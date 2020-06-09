Энергетика

Газета.RuГазета.RuМинск потребовал пересмотра цен на российский газ

Минск настаивает на пересмотре цен на российский газ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Белоруссии.
Читать в источнике
Комментировать688
с чего всё началось
«В ходе переговоров министры обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия России и Беларуси в газовой сфере», ― сообщила пресс-служба
 российского ведомства.
Известия10:40

Подробнее о событии

Минск потребовал пересмотра цен на российский газ

Газета.Ru11:56

Минск потребовал пересмотра цен на российский газ

РИА Новости12:14

Минск настаивает на пересмотре цен на российский газ

Московский Комсомолец12:09

В Минске призвали к пересмотру цен на российский газ

RT на русском12:01

Белоруссия вновь потребовала пересмотра цены на газ из России

РБК13:21

Новак обсудил с министром энергетики Белоруссии взаимодействие в газовой сфере

Известия10:40

Главы Минэнерго России и Белоруссии провели переговоры по газу

ТАСС10:26
Показать все источники
Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 16:19, Ашберн
Происшествия

Актера Ефремова отправили под домашний арест за смертельное ДТП

Таганский суд Москвы во вторник отправил под домашний арест заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова, устроившего накануне в центре Москвы ДТП, в результате которого погиб человек, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.
Интерфакс 14:38
2,7K
Происшествия

В Воронеже полицейский сбил трех пешеходов на тротуаре

Сотрудник полиции в нерабочее время выехал на тротуар на Ленинском проспекте в Воронеже, в результате ДТП один пешеход погиб, двое получили травмы.
ТАСС 15:00
167
Общество

Власти Москвы назвали сроки выхода экономики на докризисные показатели

Экономика Москвы выйдет на докризисные показатели уже в июле.
РБК 16:04
3
Политика

США отказались предоставлять Нидерландам данные о крушении MH17

«Суд запрашивал, можно ли добавить к делу засекреченные спутниковые снимки, на которых зафиксирован запуск ракеты, которые были переданы спецслужбам Нидерландов, и таким образом, рассекретить их», — сообщил Стинхейс.
ФАН вчера в 07:00
569
Технологии

Соцсеть «ВКонтакте» запустила распознавание голосовых сообщений

Astera 07:02
54
Происшествия

Брат погибшего в ДТП с Ефремовым прокомментировал случившиеся

Валерий Захаров, брат погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, считает, что актер должен понести заслуженное наказание.
Газета.Ru 15:58
5
Происшествия

На Ефремова наденут электронный браслет на время домашнего ареста

Интерфакс 15:05
17
Единоборства

Макгрегор мог подраться с Фергюсоном на турнире UFC 249

Газета.Ru 16:05
Армия и оружие

Прокурор по делу MH17 прокомментировал версию с украинским «Буком»

Совместная следственная группа, расследовавшая крушение малазийского «Боинга», не нашла подтверждений версии сбития лайнера украинским «Буком», заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер 9 июня во время судебного заседания.
ИА Красная Весна 15:32
9
Политика

Трамп поручил разработать программу строительства ледоколов

Известия 13:27
83
Происшествия

Кадры допроса Михаила Ефремова попали в Сеть

В Сеть попали кадры допроса Михаила Ефремова у него дома, 9 июня соответствующее видео публикует «Петровка 38».
ИА Красная Весна 14:37
3
Здоровье

На продолжительность жизни влияют препараты для лечения гипертонии

Итальянские специалисты смогли узнать, что приём медикаментов для лечения гипертонии значительно увеличивает продолжительность жизни человека даже у самых слабых пожилых людей.
Evo-rus.com вчера в 15:13
20
Общество

Крым с 15 июня отменит самоизоляцию для приезжих из других регионов

С 15 июня в Крыму будет полностью снят режим самоизоляции, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте».
Ведомости 09:33
731
Политика

Австрийскому полковнику дали три года как российскому шпиону

Земельный суд Зальцбурга приговорил 71-летнего отставного полковника вооруженных сил Австрии к трем годам лишения свободы за шпионаж в пользу России.
Вести.Ru 15:51
Культура

Amazon купил российский мультсериал «Дракоша Тоша»

Amazon Prime Video — стриминговая платформа Amazon, она работает более чем в 200 странах.
Коммерсантъ 07:00
Политика

Захарова получила новый дипломатический ранг

Официальному представителю российского МИДа Марии Захаровой присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.
Газета.Ru вчера в 07:14
1,6K
Космос

Лунная версия Starship полетит в один конец

N+1 12:54
Происшествия

В Донбассе подорвался автомобиль с украинскими военными

Газета.Ru 13:55
21
Авто

Opel показал изображение нового Opel Mokka

Компания Opel опубликовала тизерное изображение кроссовера Opel Mokka нового поколения.
Автоновости дня 05:20
3
Футбол

Михаил Меркулов перешел в «Рубин»

Спорт день за днем 10:14
Экономика

Обязательная маркировка обуви и лекарств будет введена в РФ с 1 июля

В России с 1 июля начнет действовать требование об обязательной маркировке лекарств и обуви.
Росбалт вчера в 18:59
5
Финансы

Чистый отток капитала из России в январе-мае вырос на 18,8%

Чистый отток капитала из РФ в январе-мае вырос на 18,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 33,5 миллиарда долларов, свидетельствуют предварительные данные ЦБ.
ПРАЙМ 09:10
4
Происшествия

«Уральский приборостроительный завод» отзывает из больниц аппараты ИВЛ

Предприятие проводит дополнительную проверку устройств Екатеринбургский "Уральский приборостроительный завод" (входит в госкорпорацию "Ростех") начал отзыв из российских больниц аппаратов искусственной вентиляции легких "Авента-М".
Правда УрФО 14:03
1
Общество

КПВВ в Донбассе частично восстановят работу

Контрольно-пропускные пункты в Донбассе восстановят работу с 10 июня, но с некоторыми ограничениями, сообщил во вторник пресс-центр операции Объединенных сил ВС Украины.
РИА Новости 01:53
2
Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной впервые прокомментировал их развод

Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков впервые высказался на тему их отношений с женой.
ИА InterMedia вчера в 04:27
12
Общество

Путин поручил продлить выплаты пособия по безработице

Как следует из документа, необходимо обеспечить продление периода выплаты либо возобновление выплаты пособия по безработице на 3 месяца гражданам, зарегистрированным в службе занятости в качестве безработных и утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты после 1 марта 2020 года.
Smolnarod.ru вчера в 09:37
1,7K
Армия и оружие

Иран решил казнить шпиона, сдавшего ЦРУ Сулеймани

К смертной казни за сотрудничество с ЦРУ и израильским «Моссадом», приведшие к смерти генерала Сулеймани, приговорен обвиненный властями страны гражданин Ирана.
ИА Красная Весна 04:30
2
Происшествия

Стебунов опроверг нахождение в машине Ефремова в момент ДТП

Российский актёр Иван Стебунов заявил, что его не было рядом с Ефремовым в момент ДТП.
Ореанда-Новости 03:54
22
Наука

Ученые разгадали тайну загадочного шестиугольника на Сатурне

Исследователи из Гарвардского университета под руководством Ракеша Ядава разобрались в причинах возникновения гигантского шестиугольника в атмосфере Сатурна.
Газета.Ru 05:09
2
Происшествия

В Сирии на маршруте российской военной полиции произошел взрыв

РИА Новости 09:57
319
Как работают Яндекс.Новости?
Поставки российской нефти на НПЗ БелоруссииБольше новостей по теме
Главное