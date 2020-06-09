Энергетика
Газета.RuМинск потребовал пересмотра цен на российский газ
Минск настаивает на пересмотре цен на российский газ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Белоруссии.
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с чего всё началось
«В ходе переговоров министры обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия России и Беларуси в газовой сфере», ― сообщила пресс-служба российского ведомства.Известия10:40
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Общество
В Крыму с 15 июня отменят обязательную обсервацию для граждан России
Симферополь, 9 июня 2020, 19:08 — REGNUM Власти Крыма решили с 15 июня отменить обязательную двухнедельную обсервацию для всех приезжающих из других регионов России.
REGNUM 12:08
Общество
Собянин отменил самоизоляцию, пропуска и график прогулок
Режим самоизоляции и пропускная система в Москве отменяются с 9 июня. Об этом в своем блоге заявил мэр Сергей Собянин.
Российская газета вчера в 07:23
Происшествия
В анализах Ефремова обнаружили наркотики
News.ru 10:28
Общество
ВОЗ рассказала о бессимптомных носителях коронавируса
По словам представителя ВОЗ Марии Ван Керкхове, для «четкого ответа» на вопрос, может ли SARS-CoV-2 широко распространяться через бессимптомных носителей, нужно больше исследований.
BFM.ru 16:31
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала о причинах ухода из «Уральских пельменей»
Звезда популярного шоу «Уральских пельменей» Юлия Михалкова поделилась подробностями ухода из знаменитого коллектива и причинами начала сольной карьеры.
Наша версия 06:19
Происшествия
В Элисте воспитательница убила троих детей и покончила с собой
Убив всех детей, женщина покончила с собой. Тела погибших обнаружил ее муж, когда вернулся домой - дверь была заперта изнутри.
Газета.Ru 08:22
Происшествия
На Ефремова наденут электронный браслет на время домашнего ареста
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) будет контролировать соблюдение актером Михаилом Ефремовым режима содержания под домашним арестом с помощью электронного браслета, сообщили в пресс-бюро московского управления ведомства.
Интерфакс 15:05
Экономика
МВФ одобрил программу поддержки Украины на пять миллиардов долларов
Совет управляющих Международного валютного фонда одобрил новую программу поддержки Украины на 18 месяцев общим объемом в 5 миллиардов долларов, говорится в пресс-релизе фонда.
РИА Новости 17:23
Армия и оружие
На Украине насчитали 23 уничтоженных Турцией российских «Панциря-С1»
За последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства, подсчитал Defense Express, ссылаясь на собственные источники.
Lenta.ru 06 июня в 17:08
Общество
Путин поручил увеличить минимальное пособие по безработице
Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с социальными работниками поручил правительству увеличить минимальный размер пособия по безработице.
Газета.Ru вчера в 11:55
Общество
Генсек ООН допустил возможность продовольственной катастрофы
Гутерреш отметил, что «функционирование существующих продовольственных систем может быть нарушено принятием мер по снижению отрицательного воздействия и новой глобальной рецессией; это также может привести к тяжёлым последствиям», и, по мнению Генсека ООН, «если не принять срочные меры, текущая ситуация может превратиться в глобальную продовольственную катастрофу».
RT на русском 16:08
Общество
Похороны Джорджа Флойда проходят в США
Похороны Джорджа Флойда — темнокожего американца убитого при задержании полицейскими проходят в Хьюстоне 9 июня, сообщает телеканал Звезда на своем сайте.
ИА Красная Весна 16:45
Происшествия
Охлобыстин высказался о смертельном ДТП с участием Ефремова
Актер Иван Охлобыстин высказал свое мнение о смертельном ДТП, участником которого стал актер Михаил Ефремов, 9 июня на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
ИА Красная Весна 14:03
Шоу-бизнес
В эфир вышел последний выпуск «Пусть говорят» с умершей Юлией Норкиной
Выпуск последней программы, в которой приняла участие Юлия Норкина — покойная супруга ведущего канала НТВ Андрея Норкина — вышла в эфир.
iReactor вчера в 12:00
Здоровье
Хирург детской областной больницы в Калининграде умер от коронавируса
Врач-хирург Детской областной больницы Калининградской области Мелик Ростомян сегодня скончался от коронавируса.
Российская газета 13:08
Армия и оружие
Прокурор по делу MH17 рассказал о версии с украинским «Буком»
Совместная следственная группа (ССГ) под руководством прокуратуры Нидерландов расследовала версию, согласно которой малайзийский Boeing рейса MH17 был сбит украинским ракетно-зенитным комплексом "Бук", однако не нашла никакой подтверждающей информации на этот счет, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер в ходе судебного заседания во вторник.
РИА Новости 15:04
Политика
Австрийскому полковнику дали три года как российскому шпиону
Земельный суд Зальцбурга приговорил 71-летнего отставного полковника вооруженных сил Австрии к трем годам лишения свободы за шпионаж в пользу России.
Вести.Ru 15:51
Армия и оружие
В Грузии заявили, что могут начать выпуск штурмовиков Су-25
REGNUM вчера в 15:19
Общество
В большом интервью Беглов рассказал о снятии ограничений в Петербурге
Губернатор Петербурга рассказал, когда и как Петербург вернется к нормальной жизни. Большое интервью Александр Беглов дал агентству ТАСС.
Газета Metro 12:17
Происшествия
В Ираке разбился военно-транспортный самолет С-130 ВВС США
REGNUM вчера в 16:32
Гаджеты
Маршрутизатор Xiaomi Redmi Router AX5 стандарта Wi-Fi 6 стоит $35
10 июня начнутся продажи маршрутизатора Xiaomi Redmi Router AX5, предназначенного для использования в домашних условиях или небольших офисах.
3DNews 07:51
Игры
В игре The Last of Us Part II реализуют фоторежим
Актуальные Новости 11:04
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич решила изменить имя младшей дочери
Анна рассказывала, что им с супругом Артуром не пришлось долго думать по поводу имени наследницы, так как Маша Белова стала частью Анны Хилькевич за те годы, что актриса играла эту роль.
Вокруг ТВ 03:55
Авто
Преемник Haval H6 впервые попал на видео
Китайский автопром поражает оперативностью: казалось бы, только что мы видели патентные снимки нового Haval H6, как в соцсетях опубликовали "живые" видео с полностью готовой машиной.
Российская газета 06:00
Игры
Разработчик ремейка S.T.A.L.K.E.R. показал, как выглядели бы дождь и гроза на движке UE4
Чемпионат вчера в 13:57
Происшествия
При взрыве машины в Донбассе пострадали десять украинских военных
Десять бойцов вооруженных силу Украины получили ранения при взрыве военного автомобиля в районе Донецка.
РБК 16:35
Игры
Авторы Persona завели страницу в Steam и пообещали «потрясающие новости» для игроков на ПК
CyberSport.ru вчера в 22:43
Киберспорт
NS анонсировал состав для участия в Twitch Rivals по Dota 2
Аналитик RuHub Ярослав NS Кузнецов назвал состав, с которым выступит в шоу-матче Twitch Rivals по Dota 2. В его команду войдут Илья ALOHADANCE Коробкин, Александр XBOCT Дашкевич, Богдан Iceberg Василенко и Дмитрий Dragneel_FH Староверов.
CyberSport.ru 03:29