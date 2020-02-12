Энергетика

РБКРБКМинск предложил компаниям из России самим ввозить нефть для своих АЗС

«Белнефтехим» уже неоднократно предлагал материнским структурам российских компаний обратить внимание на возможность давальческой схемы. Схема заключается в том, что они поставляют нефть для переработки и последующей поставки на свои дочерние АЗС в Белоруссии.
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Поставки топлива на российские АЗС в Белоруссии ограничены

OilCapital.ru09:06

Минск предложил компаниям из России самим ввозить нефть для своих АЗС

РБК07:38

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Известия06:04

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News.ru05:23

Белоруссия предложила компаниям из России новую схему снабжения АЗС

Аргументы и Факты08:25

Хотите бензин —дайте нефть. Белнефтехим предложил РФ новую схему поставок

Красная весна07:27
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Бывший начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда в Москве

РИА Новости 06:15
Кино

Впервые в российский прокат выйдет «Бегущий по лезвию» Ридли Скотта

Фильм британского режиссёра Ридли Скотта «Бегущий по лезвию» 1981 года впервые выйдет на экранах российских кинотеатров.
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Отношения с канадской миллионершей подтвердил Прохор Шаляпин

Свои отношения с 40-летней Татьяной певец подтвердил в интервью с журналистом одного из популярных изданий.
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Мишустин и Греф прокомментировали решение о продаже акций Сбербанка

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Актриса Милла Йовович рассказала о болезни новорожденной дочери.
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Убийцу Немцова хотят перевести из колонии в тюрьму

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Собчак ответила телезрителям на критику «передачи для быдла»

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Галкин показал, как Пугачева и дети встречают его после работы

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Культуромания 09:19
Общество

Испанские археологи обнаружили пещеру со следами древней резни

Археологи обнаружили пещеру с останками людей в испанских Пиренеях. Соответствующий отчет появился в журнале Nature.
Политическая Экспертиза 05:17
Политика

В Кремле опровергли сообщения о предложении объединиться с Белоруссией

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники написало, что Путин якобы пытался убедить Лукашенко создать «сверхдержаву».
RT на русском 09:24
Происшествия

СК проверит видео праздника силовиков в Тюмени с воровскими лозунгами

RT на русском 08:26
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Сын Пеле рассказал о депрессии отца

Газета.Ru 10 февраля в 14:24
Политика

Жаров может уйти из Роскомнадзора в «Газпром-медиа»

На пост руководителя «Газпром-медиа» есть и другие кандидатуры, Жаров – лишь одна из них, предупреждает федеральный чиновник.
Ведомости 07:59
Политика

Комитет Думы одобрил право экс-президентов быть сенаторами пожизненно

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RT на русском 09:06
Общество

Польша запросила у «Газпрома» данные по делу «Северного потока — 2»

Польша запросила у «Газпрома» информацию и документы для проведения расследования в отношении «Северного потока — 2», запрос поступил от Польского комитета конкуренции и защиты потребителей (UOKiK).
RT на русском 05:06
Экономика

Сбербанк заметил у россиян снижение стремления экономить

Рост реальных доходов населения России во второй половине 2019 года сделал россиян более требовательными к качеству продуктов питания и их ассортименту, покупатели стали обращать меньше внимания на цену.
РБК 04:24
Общество

На лайнере Diamond Princess стали показывать российское телевидение

В Японии на круизном лайнере Diamond Princess, который находится на карантине рядом с портом Йокогама, стали показывать российские телепередачи.
Российская газета 07:45
Армия и оружие

Перестрелка военных США с курдами в Сирии попала на видео

Перестрелка американского конвоя с местными жителями в Сирии попала на видео, опубликованное 12 февраля сирийскими телеканалами.
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Армия и оружие

Эрдоган обвинил Россию и Сирию в гибели мирных жителей в Идлибе

Президент Турции Тайип Эрдоган высказал предположение, что военнослужащие России и Сирии наносят удары в провинции Идлиб по мирным жителям.
Москва 24 05:03
Политика

Эстония предупредила о риске превентивного удара России по Прибалтике

Эстонская внешняя разведка предупредила о риске превентивного удара России по Прибалтике.
Lenta.ru 08:45
Общество

В Португалии арестовали счета богатейшей женщины с гражданством России

Португальский суд арестовал счета богатейшей женщины Африки, уроженки СССР и гражданки России Изабель душ Сантуш.
РИА Новости 07:35
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Борец из Дагестана сломал шею во время Кубка мира в Петербурге

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Общество

В Шотландии ураган Кьяра вынес на берег скелет загадочного существа

На северо-восточном побережье Шотландии обнаружили скелет неизвестного морского существа. Его вынесло на сушу в результате урагана Кьяра.
Вести.Ru 07:50
Общество

Эксперты оценили идею о праве ГИБДД аннулировать результаты техосмотра

Автоэксперты оценили предложение Минтранса о наделении сотрудников ГИБДД правом аннулировать диагностическую карту, выдаваемую по итогам технического осмотра.
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Политика

Уровень доверия к Владимиру Путину за два года снизился почти в два раза

В ноябре 2017 г. рейтинг доверия президенту составлял 59%, т. е. за два года он упал на 24 п. п. – почти в 2 раза.
Ведомости 01:18
Футбол

В. Березуцкий поддержал идею пригласить Кокорина в ЦСКА

Vprognoze.ru 04:13
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Сечин представил Путину проект «Восток Ойл»

Газета.Ru вчера в 10:21
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Хакеры стали чаще использовать в вирусах названия Tinder и Badoo

Злоумышленники стали чаще использовать названия сервисов для знакомств такие как Tinder и Badoo в вирусных программах, через которые в том числе можно похитить деньги.
ТАСС 09:09
Как работают Яндекс.Новости?
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