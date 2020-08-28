Минск предостерег Киев от вмешательства в дела Белоруссии
Минск расценил призывы Киева к проведению новых выборов в Белоруссии как попытку вмешаться во внутренние дела республики, заявил РИА Новости пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.В источнике
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МИД Белоруссии назвал вмешательством из-за рубежа призывы к новым выборам
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Комсомольская правда28 августа в 12:40
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