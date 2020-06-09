Энергетика
Газета.RuМинск потребовал пересмотра цен на российский газ
Минск настаивает на пересмотре цен на российский газ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Белоруссии.
Читать в источнике
Оценить765
с чего всё началось
«В ходе переговоров министры обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия России и Беларуси в газовой сфере», ― сообщила пресс-служба российского ведомства.Известиявчера в 10:40
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 02:25, Ашберн
Политика
В Германии допустили введение санкций против США из-за «СП-2»
В Германии допустили введение санкций против США из-за "СП-2" США против "Северного потока — 2" и Германия готовит ответные санкции.
Экспресс газета вчера в 01:07
Экономика
ЦБ поддержал усиление контроля за агентами по приему наличных платежей
Платежная компания Qiwi предложила ЦБ усилить контроль за деятельностью платежных агентов, которые принимают наличные платежи от населения, либо вовсе упразднить их как институт и применить единый подход ко всем участникам рынка, выступающим посредниками при приеме платежей.
РБК 01:30
Армия и оружие
Российский МиГ-35 оснастят перспективным вооружением
Летчик-испытатель российской самолетостроительной корпорации "МиГ" Дмитрий Селиванов заявил, что новейший истребитель МиГ-35 оснастят особой экспертной системой.
Газета.Ru 02:12
Происшествия
В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
В Воронеже полицейский вылетел на тротуар и сбил троих человек, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:25
Армия и оружие
В ДНР заявили об одном нарушении перемирия за сутки
РИА Новости 08 июня в 02:55
Политика
Патрушев заявил о попытках Запада раскачать ситуацию в России
Запад попытается дестабилизировать обстановку в России перед голосованием по поправкам в Конституцию, а также перед единым днем голосования осенью, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".
РИА Новости 00:30
Происшествия
Михаил Ефремов расплакался в зале суда
В зале судя Ефремов выглядел подавленным. Когда его спросили о признании вины, Михаил Олегович утвердительно кивнул.
StarHit.ru вчера в 14:03
Происшествия
Дело против Ефремова переквалифицировано на более тяжкую часть статьи
Говорит Москва вчера в 02:53
Общество
Депутаты Госдумы предложили законопроект о почасовой оплате труда
Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР предложили установить в России минимальную почасовую оплату труда в размере 150 рублей в час.
Yocity12 08 июня в 05:31
Общество
В Роспотребнадзоре рассчитывают, что 1 сентября дети вернутся в школы
На очную форму обучения в школах с 1 сентября рассчитывает Роспотребнадзор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Анну Попову.
UfaTime.ru вчера в 15:09
Общество
Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей до конца лета
Всплесков жаркой погоды, которая наблюдается сейчас в Москве, не стоит ожидать в июле и августе, заявил Москве 24 ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец.
Москва 24 вчера в 08:35
Общество
Крым с 15 июня отменит самоизоляцию для приезжих из других регионов
С 15 июня в Крыму будет полностью снят режим самоизоляции, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте».
Ведомости вчера в 09:33
Экономика
Агрохолдинг ВТБ может купить Smartseeds
Агрохолдинг ВТБ может купить Smartseeds Один из крупнейших игроков на зерновом рынке «Деметра-холдинг», среди владельцев которого ВТБ, продолжает экспансию.
Коммерсантъ вчера в 12:45
Политика
Пушков оценил намерение Румынии признать Россию враждебной страной
Румыния вслед за США слепо повторяет ложные банальности об «агрессивности» России, заявил российский сенатор Алексей Пушков, комментируя намерение Бухареста признать РФ враждебной страной.
Известия вчера в 16:57
Общество
Власти Архангельской области отказались от проекта «Шиес»
Власти Архангельской области решили исключить проект "Шиес" из списка приоритетных.
Газета.Ru вчера в 10:57
Происшествия
Генри Резник прокомментировал смертельное ДТП с Ефремовым
Вице-президент Международного союза адвокатов и президент Адвокатской палаты Москвы Генри Резник допустил, что Михаил Ефремов может отделаться условным сроком за смертельную аварию, которую он устроил в центре Москвы.
Телеканал 360° вчера в 10:08
Экономика
Маркировка обуви и лекарств будет введена по плану с 1 июля
Как стало известно «Регион online», она вступит в силу с 1 июля. После этой даты продавать легально не маркированный товар будет невозможно.
Регион online вчера в 11:06
Общество
В Петербурге анонсирован второй этап снятия ограничений
На втором этапе послаблений отменят большинство ограничений связанных с коронавирусом. Это может произойти уже с 14 июня.
Вечерний Санкт-Петербург 02:15
Происшествия
Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
Известия вчера в 19:20
Кино
HBO Max убрала фильм «Унесенные ветром» из-за расовых тем
Американская стриминговая платформа HBO Max убрала фильм "Унесенные ветром" из-за расовых тем на фоне масштабных протестов в США из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, сообщает Wall Street Journal.
РИА Новости вчера в 23:29
Общество
Россиян предупредили об опасностях при выборе клубники
Врач-диетолог Маргарита Арзуманян предупредила россиян о возможных опасностях при выборе клубники.
Lenta.ru вчера в 23:58
Общество
Уже завтра в Омской области могут ужесточить режим самоизоляции
Карантинный режим в Омской области могут ужесточить.
РИА ОмскИнформ вчера в 23:59
Происшествия
В Одессе обрушился четырехэтажный дом
Четырехэтажный дом частично обрушился в Одессе, эвакуировали 24 жителей, сообщила в среду пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
РИА Новости 01:06
Футбол
Федун негодует, Дзагоев выбыл на месяц, у Сушинского прошли обыски
Иначе говоря, «Зенит» получил право принять встречу на «Газпром Арене» из-за меньшего количества домашних игр в предыдущих раундах турнира.
Советский спорт 01:02
Политика
Заксобрание Иркутской области объявило досрочные выборы губернатора
Законодательное собрание Иркутской области назначило выборы губернатора региона на 13 сентября, они пройдут досрочно.
Коммерсантъ вчера в 23:56
Политика
Нидерландская прокуратура оправдала украинских военных
Если 8 июня, в первый день после двухмесячного перерыва, сторона обвинения подробно рассказывала о телефонных переговорах руководителей самопровозглашенной ДНР, утверждая, что те использовали «защищенные средства связи, которые нельзя приобрести в свободной продаже», то на этот раз обсуждалась ракета, при помощи которой и был, как предполагается, сбит самолет.
Коммерсантъ вчера в 14:30
Экономика
Бизнес освободили от налогов и взносов за второй квартал
Закон был разработан по инициативе Президента России, который поручил Правительству до 1 июня обеспечить списание подлежащих начислению за второй квартал налогов (кроме НДС), авансовых платежей по налогам и страховых взносов малому и среднему бизнесу, в наибольшей степени пострадавшему из-за эпидемии коронавируса, а также социально ориентированным НКО.
ИА Клерк.Ру 01:50
Политика
Оппозиционер отсудил у лидера «Отрядов Путина» 300 тысяч за клевету
Советский районный суд Краснодара обязал лидера «Отряда Путина» Марата Динаева выплатить томскому активисту Сергею Чайковскому 300 тысяч рублей.
Московский Комсомолец 01:46