Энергетика

Газета.RuГазета.RuМинск потребовал пересмотра цен на российский газ

Минск настаивает на пересмотре цен на российский газ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Белоруссии.
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«В ходе переговоров министры обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия России и Беларуси в газовой сфере», ― сообщила пресс-служба
 российского ведомства.
Известия10:40

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Минск потребовал пересмотра цен на российский газ

Газета.Ru11:56

Минск потребовал пересмотра цены на российский газ

РИА Новости12:14

Минск настаивает на пересмотре цен на российский газ

Московский Комсомолец12:09

В Минске призвали к пересмотру цен на российский газ

RT на русском12:01

Белоруссия вновь потребовала пересмотра цены на газ из России

РБК13:21

Новак обсудил с министром энергетики Белоруссии взаимодействие в газовой сфере

Известия10:40

Главы Минэнерго России и Белоруссии провели переговоры по газу

ТАСС10:26
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Происшествия

В Кремле прокомментировали смертельное ДТП с участием Ефремова

DixiNews 07:06
3,9K
Общество

В Крыму с 15 июня отменят обязательную обсервацию для граждан России

Симферополь, 9 июня 2020, 19:08 — REGNUM Власти Крыма решили с 15 июня отменить обязательную двухнедельную обсервацию для всех приезжающих из других регионов России.
REGNUM 12:08
777
Общество

Собянин отменил самоизоляцию, пропуска и график прогулок

Режим самоизоляции и пропускная система в Москве отменяются с 9 июня. Об этом в своем блоге заявил мэр Сергей Собянин.
Российская газета вчера в 07:23
5,2K
Происшествия

В анализах Ефремова обнаружили наркотики

News.ru 10:28
1,5K
Общество

ВОЗ рассказала о бессимптомных носителях коронавируса

По словам представителя ВОЗ Марии Ван Керкхове, для «четкого ответа» на вопрос, может ли SARS-CoV-2 широко распространяться через бессимптомных носителей, нужно больше исследований.
BFM.ru 16:31
4
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова рассказала о причинах ухода из «Уральских пельменей»

Звезда популярного шоу «Уральских пельменей» Юлия Михалкова поделилась подробностями ухода из знаменитого коллектива и причинами начала сольной карьеры.
Наша версия 06:19
23
Происшествия

В Элисте воспитательница убила троих детей и покончила с собой

Убив всех детей, женщина покончила с собой. Тела погибших обнаружил ее муж, когда вернулся домой - дверь была заперта изнутри.
Газета.Ru 08:22
136
Происшествия

На Ефремова наденут электронный браслет на время домашнего ареста

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) будет контролировать соблюдение актером Михаилом Ефремовым режима содержания под домашним арестом с помощью электронного браслета, сообщили в пресс-бюро московского управления ведомства.
Интерфакс 15:05
31
Экономика

МВФ одобрил программу поддержки Украины на пять миллиардов долларов

Совет управляющих Международного валютного фонда одобрил новую программу поддержки Украины на 18 месяцев общим объемом в 5 миллиардов долларов, говорится в пресс-релизе фонда.
РИА Новости 17:23
1
Армия и оружие

На Украине насчитали 23 уничтоженных Турцией российских «Панциря-С1»

За последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства, подсчитал Defense Express, ссылаясь на собственные источники.
Lenta.ru 06 июня в 17:08
426
Общество

Путин поручил увеличить минимальное пособие по безработице

Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с социальными работниками поручил правительству увеличить минимальный размер пособия по безработице.
Газета.Ru вчера в 11:55
1,7K
Общество

Генсек ООН допустил возможность продовольственной катастрофы

Гутерреш отметил, что «функционирование существующих продовольственных систем может быть нарушено принятием мер по снижению отрицательного воздействия и новой глобальной рецессией; это также может привести к тяжёлым последствиям», и, по мнению Генсека ООН, «если не принять срочные меры, текущая ситуация может превратиться в глобальную продовольственную катастрофу».
RT на русском 16:08
17
Общество

Похороны Джорджа Флойда проходят в США

Похороны Джорджа Флойда — темнокожего американца убитого при задержании полицейскими проходят в Хьюстоне 9 июня, сообщает телеканал Звезда на своем сайте.
ИА Красная Весна 16:45
1
Происшествия

