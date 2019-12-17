Энергетика

Rambler News ServiceRambler News ServiceБелоруссия хочет увеличить тариф на прокачку российской нефти на 16,6%

С 1 сентября 2019 года Белоруссия увеличила тарифы на транзит российской нефти через территорию страны на 3,7%. Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии отмечало, что тарифы увеличены с целью частичной компенсации недополученной выручки компании «Гомельтранснефть Дружба» из-за инцидента с нефтепроводом «Дружба».
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Белоруссия предлагает увеличить тариф на прокачку российской нефти по своей территории

ОАО "Гомельтранснефть Дружба" планирует увеличение на 16,6% тарифа на услуги по транспортировке российской нефти по магистральным нефтепроводам, расположенным на территории Республики Беларусь. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы РФ.
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