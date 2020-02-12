«Белнефтехим» уже неоднократно предлагал материнским структурам российских компаний обратить внимание на возможность давальческой схемы. Схема заключается в том, что они поставляют нефть для переработки и последующей поставки на свои дочерние АЗС в Белоруссии.

Минск предложил компаниям из России самим ввозить нефть для своих АЗС

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