Охлобыстин высказался о смертельном ДТП с участием Ефремова

Актер Иван Охлобыстин высказал свое мнение о смертельном ДТП, участником которого стал актер Михаил Ефремов, 9 июня на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
ИА Красная Весна 14:03
30
Шоу-бизнес

В эфир вышел последний выпуск «Пусть говорят» с умершей Юлией Норкиной

Выпуск последней программы, в которой приняла участие Юлия Норкина — покойная супруга ведущего канала НТВ Андрея Норкина — вышла в эфир.
iReactor вчера в 12:00
28
Гаджеты

Xiaomi Mi Band 5 уже доступен для предзаказа в Китае по цене от $40

3DNews 15:44
Здоровье

Хирург детской областной больницы в Калининграде умер от коронавируса

Врач-хирург Детской областной больницы Калининградской области Мелик Ростомян сегодня скончался от коронавируса.
Российская газета 13:08
22
Армия и оружие

Прокурор по делу MH17 рассказал о версии с украинским «Буком»

Совместная следственная группа (ССГ) под руководством прокуратуры Нидерландов расследовала версию, согласно которой малайзийский Boeing рейса MH17 был сбит украинским ракетно-зенитным комплексом "Бук", однако не нашла никакой подтверждающей информации на этот счет, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер в ходе судебного заседания во вторник.
РИА Новости 15:04
20
Политика

Австрийскому полковнику дали три года как российскому шпиону

Земельный суд Зальцбурга приговорил 71-летнего отставного полковника вооруженных сил Австрии к трем годам лишения свободы за шпионаж в пользу России.
Вести.Ru 15:51
5
Армия и оружие

В Грузии заявили, что могут начать выпуск штурмовиков Су-25

REGNUM вчера в 15:19
169
Общество

В большом интервью Беглов рассказал о снятии ограничений в Петербурге

Губернатор Петербурга рассказал, когда и как Петербург вернется к нормальной жизни. Большое интервью Александр Беглов дал агентству ТАСС.
Газета Metro 12:17
141
Происшествия

В Ираке разбился военно-транспортный самолет С-130 ВВС США

REGNUM вчера в 16:32
22
Гаджеты

Маршрутизатор Xiaomi Redmi Router AX5 стандарта Wi-Fi 6 стоит $35

10 июня начнутся продажи маршрутизатора Xiaomi Redmi Router AX5, предназначенного для использования в домашних условиях или небольших офисах.
3DNews 07:51
1
Игры

В игре The Last of Us Part II реализуют фоторежим

Актуальные Новости 11:04
5
Шоу-бизнес

Анна Хилькевич решила изменить имя младшей дочери

Анна рассказывала, что им с супругом Артуром не пришлось долго думать по поводу имени наследницы, так как Маша Белова стала частью Анны Хилькевич за те годы, что актриса играла эту роль.
Вокруг ТВ 03:55
4
Авто

Преемник Haval H6 впервые попал на видео

Китайский автопром поражает оперативностью: казалось бы, только что мы видели патентные снимки нового Haval H6, как в соцсетях опубликовали "живые" видео с полностью готовой машиной.
Российская газета 06:00
Игры

Разработчик ремейка S.T.A.L.K.E.R. показал, как выглядели бы дождь и гроза на движке UE4

Чемпионат вчера в 13:57
2
Происшествия

При взрыве машины в Донбассе пострадали десять украинских военных

Десять бойцов вооруженных силу Украины получили ранения при взрыве военного автомобиля в районе Донецка.
РБК 16:35
24
Игры

Авторы Persona завели страницу в Steam и пообещали «потрясающие новости» для игроков на ПК

CyberSport.ru вчера в 22:43
2
Киберспорт

NS анонсировал состав для участия в Twitch Rivals по Dota 2

Аналитик RuHub Ярослав NS Кузнецов назвал состав, с которым выступит в шоу-матче Twitch Rivals по Dota 2. В его команду войдут Илья ALOHADANCE Коробкин, Александр XBOCT Дашкевич, Богдан Iceberg Василенко и Дмитрий Dragneel_FH Староверов.
CyberSport.ru 03:29
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