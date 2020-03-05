Политика

РИА НовостиРИА НовостиМинск призвал решить проблему нефти, прежде чем углублять интеграцию

Белоруссия не видит смысла продолжать работу с РФ над "дорожными картами" по углублению интеграции, пока не решены вопросы с поставками нефти в республику, заявил в четверг глава белорусского МИД Владимир Макей.
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МИД Белоруссии прекратил разработку планов интеграции до поставки нефти

РБК10:59

Белоруссия приостановила работу над интеграцией с Россией

Lenta.ru08:35

МИД Белоруссии не видит смысла в работе по интеграции с РФ до решения нефтяных вопросов

ТАСС09:14

В Белоруссии не увидели смысла в «дорожных картах» с РФ до решения вопросов по нефти

Известия09:04

Минск призвал решить проблему нефти, прежде чем углублять интеграцию

РИА Новости09:00

Минск отказался работать по интеграции с РФ до решения нефтяных вопросов

Московский Комсомолец08:47

Белоруссия не видит смысла работать с Россией по интеграции до решения нефтяных вопросов

Коммерсантъ09:19
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МИД Беларуси: «Смысла нет работать над этими дорожными картами»

КП - Беларусь09:55
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Первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что оргкомитет Петербургского международного экономического форума решил не проводить ПМЭФ в 2020 году из-за коронавируса, передает РИА "Новости".
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Сенат США одобрил законопроект о выделении $8,3 млрд на борьбу с коронавирусом, сообщает Reuters.
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