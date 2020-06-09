с чего всё началось

Минск настаивает на пересмотре цен на российский газ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Белоруссии.

Происшествия Актера Ефремова отправили под домашний арест за смертельное ДТП Таганский суд Москвы во вторник отправил под домашний арест заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова, устроившего накануне в центре Москвы ДТП, в результате которого погиб человек, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда. 2,7K

Происшествия В Воронеже полицейский сбил трех пешеходов на тротуаре Сотрудник полиции в нерабочее время выехал на тротуар на Ленинском проспекте в Воронеже, в результате ДТП один пешеход погиб, двое получили травмы. 167

Политика США отказались предоставлять Нидерландам данные о крушении MH17 «Суд запрашивал, можно ли добавить к делу засекреченные спутниковые снимки, на которых зафиксирован запуск ракеты, которые были переданы спецслужбам Нидерландов, и таким образом, рассекретить их», — сообщил Стинхейс. 569

Армия и оружие Прокурор по делу MH17 прокомментировал версию с украинским «Буком» Совместная следственная группа, расследовавшая крушение малазийского «Боинга», не нашла подтверждений версии сбития лайнера украинским «Буком», заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер 9 июня во время судебного заседания. 9

Происшествия Кадры допроса Михаила Ефремова попали в Сеть В Сеть попали кадры допроса Михаила Ефремова у него дома, 9 июня соответствующее видео публикует «Петровка 38». 3

Здоровье На продолжительность жизни влияют препараты для лечения гипертонии Итальянские специалисты смогли узнать, что приём медикаментов для лечения гипертонии значительно увеличивает продолжительность жизни человека даже у самых слабых пожилых людей. 20

Политика Австрийскому полковнику дали три года как российскому шпиону Земельный суд Зальцбурга приговорил 71-летнего отставного полковника вооруженных сил Австрии к трем годам лишения свободы за шпионаж в пользу России.

Культура Amazon купил российский мультсериал «Дракоша Тоша» Amazon Prime Video — стриминговая платформа Amazon, она работает более чем в 200 странах.

Политика Захарова получила новый дипломатический ранг Официальному представителю российского МИДа Марии Захаровой присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. 1,6K

Финансы Чистый отток капитала из России в январе-мае вырос на 18,8% Чистый отток капитала из РФ в январе-мае вырос на 18,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 33,5 миллиарда долларов, свидетельствуют предварительные данные ЦБ. 4

Происшествия «Уральский приборостроительный завод» отзывает из больниц аппараты ИВЛ Предприятие проводит дополнительную проверку устройств Екатеринбургский "Уральский приборостроительный завод" (входит в госкорпорацию "Ростех") начал отзыв из российских больниц аппаратов искусственной вентиляции легких "Авента-М". 1

Общество КПВВ в Донбассе частично восстановят работу Контрольно-пропускные пункты в Донбассе восстановят работу с 10 июня, но с некоторыми ограничениями, сообщил во вторник пресс-центр операции Объединенных сил ВС Украины. 2

Общество Путин поручил продлить выплаты пособия по безработице Как следует из документа, необходимо обеспечить продление периода выплаты либо возобновление выплаты пособия по безработице на 3 месяца гражданам, зарегистрированным в службе занятости в качестве безработных и утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты после 1 марта 2020 года. 1,7K

Армия и оружие Иран решил казнить шпиона, сдавшего ЦРУ Сулеймани К смертной казни за сотрудничество с ЦРУ и израильским «Моссадом», приведшие к смерти генерала Сулеймани, приговорен обвиненный властями страны гражданин Ирана. 2