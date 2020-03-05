Политика
РИА НовостиМинск призвал решить проблему нефти, прежде чем углублять интеграцию
Белоруссия не видит смысла продолжать работу с РФ над "дорожными картами" по углублению интеграции, пока не решены вопросы с поставками нефти в республику, заявил в четверг глава белорусского МИД Владимир Макей.
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Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 15:16, Ашберн
Культура
Чем закончился сериал «Триггер»
Общество
ПМЭФ отменили из-за коронавируса
Первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что оргкомитет Петербургского международного экономического форума решил не проводить ПМЭФ в 2020 году из-за коронавируса, передает РИА "Новости".
Здоровье
В России зафиксирован новый случай заражения коронавирусом
Коронавирус был выявлен у прилетевшего в Россию гражданина Италии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой инфекцией.
Армия и оружие
«Панове офицеры»: ВСУ вынуждены активно призывать «пиджаков»
Наделавшее переполоха в «нэзалэжной» заявление начальника отдела комплектования офицерским составом управления персонала штаба командования сухопутных войск ВСУ полковника Сергея Волкова о предстоящем призыве в армейские ряды не служивших ранее выпускников военных кафедр гражданских вузов (в военной среде часто называют "пиджаками") можно назвать вполне ожидаемым и закономерным.
Общество
Меган Маркл вернулась в Великобританию
Многие ждали, когда же герцогиня, отсиживающаяся в Канаде, вернется в Лондон, чтобы посетить ряд мероприятий.
Общество
В Москве ввели режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в столице новой коронавирусной инфекции, соответствующий указ опубликован на портале мэра и правительства города.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова покорила поклонников снимком в чулках
Екатерина Климова предстала в одной комбинации и в чулках на подвязках.
Политика
Россия и Турция договорились о перемирии в Идлибе
Культура
HBO выпустит сериал по игре The Last of Us от создателя «Чернобыля»
Крэйг Мазин, который стал известен широкой аудитории после успеха мини-сериала "Чернобыль", назначен в проекте сценаристом и исполнительным продюсером.
Шоу-бизнес
Алексей Панин эмигрирует из России
Есть женщина, которую любишь, а с мужиками -- это такой приятный бонус, признался Алексей Панин и решил уехать туда, где на такие отношения смотрят сквозь пальцы.
Происшествия
В Брянске потушили пожар в модном баре «Rollings»
Политика
Муфтий Татарстана оправдался за критику поправки о русском народе
Муфтий Татарстана, председатель Духовного управления мусульман республики Камиль Самигуллин оправдался за критику поправки в Конституцию о русском народе, внесенной президентом России Владимиром Путиным.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева уходит с «МУЗ-ТВ»
В течение 20 лет телеведущая Лера Кудрявцева провела огромное количество музыкальных премий и передач на канале «МУЗ-ТВ».
Происшествия
Журналиста Голунова направили на психиатрическую экспертизу
Корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов сообщил «Интерфаксу», что Следственный комитет России (СКР) прислал ему направление на психиатрическую экспертизу.
Общество
Более 700 студентов в Петербурге помещены в карантин по коронавирусу
Политика
Минэкономразвития объявило о победе в споре с Украиной о вагонах
Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) 5 марта в соответствии с регламентом утвердил опубликованное в начале февраля решение Апелляционного органа ВТО по многолетнему спору России и Украины о поставках украинской железнодорожной техники в Россию.
Общество
Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Британии
Королевский траст национальной системы здравоохранения английского графства Беркшир подтвердил первую смерть от коронавируса в Великобритании.
Общество
Разорившаяся «Когалымавиа» потребовала от Египта $200 млн
Ныне не действующая российская компания "Когалымавиа" подала иск против Египта в Постоянный арбитражный суд при комиссии ООН по праву международной торговли в Гааге с требованием компенсировать ущерб на сумму $201 млн из-за авиакатастрофы 31 октября 2015 года, когда Airbus 321, следовавший из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, разбился на Синайском полуострове.
Политика
Конгресс США одобрил выделение $8,3 млрд на борьбу с коронавирусом
Сенат США одобрил законопроект о выделении $8,3 млрд на борьбу с коронавирусом, сообщает Reuters.
Кино
Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде перенесли из-за коронавируса
Премьера 25-го фильма киносаги об агенте 007 Джеймсе Бонде перенесена с апреля на ноябрь из-за угрозы коронавируса.
Футбол
«Химки» вышли в полуфинал Кубка России по футболу
В четвертьфинале Кубка России по футболу подмосковные "Химки" разгромили московское "Торпедо" - 5:1. В полуфинале химчане сыграют с победителем перенесенного матча между "Шинником" и "Уралом".
Здоровье
Медики рассказали, кому обязательно нужно есть сало
Вы принесёте неоценимую пользу своему организму, употребляя в пищу каждый день небольшой кусочек сала с чесноком и ржаным хлебом.
Шоу-бизнес
Niletto рассказал Ивлеевой, что изменял возлюбленной с поклонницами
Экономика
Минэкономразвития РФ скорректирует макропрогноз с учетом коронавируса
Минэкономразвития РФ скорректирует макропрогноз на 2020–2022 годы с учетом влияния коронавируса.
Политика
Драка произошла в парламенте Турции при обсуждении сирийской проблемы
Армия и оружие
Ракетная атака Израиля отражена сирийской ПВО
Зарубежные СМИ пишут, что ПВО сирийской армии успешно отразила израильскую ракетную атаку.
Общество
Вышел новый сюжетный трейлер игры Shadow of Tsushima
На официальном ютьюб-канале PlayStation появился новый сюжетный трейлер проекта Shadow of Tsushima.