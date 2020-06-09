с чего всё началось

Минск настаивает на пересмотре цен на российский газ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Белоруссии.

Экономика Ozon в первом квартале увеличил оборот на 115% Онлайн-ритейлер Ozon в первом квартале 2020 года увеличил оборот на 115% год к году, до 31,6 млрд руб.; в апреле оборот площадки вырос почти на 200%, до 14,9 млрд руб. Об этом "Ъ" рассказал представитель компании.

Происшествия Прокуратура Москвы проконтролирует домашний арест Михаила Ефремова Прокуратура Москвы проконтролирует полноту и своевременность действий ответственных должностных лиц по исполнению домашнего ареста Михаила Ефремова. 38

Политика Патрушев заявил о попытках Запада раскачать ситуацию в России Запад попытается дестабилизировать обстановку в России перед голосованием по поправкам в Конституцию, а также перед единым днем голосования осенью, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты". 2,5K

Общество В Москве выявили самое низкое за два месяца число заразившихся В Москве за сутки зафиксировано 1195 случаев заражения коронавирусом. Это самое низкое число случаев инфицирования за два месяца.

Экономика ФНС запустила сервис по проверке критериев освобождения от налогов "ФНС России запустила сервис, который поможет налогоплательщикам получить информацию, освобождаются ли они от уплаты налогов, авансовых платежей по налогам, сборам и страховым взносам за отчетные (налоговые) периоды II квартала 2020 года", - говорится в сообщении. 9

Общество В России выявили за сутки 8404 случая коронавируса За последние сутки в России зафиксировали 8404 случая коронавирусной инфекции в 83 регионах, рассказали в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. 233

Здоровье Врачи Энгельса жалуются на отсутствие доплат и снижение заработков В Саратовской области врачи снова записали видеообращение, касающееся оплаты из труда.

Энергетика МЭА прогнозирует рекордное падение спроса на газ Ожидается, что мировой спрос на газ в этом году снизится на 4%, или на 150 миллиардов куб. м, до 3850 миллиардов куб. м. Это вдвое больше падения, наблюдавшегося после мирового финансового кризиса 2008 года. 134

Футбол Юран недоволен, что «Спартак» сыграет с «Зенитом» в Санкт-Петербурге Экс-игрок "Спартака" Сергей Юран остался недоволен решением РФС по поводу того, чтобы провести полуфинальный матч Кубка России между "Спартаком" и "Зенитом" в Санкт-Петербурге .

Происшествия Шведский дизайнер Энгстрем назван убийцей Скончавшийся еще в 2000 году дизайнер Стиг Энгсстрем назван убийцей премьер-министра Швеции Улофа Пальме.

Общество В России начались выплаты временным опекунам детей и инвалидов Москва, 9 июня 2020, 13:30 — REGNUM Пенсионный фонд России (ПФР) начал выплачивать пособия гражданам, которые взяли на сопровождаемое или временное проживание детей-сирот, инвалидов, престарелых людей. 17

Армия и оружие Уничтоженный турецким дроном ЗРПК «Панцирь-С1» попал на видео Украинское агентство Defense Express подсчитало, что за последние несколько лет в результате военных конфликтов в Сирии и Ливии было потеряно как минимум 23 ЗРПК "Панцирь-С1", 15 в Ливии и 8 в Сирии. 441

Авто Автомобилистов России затронут летом три нововведения Уже с 1 июня заработали новые условия — теперь скидка в 10% при оформлении кредита дается на машины, максимальная стоимость которых составляет 1,5 млн рублей вместо прежних 1 млн. 93

Футбол «Спартак» расстался с девятью футболистами, включая Романа Шишкина Следующий сезон "Спартак-2" начнет без Романа Шишкина, Виталия Дьякова, Идриса Самбы, Николая Тюнина а также пяти игроков молодежной команды: Никиты Мирошниченко, Максима Калачевского, Альберта Хабирова и Артема Горбулина.

Происшествия В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода В Воронеже полицейский вылетел на тротуар и сбил троих человек, передает РИА "Новости". 959