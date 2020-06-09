с чего всё началось

Белоруссия настаивает на пересмотре цены на российский газ до "корректного и справедливого уровня", сообщила пресс-служба Минэнерго республики.

Минск призвал к пересмотру цен на российский газ

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