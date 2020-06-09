с чего всё началось

Минск настаивает на пересмотре цен на российский газ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Белоруссии.

Общество Собянин отменил самоизоляцию, пропуска и график прогулок Режим самоизоляции и пропускная система в Москве отменяются с 9 июня. Об этом в своем блоге заявил мэр Сергей Собянин. 5,2K

Общество ВОЗ рассказала о бессимптомных носителях коронавируса По словам представителя ВОЗ Марии Ван Керкхове, для «четкого ответа» на вопрос, может ли SARS-CoV-2 широко распространяться через бессимптомных носителей, нужно больше исследований. 4

Происшествия На Ефремова наденут электронный браслет на время домашнего ареста Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) будет контролировать соблюдение актером Михаилом Ефремовым режима содержания под домашним арестом с помощью электронного браслета, сообщили в пресс-бюро московского управления ведомства. 31

Экономика МВФ одобрил программу поддержки Украины на пять миллиардов долларов Совет управляющих Международного валютного фонда одобрил новую программу поддержки Украины на 18 месяцев общим объемом в 5 миллиардов долларов, говорится в пресс-релизе фонда. 1

Армия и оружие На Украине насчитали 23 уничтоженных Турцией российских «Панциря-С1» За последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства, подсчитал Defense Express, ссылаясь на собственные источники. 426

Общество Путин поручил увеличить минимальное пособие по безработице Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с социальными работниками поручил правительству увеличить минимальный размер пособия по безработице. 1,7K

Общество Генсек ООН допустил возможность продовольственной катастрофы Гутерреш отметил, что «функционирование существующих продовольственных систем может быть нарушено принятием мер по снижению отрицательного воздействия и новой глобальной рецессией; это также может привести к тяжёлым последствиям», и, по мнению Генсека ООН, «если не принять срочные меры, текущая ситуация может превратиться в глобальную продовольственную катастрофу». 17

Общество Похороны Джорджа Флойда проходят в США Похороны Джорджа Флойда — темнокожего американца убитого при задержании полицейскими проходят в Хьюстоне 9 июня, сообщает телеканал Звезда на своем сайте. 1

Происшествия Охлобыстин высказался о смертельном ДТП с участием Ефремова Актер Иван Охлобыстин высказал свое мнение о смертельном ДТП, участником которого стал актер Михаил Ефремов, 9 июня на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». 30

Армия и оружие Прокурор по делу MH17 рассказал о версии с украинским «Буком» Совместная следственная группа (ССГ) под руководством прокуратуры Нидерландов расследовала версию, согласно которой малайзийский Boeing рейса MH17 был сбит украинским ракетно-зенитным комплексом "Бук", однако не нашла никакой подтверждающей информации на этот счет, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер в ходе судебного заседания во вторник. 20

Политика Австрийскому полковнику дали три года как российскому шпиону Земельный суд Зальцбурга приговорил 71-летнего отставного полковника вооруженных сил Австрии к трем годам лишения свободы за шпионаж в пользу России. 5

Шоу-бизнес Анна Хилькевич решила изменить имя младшей дочери Анна рассказывала, что им с супругом Артуром не пришлось долго думать по поводу имени наследницы, так как Маша Белова стала частью Анны Хилькевич за те годы, что актриса играла эту роль. 4

Авто Преемник Haval H6 впервые попал на видео Китайский автопром поражает оперативностью: казалось бы, только что мы видели патентные снимки нового Haval H6, как в соцсетях опубликовали "живые" видео с полностью готовой машиной.