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РИА Новости
РИА Новости

Минск предостерег Киев от вмешательства в дела Белоруссии

Минск расценил призывы Киева к проведению новых выборов в Белоруссии как попытку вмешаться во внутренние дела республики, заявил РИА Новости пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.В источнике
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Ruposters.ru

Минск спустя сутки ответил Украине по поводу паузы в контактах

Ruposters.ru29 августа в 06:29
ИА Красная Весна

Минск обвинил киевские власти во вмешательстве в дела Белоруссии

ИА Красная Весна28 августа в 14:02
Газета.Ru

МИД Белоруссии назвал вмешательством из-за рубежа призывы к новым выборам

Газета.Ru28 августа в 11:31
Комсомольская правда

«Это больно констатировать»: МИД Беларуси назвал вмешательством призывы иностранных властей к повторным выборам

Комсомольская правда28 августа в 12:40
РИА Новости

Минск предостерег Киев от вмешательства в дела Белоруссии

РИА Новости28 августа в 12:01
Профиль

Белоруссия оскорбилась призывом Украины к новым выборам

Профиль28 августа в 13:59
КП - Беларусь

Белорусский МИД на приостановку контактов с дипломатией Украины: Противоречат сами себе. Это больно

КП - Беларусь28 августа в 13:54

Запуск спутников «Ресурс-П» отложили из-за отсутствия комплектующих

Запуск на орбиту четвертого и пятого спутников «Ресурс-П» отложили из-за отсутствия комплектующих, сообщил «РИА Новости» генеральный директор ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов.
Коммерсантъ22:43
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Россия высылает из страны трех дипломатов Словакии

«Послу (Словакии в Москве Петру Препутену) объявлено, что российская сторона, руководствуясь принципом взаимности, приняла решение выслать из Российской Федерации трех дипломатических сотрудников посольства Словакии в Москве», — говорится в сообщении.
Rambler News Service05:51
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Суд не выбрал присяжных по делу старших сестер Хачатурян

Московский городской суд не смог с первого раза отобрать присяжных заседателей по уголовному делу двух старших сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, заявил один из адвокатов девушек Алексей Липцер.
Газета.Ru07:04
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Счета двух крупнейших судоходных донских компаний арестованы судом

Как отметили в суде только за последние месяцы в отношении компаний предъявлено 12 дел на общую сумму свыше 100 млн рублей, что может говорить «о реальной угрозе невозможности в будущем исполнить судебный акт».
Южный Федеральный07:10
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Папуасы просят патриарха Кирилла приобщить их к православию

Как сообщили "Интерфаксу" в понедельник в Фонде им. Миклухо-Маклая, обращение местных жителей в православие началось в январе-феврале 2020 года с путешествия на острова настоятеля прихода Воздвижения Креста Господня в Тайбэе иерея Кирилла Шкарбуля.
Интерфакс Религия06:07
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