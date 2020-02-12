Энергетика
РБКМинск предложил компаниям из России самим ввозить нефть для своих АЗС
«Белнефтехим» уже неоднократно предлагал материнским структурам российских компаний обратить внимание на возможность давальческой схемы. Схема заключается в том, что они поставляют нефть для переработки и последующей поставки на свои дочерние АЗС в Белоруссии.
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Игры
EA вернула Need for Speed в руки Criterion Games
Происшествия
СК возбудил дело после суицида в суде экс-главы управления ФСИН
Следственный комитет России возбудил дело о халатности после суицида в суде экс-главы управления ФСИН Виктора Свиридова.
Экономика
Мишустин и Греф прокомментировали решение о продаже акций Сбербанка
Премьер-министр России Михаил Мишустин и глава Сбербанка Герман Греф провели встречу, в ходе которой обсудили покупку правительством контрольного пакета акций банка у ЦБ, пишет РИА Новости.
Политика
Уровень доверия к Владимиру Путину за два года снизился почти в два раза
В ноябре 2017 г. рейтинг доверия президенту составлял 59%, т. е. за два года он упал на 24 п. п. – почти в 2 раза.
Политика
Трамп и Путин названы самыми известными политиками мира
У Трампа в индексе известности 89 пунктов, у Путина — 84, передаёт РБК.
Армия и оружие
Американские военные попали под обстрел на блокпосте в Сирии
Американских военных обстреляли в районе блокпоста на въезде в город Камышлы в сирийском Курдистане, они открыли ответный огонь, сообщил спикер возглавляемой США коалиции, полковник Майлз Кэггинз.
Экономика
Сечин представил Путину проект «Восток Ойл»
Единоборства
Борец из Дагестана сломал шею во время Кубка мира в Петербурге
Политика
Песков прокомментировал ситуацию с иконой Путина в аэропорту Пулково
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал появление в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге иконы с изображением главы РФ Владимира Путина, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Игры
Завтра создатели The Division 2 расскажут о будущем игры
Политика
Польша хочет видеть европейскую Россию без Крыма
Отвечая на вопрос о ситуации на Донбассе и возможной передаче Крымского полуострова в состав Украины, Щерский заявил, что Россия должна отказаться от Крыма.
Биатлон
Объявлен состав сборной России на первую гонку ЧМ по биатлону
Смешанная эстафета станет первой гонкой турнира, который пройдет с 13 по 23 февраля в итальянском Антхольце.
Общество
Медсестра из Германии сравнила российских и немецких врачей
Медсестра из Германии Мария Герлиц, поработав в российской больнице (в Нижнем Новгороде), сравнила работу врачей двух стран.
Общество
ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра
Сотрудникам ГИБДД дадут возможность аннулировать диагностическую карту технического осмотра (ТО), если автомобиль не проходил диагностику или она была проведена с нарушениями.
Армия и оружие
Эрдоган обвинил Россию и Сирию в гибели мирных жителей в Идлибе
Президент Турции Тайип Эрдоган высказал предположение, что военнослужащие России и Сирии наносят удары в провинции Идлиб по мирным жителям.
Шоу-бизнес
Стилист Аллы Пугачевой назвал молодую жену Петросяна чучелом
Стиль молодой жены юмориста Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой раскритиковал стилист Джордж Ровалс.
Политика
Кремль отреагировал на слухи о плане Путина по созданию сверхдержавы
Президент России Владимир Путин не предлагал белорусскому коллеге Александру Лукашенко объединить возглавляемые ими государства, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Общество
Мишустин отметил недопустимость затягивания сроков по нацпроектам
25 декабря на последнем заседании старого состава кабмина с участием президента среди отстающих нацпроектов были названы «Цифровая экономика», «Здравоохранение» и «Демография».
Общество
ВОЗ дала новое официальное название коронавирусу
Во вторник, 11 февраля, стало известно, что Всемирная Организация Здравоохранения дала официальное название коронавирусу.
Шоу-бизнес
Галкин показал, как Пугачева с детьми встречает его с работы
Юморист и телеведущий Максим Галкин опубликовал в своем Instagram видео, на котором запечатлел, как его супруга Алла Пугачева встречает его вместе с детьми вечером в особняке в подмосковной деревне Грязь.
Общество
В Москве выставили на продажу квартиру королевы Елизаветы II
По информации СМИ, британская королева владеет четырьмя квартирами в 1-м Обыденском переулке.
Происшествия
СК проверит видео праздника силовиков в Тюмени с воровскими лозунгами
Футбол
Мурило не исключил возможности выступления за сборную России
Защитник московского «Локомотива» Мурило Серкейра высказался о возможности выступления за национальную команду России.
Шоу-бизнес
«Лицо треснет»: Маша Распутина снова переборщила с пластикой
Распутиной советуют прекратить хвататься за прошедшие годы, отказаться от пластики и начать стареть достойно.
Происшествия
Брошенного младенца нашли в подземном переходе в Москве
Брошенного младенца нашли в подземном переходе рядом со станцией "Парк Победы" в Москве.
Политика
Черного Ленина из ДНР задержали в России
Ополченец самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Бенесс Айо по прозвищу Черный Ленин был задержан в Архангельской области по запросу Украины.
Политика
Экс-президентам России предлагают дать пожизненный статус сенаторов
Президенты России после сложения своих полномочий смогут получить пожизненный статус сенаторов Совета Федерации.
Авто
В России отзывают автомобили Renault Logan и Sandero
Кино
В сети появилось видео со съемок седьмого сезона «Сватов»
В сети появились первые фотографии со съемочной площадки седьмого сезона популярного украинского сериала "Сваты", где одну из главных ролей играет россиянин Федор Добронравов.