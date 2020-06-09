с чего всё началось

Минск настаивает на пересмотре цен на российский газ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Белоруссии.

Экономика ЦБ поддержал усиление контроля за агентами по приему наличных платежей Платежная компания Qiwi предложила ЦБ усилить контроль за деятельностью платежных агентов, которые принимают наличные платежи от населения, либо вовсе упразднить их как институт и применить единый подход ко всем участникам рынка, выступающим посредниками при приеме платежей. 1

Происшествия В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода В Воронеже полицейский вылетел на тротуар и сбил троих человек, передает РИА "Новости". 845

Политика Патрушев заявил о попытках Запада раскачать ситуацию в России Запад попытается дестабилизировать обстановку в России перед голосованием по поправкам в Конституцию, а также перед единым днем голосования осенью, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты". 1,2K

Происшествия Михаил Ефремов расплакался в зале суда В зале судя Ефремов выглядел подавленным. Когда его спросили о признании вины, Михаил Олегович утвердительно кивнул. 299

Общество Депутаты Госдумы предложили законопроект о почасовой оплате труда Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР предложили установить в России минимальную почасовую оплату труда в размере 150 рублей в час. 3,8K

Общество В Роспотребнадзоре рассчитывают, что 1 сентября дети вернутся в школы На очную форму обучения в школах с 1 сентября рассчитывает Роспотребнадзор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Анну Попову. 10

Общество Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей до конца лета Всплесков жаркой погоды, которая наблюдается сейчас в Москве, не стоит ожидать в июле и августе, заявил Москве 24 ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец. 14

Экономика Агрохолдинг ВТБ может купить Smartseeds Агрохолдинг ВТБ может купить Smartseeds Один из крупнейших игроков на зерновом рынке «Деметра-холдинг», среди владельцев которого ВТБ, продолжает экспансию.

Политика Пушков оценил намерение Румынии признать Россию враждебной страной Румыния вслед за США слепо повторяет ложные банальности об «агрессивности» России, заявил российский сенатор Алексей Пушков, комментируя намерение Бухареста признать РФ враждебной страной. 2,7K

Происшествия Генри Резник прокомментировал смертельное ДТП с Ефремовым Вице-президент Международного союза адвокатов и президент Адвокатской палаты Москвы Генри Резник допустил, что Михаил Ефремов может отделаться условным сроком за смертельную аварию, которую он устроил в центре Москвы. 41

Общество В Петербурге анонсирован второй этап снятия ограничений На втором этапе послаблений отменят большинство ограничений связанных с коронавирусом. Это может произойти уже с 14 июня. 187

Происшествия Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу. 45

Кино HBO Max убрала фильм «Унесенные ветром» из-за расовых тем Американская стриминговая платформа HBO Max убрала фильм "Унесенные ветром" из-за расовых тем на фоне масштабных протестов в США из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, сообщает Wall Street Journal. 14

Происшествия В Одессе обрушился четырехэтажный дом Четырехэтажный дом частично обрушился в Одессе, эвакуировали 24 жителей, сообщила в среду пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Футбол Федун негодует, Дзагоев выбыл на месяц, у Сушинского прошли обыски Иначе говоря, «Зенит» получил право принять встречу на «Газпром Арене» из-за меньшего количества домашних игр в предыдущих раундах турнира.

Политика Нидерландская прокуратура оправдала украинских военных Если 8 июня, в первый день после двухмесячного перерыва, сторона обвинения подробно рассказывала о телефонных переговорах руководителей самопровозглашенной ДНР, утверждая, что те использовали «защищенные средства связи, которые нельзя приобрести в свободной продаже», то на этот раз обсуждалась ракета, при помощи которой и был, как предполагается, сбит самолет. 669