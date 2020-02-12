«Белнефтехим» уже неоднократно предлагал материнским структурам российских компаний обратить внимание на возможность давальческой схемы. Схема заключается в том, что они поставляют нефть для переработки и последующей поставки на свои дочерние АЗС в Белоруссии.

Минск предложил компаниям из России самим ввозить нефть для своих АЗС

Экономика Мишустин и Греф прокомментировали решение о продаже акций Сбербанка Премьер-министр России Михаил Мишустин и глава Сбербанка Герман Греф провели встречу, в ходе которой обсудили покупку правительством контрольного пакета акций банка у ЦБ, пишет РИА Новости.

Политика Комитет Думы одобрил право экс-президентов быть сенаторами пожизненно Профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправки к Конституции, которые, в частности, предполагают право бывших президентов России претендовать на одну из семи квот пожизненного члена Совета Федерации.

Экономика Сбербанк заметил у россиян снижение стремления экономить Рост реальных доходов населения России во второй половине 2019 года сделал россиян более требовательными к качеству продуктов питания и их ассортименту, покупатели стали обращать меньше внимания на цену.

Общество На лайнере Diamond Princess стали показывать российское телевидение В Японии на круизном лайнере Diamond Princess, который находится на карантине рядом с портом Йокогама, стали показывать российские телепередачи.