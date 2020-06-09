Энергетика
Газета.RuМинск потребовал пересмотра цен на российский газ
Минск настаивает на пересмотре цен на российский газ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Белоруссии.
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с чего всё началось
«В ходе переговоров министры обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия России и Беларуси в газовой сфере», ― сообщила пресс-служба российского ведомства.Известия10:40
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Происшествия
Актера Ефремова отправили под домашний арест за смертельное ДТП
Таганский суд Москвы во вторник отправил под домашний арест заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова, устроившего накануне в центре Москвы ДТП, в результате которого погиб человек, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.
Интерфакс 14:38
Происшествия
В Воронеже полицейский сбил трех пешеходов на тротуаре
Сотрудник полиции в нерабочее время выехал на тротуар на Ленинском проспекте в Воронеже, в результате ДТП один пешеход погиб, двое получили травмы.
ТАСС 15:00
Общество
Власти Москвы назвали сроки выхода экономики на докризисные показатели
Экономика Москвы выйдет на докризисные показатели уже в июле.
РБК 16:04
Политика
США отказались предоставлять Нидерландам данные о крушении MH17
«Суд запрашивал, можно ли добавить к делу засекреченные спутниковые снимки, на которых зафиксирован запуск ракеты, которые были переданы спецслужбам Нидерландов, и таким образом, рассекретить их», — сообщил Стинхейс.
ФАН вчера в 07:00
Происшествия
Брат погибшего в ДТП с Ефремовым прокомментировал случившиеся
Валерий Захаров, брат погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, считает, что актер должен понести заслуженное наказание.
Газета.Ru 15:58
Армия и оружие
Прокурор по делу MH17 прокомментировал версию с украинским «Буком»
Совместная следственная группа, расследовавшая крушение малазийского «Боинга», не нашла подтверждений версии сбития лайнера украинским «Буком», заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер 9 июня во время судебного заседания.
ИА Красная Весна 15:32
Происшествия
Кадры допроса Михаила Ефремова попали в Сеть
В Сеть попали кадры допроса Михаила Ефремова у него дома, 9 июня соответствующее видео публикует «Петровка 38».
ИА Красная Весна 14:37
Здоровье
На продолжительность жизни влияют препараты для лечения гипертонии
Итальянские специалисты смогли узнать, что приём медикаментов для лечения гипертонии значительно увеличивает продолжительность жизни человека даже у самых слабых пожилых людей.
Evo-rus.com вчера в 15:13
Общество
Крым с 15 июня отменит самоизоляцию для приезжих из других регионов
С 15 июня в Крыму будет полностью снят режим самоизоляции, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте».
Ведомости 09:33
Политика
Австрийскому полковнику дали три года как российскому шпиону
Земельный суд Зальцбурга приговорил 71-летнего отставного полковника вооруженных сил Австрии к трем годам лишения свободы за шпионаж в пользу России.
Вести.Ru 15:51
Культура
Amazon купил российский мультсериал «Дракоша Тоша»
Amazon Prime Video — стриминговая платформа Amazon, она работает более чем в 200 странах.
Коммерсантъ 07:00
Политика
Захарова получила новый дипломатический ранг
Официальному представителю российского МИДа Марии Захаровой присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.
Газета.Ru вчера в 07:14
Авто
Opel показал изображение нового Opel Mokka
Компания Opel опубликовала тизерное изображение кроссовера Opel Mokka нового поколения.
Автоновости дня 05:20
Футбол
Михаил Меркулов перешел в «Рубин»
Спорт день за днем 10:14
Экономика
Обязательная маркировка обуви и лекарств будет введена в РФ с 1 июля
В России с 1 июля начнет действовать требование об обязательной маркировке лекарств и обуви.
Росбалт вчера в 18:59
Финансы
Чистый отток капитала из России в январе-мае вырос на 18,8%
Чистый отток капитала из РФ в январе-мае вырос на 18,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 33,5 миллиарда долларов, свидетельствуют предварительные данные ЦБ.
ПРАЙМ 09:10
Происшествия
«Уральский приборостроительный завод» отзывает из больниц аппараты ИВЛ
Предприятие проводит дополнительную проверку устройств Екатеринбургский "Уральский приборостроительный завод" (входит в госкорпорацию "Ростех") начал отзыв из российских больниц аппаратов искусственной вентиляции легких "Авента-М".
Правда УрФО 14:03
Общество
КПВВ в Донбассе частично восстановят работу
Контрольно-пропускные пункты в Донбассе восстановят работу с 10 июня, но с некоторыми ограничениями, сообщил во вторник пресс-центр операции Объединенных сил ВС Украины.
РИА Новости 01:53
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной впервые прокомментировал их развод
Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков впервые высказался на тему их отношений с женой.
ИА InterMedia вчера в 04:27
Общество
Путин поручил продлить выплаты пособия по безработице
Как следует из документа, необходимо обеспечить продление периода выплаты либо возобновление выплаты пособия по безработице на 3 месяца гражданам, зарегистрированным в службе занятости в качестве безработных и утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты после 1 марта 2020 года.
Smolnarod.ru вчера в 09:37
Армия и оружие
Иран решил казнить шпиона, сдавшего ЦРУ Сулеймани
К смертной казни за сотрудничество с ЦРУ и израильским «Моссадом», приведшие к смерти генерала Сулеймани, приговорен обвиненный властями страны гражданин Ирана.
ИА Красная Весна 04:30
Происшествия
Стебунов опроверг нахождение в машине Ефремова в момент ДТП
Российский актёр Иван Стебунов заявил, что его не было рядом с Ефремовым в момент ДТП.
Ореанда-Новости 03:54
Наука
Ученые разгадали тайну загадочного шестиугольника на Сатурне
Исследователи из Гарвардского университета под руководством Ракеша Ядава разобрались в причинах возникновения гигантского шестиугольника в атмосфере Сатурна.
Газета.Ru 05:09