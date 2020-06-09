Энергетика
РИА НовостиМинск призвал к пересмотру цен на российский газ
Белоруссия настаивает на пересмотре цены на российский газ до "корректного и справедливого уровня", сообщила пресс-служба Минэнерго республики.
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с чего всё началось
«В ходе переговоров министры обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия России и Беларуси в газовой сфере», ― сообщила пресс-служба российского ведомства.Известиявчера в 10:40
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Наука
На крыльях бабочек обнаружили защиту от сильных ливней
Pravda.Ru 09:16
Технологии
«ВКонтакте» запустила функцию распознавания аудиосообщений
Газета Кемерова вчера в 14:53
Политика
Кремль не пригласил Зеленского на парад Победы
Ведомости 06:46
Происшествия
В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
Полицейский вылетел на тротуар на личном автомобиле и сбил трех пешеходов в Воронеже, один из которых погиб, сообщил РИА Новости представитель Главного управления МВД по региону.
РИА Новости вчера в 15:04
Музыка
«Мы потеряли многих пожилых, потому что люди идиоты». Шведские металлисты Pain оценивают борьбу с коронавирусом у себя в стране. Плюс анонс онлайн-концерта
Михаил Козырев поговорил с Питером и его гитаристом Себастианом Сволландом об очаровании death metall, борьбе Швеции с коронавирусом и предстоящем онлайн-концерте.
Дождь 18:46
Игры
Capcom наконец-то исправила названия всех Resident Evil в Steam
Поклонники Resident Evil, которые приобретают игры серии в Steam, знают, что Capcom называет их как душе угодно — строчными и прописными буквами, а также с упоминанием японского названия и без.
Игромания.ру 08:33
Происшествия
Прокурор потребовал передать дело Ефремова в ГУ МВД Москвы
Коммерсантъ 11:52
Политика
Путин в ходе совещания «придумал» название нового министерства
Президент России Владимир Путин оговорился на совещании по вопросам развития телекоммуникаций и информационных технологий и сослался на данные несуществующего ведомства — Минэкономсвязи.
РИА Новости 14:25
Технологии
Обновление Windows 10 доступно для широкого круга пользователей
Компания Microsoft открыла доступ к новому обновлению операционной системы Windows 10 для более широкого круга пользователей.
Деловое.ТВ 06:32
Игры
Черная метка для новых «Корсаров»: Сайт игры закрыт
Похоже, что разработка амбициозной RPG «Корсары: Черная метка» прекращена.
Srnsk 02:24
Экономика
«Первый канал» заявил о погашении долга перед «Останкино»
«Первый канал» закрыл задолженность перед Телевизионным техническим центром «Останкино» (ТТЦ) за 2019 год.
РБК 14:47
Экономика
Российских бизнесменов освободили от налогов и взносов за 2 квартал
В России малый и средний бизнес, ИП и некоммерческие организации, которые пострадали от коронавируса, освободили от уплаты налогов и взносов за 2 квартал текущего года.
Кавказ Пост 13:51
Общество
Бывший глава ВЭБа попросил суд Лондона отправить Дерипаску в тюрьму
Экс-глава ВЭБа, бывший заместитель министра финансов РФ Владимир Чернухин подал в Высокий суд Лондона иск против миллиардера Олега Дерипаски.
News.ru вчера в 13:28
Игры
Слух: появились первые скриншоты РС-версии Bloodborne
На сайте Resetera появилась публикация, которую впоследствии удалили, с якобы скриншотами РС-версии боевой ролевой игры Bloodborne.
Городской портал Новый Нижний 16:00
Общество
Севастьянова – о протестах в США: Русские же не наезжают на немцев
Олимпийская чемпионка 2012 года Каролина Севастьянова высказалась против волны антирасистских протестов, прокатившейся по США после убийства Джорджа Флойда в результате полицейского произвола.
Спорт день за днем 15:23
Технологии
«ВКонтакте» инвестирует в «Клипы» 1 млрд рублей
Sostav.ru 04:45
Общество
ФАС выдала предупреждение Tele2 о повышении тарифов
Москва, 10 июня 2020, 17:16 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение оператору сотовой связи Tele2 в связи с повышением стоимости услуг связи.
REGNUM 10:16
Армия и оружие
Украина вооружится тремя дивизионами «уничтожителей» Крымского моста
СМИ сообщили, что Украина намерена вооружиться тремя дивизионами комплексов ЖК-360МЦ «Нептун» с крылатыми ракетами Р-360.
Ferra 14:58
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 08 июня в 07:58
Общество
Клиенты Сбербанка пожаловались на списание выплат на детей за долги
Клиенты Сбербанка столкнулись с проблемой: деньги, поступающие на их счета от государства в рамках социальных мер поддержки во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, списываются в счет погашения старых долгов.
РБК 12:13
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала о причинах ухода из «Уральских пельменей»
Звезда популярного шоу «Уральских пельменей» Юлия Михалкова поделилась подробностями ухода из знаменитого коллектива и причинами начала сольной карьеры.
Наша версия вчера в 06:19
Здоровье
Что пить и есть при проблемах с кишечником: советы от врача-проктолога
Врач-проктолог и онколог Елена Смирнова рассказала, как нужно питаться людям с хроническими заболеваниями кишечника.
РИА Новости 05:45
Футбол
Николич сформировал новый тренерский штаб московского «Локомотива»
Московский футбольный клуб "Локомотив" на своем официальном сайте сообщил, что тренер Юрий Батуренко покидает команду после формирования тренерского штаба Марко Николичем.
РИА Новости 11:26
Происшествия
112: записи видеокамер в любимом баре Ефремова «исчезли»
Телеграм-канал "112" сообщает, что сотрудники бара в Плотниковом переулке утверждают, что актер Михаил Ефремов в день перед смертельным ДТП не приобретал у них алкоголь.
Московский Комсомолец 15:58
Происшествия
Судимый актер Долинский рассказал, что ждет Ефремова в тюрьме
Заслуженный артист России Владимир Долинский, имеющий судимость, рассказал, что ждет Михаила Ефремова в тюрьме.
ФАН 10:52
Шоу-бизнес
В эфир вышел последний выпуск «Пусть говорят» с умершей Юлией Норкиной
Выпуск последней программы, в которой приняла участие Юлия Норкина — покойная супруга ведущего канала НТВ Андрея Норкина — вышла в эфир.
iReactor 08 июня в 12:00
Армия и оружие
Военные США попытались заблокировать российский патруль в Сирии
Американские военные попытались преградить дорогу российскому патрулю в районе сирийского города Хасеке, но в этот момент их бронемашина сломалась, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
Газета.Ru 16:07
Космос
Небесный поезд: смотрим на фотографии спутников Илона Маска в омском небе
В минувшие выходные в небе над Омском можно было наблюдать интересную картину — яркую колонну летящих спутников, напоминающих поезд.
НГС55 00:35