Энергетика
РИА НовостиМинск призвал к пересмотру цен на российский газ
Белоруссия настаивает на пересмотре цены на российский газ до "корректного и справедливого уровня", сообщила пресс-служба Минэнерго республики.
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с чего всё началось
«В ходе переговоров министры обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия России и Беларуси в газовой сфере», ― сообщила пресс-служба российского ведомства.Известия10:40
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Шоу-бизнес
Алексей Панин собрался в тюрьму вместе с Ефремовым
Скандально известный российский актер Алексей Панин изъявил желание отправиться в тюрьму вместе с народным артистом Михаилом Ефремовым.
Народные новости 09:12
Политика
В Германии допустили введение санкций против США из-за «СП-2»
В Германии допустили введение санкций против США из-за "СП-2" США против "Северного потока — 2" и Германия готовит ответные санкции.
Экспресс газета 01:07
Происшествия
Брат погибшего в ДТП с Ефремовым прокомментировал случившиеся
Валерий Захаров, брат погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, считает, что актер должен понести заслуженное наказание.
Газета.Ru 15:58
Политика
Виктор Черномырдин: «Они в окна выставляли женщин, между ног ставили пулемет». 14 июня исполняется 25 лет со дня трагедии в Буденновске
14 июня 1995 года группа террористов под руководством полевого командира Шамиля Басаева въехала в небольшой городок Буденновск Ставропольского края, захватила здание больницы, в котором, по разным данным, находилось от 1200 до 2000 заложников.
Новая газета 17:42
Происшествия
Охлобыстин высказался о смертельном ДТП с участием Ефремова
Актер Иван Охлобыстин высказал свое мнение о смертельном ДТП, участником которого стал актер Михаил Ефремов, 9 июня на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
ИА Красная Весна 14:03
Здоровье
Итальянский врач усомнился в правильности отмены изоляции в Москве
Роспотребнадзор 27 мая заявил, что Москва готова ко второму этапу снятия карантина.
РБК 20:00
Общество
Новосибирский избирком пригрозил забастовкой
В Новосибирской области члены избирательных комиссий внезапно высказали опасения из-за предстоящего всеобщего голосования по поправкам в Конституцию.
Atas.info 07:49
Общество
В США нашли признаки вспышки коронавируса в Ухане летом 2019 года
Учёные не считают эти признаки однозначным подтверждением эпидемии, однако полагают, что ситуация в Ухане ухудшилась ещё до декабря, когда вспышка произошла на рынке морепродуктов.
REGNUM 05:06
Экономика
Всемирный банк прогнозирует худшую рецессию со времен II мировой войны
Если во второй половине года пандемию можно будет в значительной степени взять под контроль, в 2021 году мировая экономика вырастет на 4,2 процента.
Российская газета 07:09
Происшествия
Опубликовано видео допроса Михаила Ефремова
В Сети появилось видео допроса известного актера Михаила Ефремова после смертельного ДТП. Видео опубликовал телеканал 360.
Невские Новости 20:55
Армия и оружие
Прокуратура повторила версию, что MH17 сбили из-под Первомайского
Совместная следственная группа (ССГ) под руководством прокуратуры Нидерландов после расследования подтвердила старую версию, что самолет, летевший рейсом MH17, скорее всего, был сбит из-под населенного пункта Первомайское, хотя до этого ведомство заявляло, что исследования радаров не подтвердили обнаружение истребителя или ракеты в момент крушения.
РИА Новости 14:59
Путешествия
Отдых в России может подорожать на 30%
Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов.
Коммерсантъ вчера в 23:25
Гаджеты
Инсайдеры: NVIDIA выпустит видеокарту GeForce RTX 3090
NVIDIA готовит к выпуску видеокарту GeForce RTX 3090. Об этом сообщил портал igor'sLAB со ссылкой на собственные источники.
CyberSport.ru 17:31
Политика
Румыния может признать Россию враждебным государством
Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны.
Газета.Ru 13:23
Кино
Синопсис «Годзиллы против Конга» интригует эпичной войной и загадкой Острова черепа
Судя по всему, в недрах родного для Конга острова скрывается какая-то тайна, но неясно, будет ли это какая-то ценность, за которую стоит бороться, или же некая третья сила, которая заставит Годзиллу и Конга оставить свои разногласия, чтобы совместными усилиями дать ей отпор.
Popcornnews.ru вчера в 10:00
Общество
В США похоронили Джорджа Флойда
Газета.Ru 16:51
Общество
Генсек ООН допустил возможность продовольственной катастрофы
Гутерреш отметил, что «функционирование существующих продовольственных систем может быть нарушено принятием мер по снижению отрицательного воздействия и новой глобальной рецессией; это также может привести к тяжёлым последствиям», и, по мнению Генсека ООН, «если не принять срочные меры, текущая ситуация может превратиться в глобальную продовольственную катастрофу».
RT на русском 16:08
Общество
В Роспотребнадзоре надеются, что 1 сентября дети вернутся в школу
"Хотела бы еще обратить внимание на то, что мы возвращаться в школу будем, мы надеемся, что в сентябре, как положено — 1 сентября", — отметила Анна Попова в ходе совещания председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с членами Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей и с представителями регионов.
Pravda.Ru 13:48
Спорт
Шесть районов Якутии претендуют стать хозяевами «Игр Манчаары»
В апреле 2020 года Минспорт Якутии объявило конкурс среди муниципальных районов и городских округов на право проведения XXII Спартакиады по национальным видам спорта «Игры Манчаары».
ИА ЯСИА 04:30
Шоу-бизнес
Фанаты «Аквамена» предложили заменить жену Деппа женой Рейнольдса
Художник spdrmnkyxxiii изобразил в образе подводной королевы актрису Блейк Лайвли и по совместительству жену Райана Рейнольдса.
Российская газета 07:15
Происшествия
В Красноярске задержали подростков за изготовление бомб
Управление СКР по Красноярскому краю возбудило уголовное дело в отношении трех 14-летних подростов, подозреваемых в изготовлении взрывных устройств.
Коммерсантъ 05:25
Здоровье
В Алтайском крае выявлено еще 64 случая заражения коронавирусом
На 7 июня 2020 года в Алтайском крае выявлено 64 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Аргументы и Факты - Алтай 07 июня в 03:00
Общество
В Свердловской области сняли часть ограничений для магазинов
Магазины с отдельным входом площадью менее 400 квадратных метров смогут возобновить свою работу в Свердловской области, остальные ограничения в регионе из-за коронавируса продлены до 15 июня, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
РИА Новости вчера в 10:57
Космос
Телескоп Хаббл сфотографировал галактику NGC 2608
Наиболее родственными NGC 2608 являются галактики из серии снимков Глубокого поля Хаббла.
NewInform вчера в 10:23
Общество
Власти Москвы пояснили решение о снятии ограничений
Руководитель столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что ограничения в Москве снимались «не под какие-то мероприятия».
RT на русском 15:05