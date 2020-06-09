с чего всё началось

Минск настаивает на пересмотре цен на российский газ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Белоруссии.

Политика Румыния может признать Россию враждебным государством Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны. 167

Игры «Скайрим» на максималках – появилась демонстрация TESV: Skyrim с почти четырьмя сотнями модов Пользователь Reddit под ником 955StarPooper провёл занятный эксперимент и установил на Skyrim Special Edition почти четыре сотни модов, чтобы улучшить внешний вид проекта.

Футбол Глава РФС ответил на критику Федуна Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о критике владельца московского "Спартака" Леонида Федуна по вопросу проведения матча 1/2 финала Олимп - Кубка России между красно-белыми и петербургским "Зенитом".

Экономика Армения отказалась от российского госкредита на модернизацию АЭС В начале мая Папикян заявлял, что Армения планирует продолжать модернизацию АЭС "Мецаморская" не на средства ранее привлеченного российского госкредита, а за счет других источников финансирования. 12

Культура Клип с Галустяном в золотом боди набрал более миллиона просмотров Размещенный 5 июня клип на песню "Золото", в котором протагонист в роскошном боди вышагивает по подиуму в обществе моделей на закрытом показе мод в футуристически преобразившемся Пятигорске, к этому дню только на официальном YouTube-канале Super Жоrik собрал более миллиона просмотров. 175

Общество Путин подписал закон об удвоении детских пособий Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет. 398

Шоу-бизнес Наташа Королева опубликовала видео из бани Наталья Королева показала видео из бани Добавим, что проводить время на дачном участке во время самоизоляции — это нормальное занятие для большинства знаменитостей в период пандемии. 26

Политика Режиссер объяснил желание Украины показывать российские фильмы Киноиндустрия на Украине находится «почти на нуле», потому что для производства хороших фильмов необходима сильная экономика, чего в стране нет, заявил российский режиссер и депутат Госдумы Владимир Бортко. 2

Происшествия Ефремов признал вину в смертельном ДТП Актер Михаил Ефремов признал вину по делу об аварии, повлекшей смерть человека, передает корреспондент РАПСИ из зала Таганского суда Москвы.

Гаджеты Apple откажется от процессоров Intel Apple перестанет использовать чипы Intel в собственных компьютерах. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg. 1

Общество Netflix зарегистрировал «Космические войска» раньше правительства США Речь идёт о космическо-военных силах, о формировании которых президент Дональд Трамп объявил в марте 2018 года — они тоже носят похожее название «Космические войска США» .

Экономика Топ-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты В правительстве обсуждается идея снизить зарплату топ-менеджерам госкомпаний и госкорпораций, сообщает в понедельник, 8 июня, газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в кабмине. 1,2K

Здоровье Власти Архангельской области продлили ограничительные меры до 14 июня Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский решил, что в регионе нужно продлить режим повышенной готовности до конца этой недели. 10

Происшествия В джунглях на Самуи найдено тело украинской туристки. Ее муж сказал, что она «подала знаки и ушла» В джунглях возле района Ламай на тайском острове Самуи обнаружено тело украинской гражданки Ольги Фроловой, пролежавшее там от двух недель до 17 дней.

Происшествия После пожара в петербургской больнице производитель отзывает все аппараты ИВЛ «Авента-М» Уральский приборостроительный завод отзывает из российских больниц все аппараты искусственной вентиляции легких "Авента-М".

Происшествия Охлобыстин прокомментировал инцидент с Ефремовым Советский, российский актер, сценарист и шоумен Иван Охлобыстин прокомментировал инцидент со своим другой и коллегой - актером и режиссером Михаилом Ефремовым. 17