова «Окаянные дни» 11 июня на видеоплатформе PREMIER состоится премьера нового сериала Семена Слепакова о жизни россиян в условиях самоизоляции . 2

Технологии ВКонтакте запустила распознавание голосовых сообщений Социальная сеть «ВКонтакте» запустила технологию распознавания голосовых сообщений длительностью до 30 секунд. 44

Шоу-бизнес Собчак поддержала устроившего смертельную аварию Ефремова Телеведущая Ксения Собчак высказалась в поддержку Михаила Ефремова, который стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. 94

Наука Ученые разгадали тайну загадочного шестиугольника на Сатурне Исследователи из Гарвардского университета под руководством Ракеша Ядава разобрались в причинах возникновения гигантского шестиугольника в атмосфере Сатурна.

Футбол Глава РФС ответил на критику Федуна Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о критике владельца московского "Спартака" Леонида Федуна по вопросу проведения матча 1/2 финала Олимп - Кубка России между красно-белыми и петербургским "Зенитом".

Общество На Петербург обрушился град размером с яйцо Жители города сообщают, что град размером с голубиное яйцо бьет автомобили и повреждает крыши зданий. 29

Здоровье Врач рассказала, кому вредно есть мороженое Кашубина отметила, что мороженое может быть вредно для детей из-за угрозы кариеса зубов, также в случае непереносимости лактозы мороженое можно употреблять в только небольшом количестве. 42

Шоу-бизнес Валерия назвала хамством комментарий подписчицы прямого эфира Певица Валерия отреагировала на слова возмутившейся из-за её прямого эфира в инстаграме женщине и подвергла её критике за хамство. 14

Общество Вход на Елагин остров по будням может тоже стать платным Вход в Центральный парк культуры и отдыха имени С.М. Кирова на Елагином острове по будним дням может стать платным, как и на выходные. 3

Политика Путин присвоил Марии Захаровой высший дипломатический ранг Президент РФ Владимир Путин присвоил официальному представителю МИД Марии Захаровой высший дипломатический ранг — чрезвычайный и полномочный посол. 1,6K