Энергетика
Газета.RuМинск потребовал пересмотра цен на российский газ
Минск настаивает на пересмотре цен на российский газ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Белоруссии.
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Происшествия
Дочь актера Михаила Ефремова высказалась по поводу ДТП с участием отца
Mockva.ru вчера в 22:55
Происшествия
Следствие попросило отправить под домашний арест актера Ефремова
Следствие просит избрать меру пресечения в виде домашнего ареста для заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова, устроившего накануне в центре Москвы ДТП, в результате которого погиб другой водитель.
Интерфакс 12:52
Общество
В Госдуме разработали законопроект о почасовой оплате труда
Депутаты Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов разработали законопроект о введении оплаты труда не ниже чем 150 руб. в час для работающих по срочным договорам и неполный день, сообщает «РИА Новости».
Коммерсантъ 07 июня в 21:41
Экономика
Все больше донских предпринимателей могут заплатить налоги позже
Для индивидуальных предпринимателей, которые должны заплатить налог на доходы физлиц до 15 июля, действует отсрочка до 15 октября.
Наше время (г. Ростов-на-Дону) вчера в 08:22
Общество
Крым с 15 июня отменит самоизоляцию для приезжих из других регионов
С 15 июня в Крыму будет полностью снят режим самоизоляции, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте».
Ведомости 09:33
Происшествия
После аварии в Норильске топливо попало в озеро
После разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске нефтепродукты попали в озеро Пясино.
Ведомости 04:20
Армия и оружие
В России оценили заявление Нидерландов о поражении MH17 ракетой 9М38М1
«В Нидерландах нет специалистов по ЗРК и быть не может», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Виктор Мураховский, комментируя заявление нидерландского прокурора Тейса Бергера о том, что Boeing MH17, скорее всего, сбили ракетой «Бук» типа 9М38М1, а не 9М38.
Взгляд.ру 04:50
Гаджеты
Недорогой смартфон Oppo A52 вышел в России
Megaobzor.com 05:06
Здоровье
Вячеслав Битаров: Наша главная задача – не допустить новой вспышки заболевания
Реализацию мер по предупреждению распространения коронавируса на территории Северной Осетии обсудили на заседании оперативного штаба, которое прошло под председательством Вячеслава Битарова.
ГТРК Алания вчера в 09:18
Политика
Песков оценил снятие ограничений в Москве
В Кремле не считают снятие ограничений в столице слишком стремительным.
Российская газета 06:36
Происшествия
Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на предложение актера помочь
Ruposters.ru 11:19
Общество
Вход на Елагин остров может стать платным после открытия ЦПКиО
Вход на Елагин остров может стать платным, когда Центральному парку культуры и отдыха имени Кирова разрешат открыться.
Piter.tv 11:48
Общество
Власти Архангельской области отказались от проекта «Шиес»
Власти Архангельской области решили исключить проект "Шиес" из списка приоритетных.
Газета.Ru 10:57
Политика
Рогозин пожаловался на насмешки США после запуска Crew Dragon
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пожаловался на насмешки со стороны США после запуска корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).
Lenta.ru вчера в 19:12
Музыка
Клип Моргенштерна побил рекорд российского YouTube по дизлайкам
Культуромания 12:05
Шоу-бизнес
Супруга Юдашкина показала исхудавшего мужа
Супруга известного модельера Валентина Юдашкина на днях разместила фотографию с мужем. На фото дизайнер сидит за накрытым столом.
Свободная Пресса 11:31
Гаджеты
Голосовой помощник «Алиса» появился в умных колонках JBL
Ведомости 05:58
Футбол
Глава РФС ответил на критику Федуна
Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о критике владельца московского "Спартака" Леонида Федуна по вопросу проведения матча 1/2 финала Олимп - Кубка России между красно-белыми и петербургским "Зенитом".
Газета.Ru 08:49
Общество
Воробьев сообщил о подготовке плана снятия ограничений в Подмосковье
До конца этой недели будет подготовлен план по дальнейшему смягчению ограничений в Подмосковье, введенных из-за коронавируса, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 04:59
Происшествия
Медведя с бидоном на голове заметили на Камчатке
На Усть-Большерецкой камчатской дороге автомобилисты заметили медведя с бидоном на голове и сняли несчастное животное на видео.
Вести.Ru вчера в 03:36
Авто
Компания Subaru продемонстрировала обновленный Crosstrek
Crosstrek в комплектации Limited получил современные системы безопасности, вроде системы автоматического торможения, мониторинга «слепых зон», удержания в полосе движения и автоматического переключения на дальний свет.
CarsWeek.ru 10:32
Наука
Информация о случаях скрещивания людей и животных появилась в СМИ
Evo-rus.com вчера в 08:52
Хоккей
«Авангард» выступил с заявлением по поводу обысков у Сушинского
Пресс-служба «Авангарда» выступила с заявлением по поводу обысков в доме Максима Сушинского.
Нева Спорт 08:36
Общество
Президент поручил увеличить пособие по безработице
Премьер-министр Михаил Мишустин говорил, что минимальный размер пособия по безработице необходимо увеличить для всех граждан, а не только для тех, кто остался без заработка из-за пандемии коронавируса.
Новые Известия 00:47
Шоу-бизнес
Екатерина Климова показала загородный дом
Известная актриса Екатерина Климова похвасталась своим загородным домом. Звезда приобрела участок на 15 соток земли с домом два года назад.
Bimru.ru вчера в 07:15
Происшествия
В Кремле прокомментировали аварию с участием Ефремова
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, стоит ли лишать актера Михаила Ефремова звания заслуженного артиста после смертельной аварии накануне.
БИЗНЕС Online 06:11
Происшествия
В семье погибшего в аварии с Ефремовым произошла еще одна трагедия
В родном селе погибшего в пьяном ДТП с актером Михаилом Ефремовым Сергея Захарова рассказали о трагедии, произошедшей в его семье накануне, сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 08:26
Экономика
Российские предприниматели попросили Путина о помощи
Общественное движение «Союз индивидуальных предпринимателей и самозанятых» обратилось к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи.
Lenta.ru 12:41
Космос
Частная компания из России показала сверхлегкую космическую ракету
Проект облика сверхлегкой ракеты-носителя (РН) опубликовал генеральный директор ООО «КосмоКурс» Павел Пушкин 6 июня на своей странице Facebook.
ИА Красная Весна вчера в 06:53