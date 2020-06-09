Энергетика

Газета.RuГазета.RuМинск потребовал пересмотра цен на российский газ

Минск настаивает на пересмотре цен на российский газ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Белоруссии.
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с чего всё началось
«В ходе переговоров министры обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия России и Беларуси в газовой сфере», ― сообщила пресс-служба
 российского ведомства.
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Актер Михаил Ефремов признал вину по делу об аварии, повлекшей смерть человека, передает корреспондент РАПСИ из зала Таганского суда Москвы.
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Выходит новый скринлайф-сериал Семена Слепакова «Окаянные дни»

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Крым с 15 июня отменит самоизоляцию для приезжих из других регионов

С 15 июня в Крыму будет полностью снят режим самоизоляции, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте».
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Технологии

ВКонтакте запустила распознавание голосовых сообщений

Социальная сеть «ВКонтакте» запустила технологию распознавания голосовых сообщений длительностью до 30 секунд.
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Кашубина отметила, что мороженое может быть вредно для детей из-за угрозы кариеса зубов, также в случае непереносимости лактозы мороженое можно употреблять в только небольшом количестве.
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Певица Валерия отреагировала на слова возмутившейся из-за её прямого эфира в инстаграме женщине и подвергла её критике за хамство.
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Путин присвоил Марии Захаровой высший дипломатический ранг

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