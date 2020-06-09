Энергетика

Газета.RuГазета.RuМинск потребовал пересмотра цен на российский газ

Минск настаивает на пересмотре цен на российский газ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Белоруссии.
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с чего всё началось
«В ходе переговоров министры обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия России и Беларуси в газовой сфере», ― сообщила пресс-служба
 российского ведомства.
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Белоруссия вновь потребовала пересмотра цены на газ из России

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Минск потребовал пересмотра цен на российский газ

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Главы Минэнерго России и Белоруссии провели переговоры по газу

ТАСС10:26
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Великая Китайская стена начала возводиться в 3 столетии до нашей эры.
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Происшествия

В Воронеже полицейский сбил трех пешеходов на тротуаре

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В ДТП на трассе под Каменском-Уральским погибли два человека

В аварии два человека разбились насмерть, трое, в том числе ребенок, получили травмы.
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Прокуратура повторила версию, что MH17 сбили из-под Первомайского

Совместная следственная группа (ССГ) под руководством прокуратуры Нидерландов после расследования подтвердила старую версию, что самолет, летевший рейсом MH17, скорее всего, был сбит из-под населенного пункта Первомайское, хотя до этого ведомство заявляло, что исследования радаров не подтвердили обнаружение истребителя или ракеты в момент крушения.
РИА Новости 14:59
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Глава РФС ответил на критику Федуна

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о критике владельца московского "Спартака" Леонида Федуна по вопросу проведения матча 1/2 финала Олимп - Кубка России между красно-белыми и петербургским "Зенитом".
Газета.Ru 08:49
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Общество

«Социальный мониторинг» продолжит работать после отмены пропусков в Москве

Приложение «Социальный мониторинг» для контроля заразившихся коронавирусом COVID-19 продолжит работать и после отмены цифровых пропусков в Москве, сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
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Муж Полины Гагариной впервые прокомментировал их развод

Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков впервые высказался на тему их отношений с женой.
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Политика

Жириновский объявил о начале революции в США

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский оценил ситуацию с беспорядками в Соединенных Штатах.
Piter.tv 09:54
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Политика

Путин присвоил Марии Захаровой высший дипломатический ранг

Президент РФ Владимир Путин присвоил официальному представителю МИД Марии Захаровой высший дипломатический ранг — чрезвычайный и полномочный посол.
Полит.ру вчера в 10:28
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Экономика

Конкурент Tesla взлетел в цене за три дня

Стартап взлетел в цене за три дня. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Культура

Клип с Галустяном в золотом боди набрал более миллиона просмотров

Размещенный 5 июня клип на песню "Золото", в котором протагонист в роскошном боди вышагивает по подиуму в обществе моделей на закрытом показе мод в футуристически преобразившемся Пятигорске, к этому дню только на официальном YouTube-канале Super Жоrik собрал более миллиона просмотров.
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Футбол

ФК «Тамбов» может переехать в Нижний Новгород

Спортивный директор ФК «Тамбов» Павел Худяков прояснил ситуацию с возможным переездом команды в Нижний Новгород, пишет «Матч!».
448 вёрст 07 июня в 05:28
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Общество

Генсек ООН предупредил об угрозе продовольственной катастрофы

Мир может столкнуться с глобальной продовольственной катастрофой из-за последствий пандемии коронавируса, если не будут приняты срочные меры, говорится в аналитической записке генсека ООН Антониу Гутерреша.
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Здоровье

Три отделения больницы им. Фишера по-прежнему закрыты на прием

Напомним, что в конце мая сообщалось, что после карантина в больнице Фишера открыли отделение гнойной хирургии.
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Кадры допроса Михаила Ефремова попали в Сеть

В Сеть попали кадры допроса Михаила Ефремова у него дома, 9 июня соответствующее видео публикует «Петровка 38».
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Ветерану ВОВ стало плохо после оскорблений Навального

ПолитРоссия 12:45
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Apple выпустила iOS 13.6 beta 2 и iPadOS 13.6 beta 2

Компания Apple выпустила вторую бета-версию своего последнего обновления программного обеспечения iOS.
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50 адвокатов отказались защищать Ефремова

По данным издания Mash, Ефремов и его представители обзвонили 50 адвокатов, но никто поначалу не взялся его защищать.
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Евсеев признался, что был приятно удивлен формой легионеров «Уфы»

44-летний российский специалист признался, что был приятно удивлен физической формой легионеров уфимцев.
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Армия и оружие

Генерал оценил сообщения о гипотетическом «ударе США по Сибири»

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США не стали рассекречивать данные о запуске ракеты по MH17

Власти США проинформировали Нидерланды о том, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing (рейс MH17).
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Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны.
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Звезда «Уральских пельменей» назвала ключевую причину ухода из шоу

Актриса Юлия Михалкова назвала ключевую причину ухода из шоу "Уральские пельмени".
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Sony объявила дату презентации PlayStation 5

Компания Sony объявила новую дату презентации игровой консоли Sony PlayStation 5, ранее отмененную из-за беспорядков, которые происходят в США в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
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В Донбассе подорвался автомобиль с украинскими военными

В городе Авдеевка в Донецкой области во вторник, 9 июня, подорвался автомобиль ВС Украины, в результате чего десять военнослужащих получили минно-взрывные травмы.
Газета.Ru 13:55
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