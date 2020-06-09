Энергетика
РИА НовостиМинск потребовал от России пересмотра цен на газ
Белоруссия настаивает на пересмотре цены на российский газ до "корректного и справедливого уровня", сообщила пресс-служба Минэнерго республики.
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с чего всё началось
«В ходе переговоров министры обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия России и Беларуси в газовой сфере», ― сообщила пресс-служба российского ведомства.Известия10:40
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Игры
Sony объявила дату презентации PlayStation 5
Компания Sony объявила новую дату презентации игровой консоли Sony PlayStation 5, ранее отмененную из-за беспорядков, которые происходят в США в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
Деловое.ТВ 07:41
Здоровье
187 человек за сутки заболели коронавирусом в Ростовской области
На 9 июня в Ростовской области у 6542 подтвержден коронавирус. Показатель заболевших — 155,7 на 100 тысяч населения.
Kursk.com 04:38
Экономика
МВФ одобрил предоставление Украине кредита на $5 млрд
Совет управляющих Международного валютного фонда (МВФ) одобрил новую программу поддержки Украины.
РБК 17:33
Армия и оружие
ВМС США запретят использование «флага Конфедерации»
Военно-морской флот Соединенных Штатов работает над запретом боевого флага Конфедерации.
Ридус 17:23
Происшествия
50 адвокатов отказались защищать Ефремова
Почти 50 адвокатов отказались представлять интересы актера Михаила Ефремова в деле о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого погиб человек.
Рамблер 07:18
Авто
Продажи Tesla Model 3 в Китае увеличились в 3 раза
По мнению экспертов, росту продаж способствовало не только поражение вируса в Китае, но и значительное снижение цен, вызванное кризисом Тесла.
Evo-rus.com 12:02
Происшествия
Жители Дагестана устроили стихийный митинг из-за грубости полицейского
Полицейские остановили автомобиль под управлением 60-летнего местного жителя.
Кавказ Пост 14:42
Футбол
«Манчестер Сити» хочет выручить от продажи Сане не менее 70 млн евро
Гюндоган рассказал о работе с Клоппом и Гвардиолой Английский клуб намерен выручить от сделки не менее 70 млн.
Sport.ru 14:43
Общество
В США похоронили Джорджа Флойда
Газета.Ru 16:51
Экономика
Три крупнейших банка России выбыли из рейтинга лучших по версии Forbes
По сравнению с прошлогодней версией рейтинга, список лучших покинули все три крупнейших по размеру активов банка России — Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк, а также занимающий шестое место Россельхозбанк.
РБК 11:05
Экономика
В России предложили временно запретить госзакупки медмасок за рубежом
Министерство промышленности и торговли России предложило запретить до конца 2021 года закупки медицинских масок за рубежом для государственных и муниципальных нужд, а также для обороны и безопасности страны.
RT на русском 10:09
Здоровье
Военный госпиталь на Камчатке начнет принимать гражданских с COVID-19
Многофункциональный медицинский центр Минобороны России в Петропавловске-Камчатском начал принимать гражданских пациентов с коронавирусной инфекцией, заявил зампредседателя правительства Камчатского края Роман Василевский 9 июня, сообщает пресс-служба краевого правительстве.
ИА Красная Весна 09:32
Происшествия
В Воронеже полицейский сбил трех пешеходов на тротуаре
Сотрудник полиции в нерабочее время выехал на тротуар на Ленинском проспекте в Воронеже, в результате ДТП один пешеход погиб, двое получили травмы.
ТАСС 15:00
Игры
В игре The Last of Us Part II реализуют фоторежим
Актуальные Новости 11:04
Происшествия
Охлобыстин высказался о смертельном ДТП с участием Ефремова
Актер Иван Охлобыстин высказал свое мнение о смертельном ДТП, участником которого стал актер Михаил Ефремов, 9 июня на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
ИА Красная Весна 14:03
Происшествия
Жириновский потребовал для Ефремова 12 лет колонии
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский потребовал жесткого наказания для актера Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом — 12 лет колонии.
Daily Storm 06:58
Армия и оружие
США в ходе испытаний едва не упустили в свободный полет гиперзвуковую ракету
Новейшая гиперзвуковая ракета США в ходе испытаний едва не улетела в свободный полет. Военные вовремя успели ее уничтожить.
Известия 14:40
Шоу-бизнес
Фанаты «Аквамена» предложили заменить жену Деппа женой Рейнольдса
Художник spdrmnkyxxiii изобразил в образе подводной королевы актрису Блейк Лайвли и по совместительству жену Райана Рейнольдса.
Российская газета 07:15
Общество
В Холмском районе за пять лет планируют ликвидировать ветхое жилье
РИА Сахалин-Курилы 03:07
Общество
В Кремле прокомментировали отмену ограничений в Москве
В Кремле не считают стремительным снятие ограничений по коронавирусу в Москве.
Известия 06:44
Экономика
Армения отказалась от российского госкредита на модернизацию АЭС
В начале мая Папикян заявлял, что Армения планирует продолжать модернизацию АЭС "Мецаморская" не на средства ранее привлеченного российского госкредита, а за счет других источников финансирования.
Интерфакс вчера в 14:21
Происшествия
На Сахалине двух экс-полицейских осудили за пытки задержанного
Суд признал их виновными и приговорил каждого из подсудимых к трем годам лишения свободы в колонии общего режима и лишил на 1 год и 6 месяцев права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти.
Российская газета 03:48
Транспорт
ГИБДД тестирует новую систему проверки водителей на алкоголь
ГИБДД тестирует систему, которая позволяет проверять людей на алкогольное опьянение при помощи индикации этанола в выдыхаемом воздухе.
RT на русском 17:52
Происшествия
Прокурор сообщил об анализе осколков в телах членов экипажа MH17
В теле капитана экипажа потерпевшего крушение Boeing на востоке Украины в июле 2014 года обнаружили осколок в форме бабочки, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH17.
РБК 00:41
Происшествия
На Ефремова наденут электронный браслет на время домашнего ареста
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) будет контролировать соблюдение актером Михаилом Ефремовым режима содержания под домашним арестом с помощью электронного браслета, сообщили в пресс-бюро московского управления ведомства.
Интерфакс 15:05
Происшествия
В резервуарах горевшей подстанции на севере Петербурга хранились 30 тонн масла
На электрической подстанции, вызвавшей вечером 9 июня пожарную тревогу во время грозового ливня, хранились 30-тонные запасы масла.
Фонтанка.Ру 17:56
Здоровье
Роскачество рекомендует, как похудеть после самоизоляции
Роскачество рекомендует, как быстро похудеть после самоизоляции.
Evo-rus.com 08:10