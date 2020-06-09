с чего всё началось

Белоруссия настаивает на пересмотре цены на российский газ до "корректного и справедливого уровня", сообщила пресс-служба Минэнерго республики.

Шоу-бизнес Алексей Панин собрался в тюрьму вместе с Ефремовым Скандально известный российский актер Алексей Панин изъявил желание отправиться в тюрьму вместе с народным артистом Михаилом Ефремовым. 27

Политика Виктор Черномырдин: «Они в окна выставляли женщин, между ног ставили пулемет». 14 июня исполняется 25 лет со дня трагедии в Буденновске 14 июня 1995 года группа террористов под руководством полевого командира Шамиля Басаева въехала в небольшой городок Буденновск Ставропольского края, захватила здание больницы, в котором, по разным данным, находилось от 1200 до 2000 заложников.

Происшествия Охлобыстин высказался о смертельном ДТП с участием Ефремова Актер Иван Охлобыстин высказал свое мнение о смертельном ДТП, участником которого стал актер Михаил Ефремов, 9 июня на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». 36

Общество Новосибирский избирком пригрозил забастовкой В Новосибирской области члены избирательных комиссий внезапно высказали опасения из-за предстоящего всеобщего голосования по поправкам в Конституцию. 23

Экономика Всемирный банк прогнозирует худшую рецессию со времен II мировой войны Если во второй половине года пандемию можно будет в значительной степени взять под контроль, в 2021 году мировая экономика вырастет на 4,2 процента. 158

Происшествия Опубликовано видео допроса Михаила Ефремова В Сети появилось видео допроса известного актера Михаила Ефремова после смертельного ДТП. Видео опубликовал телеканал 360. 4

Армия и оружие Прокуратура повторила версию, что MH17 сбили из-под Первомайского Совместная следственная группа (ССГ) под руководством прокуратуры Нидерландов после расследования подтвердила старую версию, что самолет, летевший рейсом MH17, скорее всего, был сбит из-под населенного пункта Первомайское, хотя до этого ведомство заявляло, что исследования радаров не подтвердили обнаружение истребителя или ракеты в момент крушения. 99

Гаджеты Инсайдеры: NVIDIA выпустит видеокарту GeForce RTX 3090 NVIDIA готовит к выпуску видеокарту GeForce RTX 3090. Об этом сообщил портал igor'sLAB со ссылкой на собственные источники. 34

Политика Румыния может признать Россию враждебным государством Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны. 2K

Кино Синопсис «Годзиллы против Конга» интригует эпичной войной и загадкой Острова черепа Судя по всему, в недрах родного для Конга острова скрывается какая-то тайна, но неясно, будет ли это какая-то ценность, за которую стоит бороться, или же некая третья сила, которая заставит Годзиллу и Конга оставить свои разногласия, чтобы совместными усилиями дать ей отпор.

Общество Генсек ООН допустил возможность продовольственной катастрофы Гутерреш отметил, что «функционирование существующих продовольственных систем может быть нарушено принятием мер по снижению отрицательного воздействия и новой глобальной рецессией; это также может привести к тяжёлым последствиям», и, по мнению Генсека ООН, «если не принять срочные меры, текущая ситуация может превратиться в глобальную продовольственную катастрофу». 56

Общество В Роспотребнадзоре надеются, что 1 сентября дети вернутся в школу "Хотела бы еще обратить внимание на то, что мы возвращаться в школу будем, мы надеемся, что в сентябре, как положено — 1 сентября", — отметила Анна Попова в ходе совещания председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с членами Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей и с представителями регионов. 6

Спорт Шесть районов Якутии претендуют стать хозяевами «Игр Манчаары» В апреле 2020 года Минспорт Якутии объявило конкурс среди муниципальных районов и городских округов на право проведения XXII Спартакиады по национальным видам спорта «Игры Манчаары».

Шоу-бизнес Фанаты «Аквамена» предложили заменить жену Деппа женой Рейнольдса Художник spdrmnkyxxiii изобразил в образе подводной королевы актрису Блейк Лайвли и по совместительству жену Райана Рейнольдса.

Происшествия В Красноярске задержали подростков за изготовление бомб Управление СКР по Красноярскому краю возбудило уголовное дело в отношении трех 14-летних подростов, подозреваемых в изготовлении взрывных устройств. 62

Общество В Свердловской области сняли часть ограничений для магазинов Магазины с отдельным входом площадью менее 400 квадратных метров смогут возобновить свою работу в Свердловской области, остальные ограничения в регионе из-за коронавируса продлены до 15 июня, сообщил губернатор Евгений Куйвашев. 169

Космос Телескоп Хаббл сфотографировал галактику NGC 2608 Наиболее родственными NGC 2608 являются галактики из серии снимков Глубокого поля Хаббла. 3