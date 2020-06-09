Энергетика
Газета.RuМинск потребовал пересмотра цен на российский газ
Минск настаивает на пересмотре цен на российский газ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Белоруссии.
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с чего всё началось
«В ходе переговоров министры обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия России и Беларуси в газовой сфере», ― сообщила пресс-служба российского ведомства.Известия10:40
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Экономика
Всемирный банк спрогнозировал спад экономики России на 6% в 2020 году
В конце мая международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз по снижению ВВП России по итогам 2020 года до 5%. В апреле агентство прогнозировало, что экономика России в этом году сократится на 3,3%. Fitch также ухудшило оценку по снижению мирового ВВП.
РБК вчера в 12:22
Происшествия
Ефремова задержали по делу о смертельном ДТП
Коммерсантъ 10:00
Политика
Киев включил журналистов в переговоры по Донбассу
Киев включил в переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе журналистов, которые являются выходцами из этого региона.
Lenta.ru 04:50
Происшествия
Дочь Ефремова заявила о раскаянии отца
Взгляд.ру 12:52
Происшествия
На Камчатке медведь с бидоном на голове попал на видео
Охотоведам не удалось найти на Усть-Большерецкой трассе медведя, голова которого застряла в бидоне, сообщает ИА «Кам 24».
Общественное телевидение России вчера в 10:05
Шоу-бизнес
Александра Стриженова вышла замуж
Внучка легендарного советского актера Олега Стриженова вышла замуж 6 июня.
Pravda.Ru 04:09
Происшествия
Стебунов опроверг нахождение в машине Ефремова в момент ДТП
Российский актёр Иван Стебунов заявил, что его не было рядом с Ефремовым в момент ДТП.
Ореанда-Новости 03:54
Общество
КПВВ в Донбассе частично восстановят работу
Контрольно-пропускные пункты в Донбассе восстановят работу с 10 июня, но с некоторыми ограничениями, сообщил во вторник пресс-центр операции Объединенных сил ВС Украины.
РИА Новости 01:53
Политика
Песков прокомментировал передачу Михалкова о чипировании
Президент РФ Владимир Путин ознакомился с ситуацией вокруг передачи режиссёра Никиты Михалкова, которая была посвящена чипированию населения.
News.ru вчера в 15:05
Авто
«Автотор» приостановит сборку автомобилей BMW
Автоновости дня вчера в 14:07
Происшествия
Ефремов признал вину в смертельном ДТП
Актер Михаил Ефремов признал вину по делу об аварии, повлекшей смерть человека, передает корреспондент РАПСИ из зала Таганского суда Москвы.
РАПСИ 13:25
Культура
Выходит новый скринлайф-сериал Семена Слепакова «Окаянные дни»
11 июня на видеоплатформе PREMIER состоится премьера нового сериала Семена Слепакова о жизни россиян в условиях самоизоляции .
Независимая газета вчера в 04:03
Общество
Крым с 15 июня отменит самоизоляцию для приезжих из других регионов
С 15 июня в Крыму будет полностью снят режим самоизоляции, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте».
Ведомости 09:33
Технологии
ВКонтакте запустила распознавание голосовых сообщений
Социальная сеть «ВКонтакте» запустила технологию распознавания голосовых сообщений длительностью до 30 секунд.
TatCenter 08:25
Шоу-бизнес
Собчак поддержала устроившего смертельную аварию Ефремова
Телеведущая Ксения Собчак высказалась в поддержку Михаила Ефремова, который стал участником смертельного ДТП в центре Москвы.
Shraibikus News 12:15
Наука
Ученые разгадали тайну загадочного шестиугольника на Сатурне
Исследователи из Гарвардского университета под руководством Ракеша Ядава разобрались в причинах возникновения гигантского шестиугольника в атмосфере Сатурна.
Газета.Ru 05:09
Футбол
Глава РФС ответил на критику Федуна
Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о критике владельца московского "Спартака" Леонида Федуна по вопросу проведения матча 1/2 финала Олимп - Кубка России между красно-белыми и петербургским "Зенитом".
Газета.Ru 08:49
Общество
На Петербург обрушился град размером с яйцо
Жители города сообщают, что град размером с голубиное яйцо бьет автомобили и повреждает крыши зданий.
Газета.Ru 12:44
Здоровье
Врач рассказала, кому вредно есть мороженое
Кашубина отметила, что мороженое может быть вредно для детей из-за угрозы кариеса зубов, также в случае непереносимости лактозы мороженое можно употреблять в только небольшом количестве.
ИА Красная Весна вчера в 23:50
Культура
Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»
Первый канал дал разъяснение показа протестов в США вместо титров «Брата-2».
Evo-rus.com 02:43
Шоу-бизнес
Валерия назвала хамством комментарий подписчицы прямого эфира
Певица Валерия отреагировала на слова возмутившейся из-за её прямого эфира в инстаграме женщине и подвергла её критике за хамство.
Московский Комсомолец 00:43
Армия и оружие
Forbes оценил военное превосходство России над НАТО в Прибалтике
Силы США и НАТО в Европе, как сообщает Forbes неспособны отразить внезапное нападение на Прибалтику.
Российская газета 06:39
Происшествия
В Анапе экс-полицейских осудили за принуждение спортсменки к сексу
Российская газета 09:02
Общество
Вход на Елагин остров по будням может тоже стать платным
Вход в Центральный парк культуры и отдыха имени С.М. Кирова на Елагином острове по будним дням может стать платным, как и на выходные.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 12:58
Политика
Путин присвоил Марии Захаровой высший дипломатический ранг
Президент РФ Владимир Путин присвоил официальному представителю МИД Марии Захаровой высший дипломатический ранг — чрезвычайный и полномочный посол.
Полит.ру вчера в 10:28
Шоу-бизнес
Супруга Юдашкина показала исхудавшего мужа
Супруга известного модельера Валентина Юдашкина на днях разместила фотографию с мужем. На фото дизайнер сидит за накрытым столом.
Свободная Пресса 11:31