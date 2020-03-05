Политика

РИА НовостиРИА НовостиМинск призвал решить проблему нефти, прежде чем углублять интеграцию

Белоруссия не видит смысла продолжать работу с РФ над "дорожными картами" по углублению интеграции, пока не решены вопросы с поставками нефти в республику, заявил в четверг глава белорусского МИД Владимир Макей.
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МИД Белоруссии прекратил разработку планов интеграции до поставки нефти

РБК10:59

В Белоруссии не увидели смысла в «дорожных картах» с РФ до решения вопросов по нефти

Известия09:04

МИД Белоруссии не видит смысла в работе по интеграции с РФ до решения нефтяных вопросов

ТАСС09:14

Белоруссия не видит смысла работать с Россией по интеграции до решения нефтяных вопросов

Коммерсантъ09:19

Минск призвал решить проблему нефти, прежде чем углублять интеграцию

РИА Новости09:00

Минск отказался работать по интеграции с РФ до решения нефтяных вопросов

Московский Комсомолец08:47

Белоруссия приостановила работу над интеграцией с Россией

Lenta.ru08:35
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МИД Беларуси: «Смысла нет работать над этими дорожными картами»

КП - Беларусь09:55
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Экономика

Силуанов ответил на вопрос об индексации выплат работающим пенсионерам

Депутат Валерий Гартунг напомнил, что четыре года назад, когда отменяли индексацию пенсий работающим пенсионерам, Силуанов обещал, что как только деньги появятся, то правительство вернется к обсуждению вопроса.
ФедералПресс вчера в 05:53
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Актрисы Кравченко и Железняк уехали со съемок сериала «Сваты 7»

Издание Donday.ru сообщает, что со съемок уехали актрисы Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
Вечерний курьер вчера в 01:58
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СК предоставил члену кущевской банды Цеповязу госзащиту

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В новую структуру аппарата правительства вошли 23 департамента, одно управление, секретариат премьер-министра и 9 секретариатов вице-премьеров, сообщило правительство.
Коммерсантъ 14:53
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Попавшая в скандал краснодарская судья написала открытое письмо Путину

Судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева написала президенту России Владимиру Путину открытое письмо о травле со стороны СМИ.
РБК 09:42
Общество

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Как пишет сайт Госдумы, поправки, дающие право на получение такой пенсии в возрасте 55 и 60 лет женщинам и мужчинам соответственно, предлагается внести в закон «О негосударственных пенсионных фондах».
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Россия и Турция договорились о перемирии в Идлибе

Эрдоган же заявил, что договоренности в Сочи нарушили «силы режима» (президента Сирии Башара Асада) и 1,5 млн беженцев находятся у границ Турции, что и стало причиной ввода турецких войск.
Ведомости 14:41
Общество

Новокузнечане отказываются платить за капремонт

Жители не спешат платить за капремонт.
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«Барыс» победил «Металлург» и вышел вперед в серии плей-офф КХЛ

РИА Новости 11:54
Политика

Путин назвал востребованными поправки в Конституцию

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в России с момента принятия Конституции изменилась кардинальным образом, поэтому поправки в Основной закон являются востребованными.
RT на русском 16:34
Политика

Космонавт Борисенко может полететь на МКС на новом корабле США

Начальник Центра подготовки космонавтов Герой России Павел Власов в интервью РИА Новости сообщил, что отобрана группа российских космонавтов для полёт на новых американских кораблях на Международную космическую станцию.
RT на русском 20:00
Энергетика

ОПЕК скорректировала рекомендацию по сокращению добычи нефти

ОПЕК решила скорректировать рекомендацию по сделке ОПЕК+, предложив дополнительно сократить добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки до конца 2020 года, а не только во II квартале этого года.
RT на русском 16:53
Экономика

В России готовят выравнивание тарифов на электроэнергию

В первой половине этого года в России может быть утверждена единая госполитика формирования тарифов на электроэнергию, сообщают в четверг, 5 марта, "Известия" со ссылкой на члена комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Валерия Семенова.
Газета.Ru 02:33
Футбол

Бывший футболист сборной Дании заразился коронавирусом

Бывший футболист сборной Дании Томас Каленберг заразился коронавирусом.
РБК 12:08
Экономика

«Коммерсантъ»: производитель кваса «Никола» потерял права на бренд

Производитель кваса — новгородская компания «Дека» — утратила права на свою основную торговую марку «Никола» в процессе банкротства.
Ведомости 21:56
Футбол

Власти Парагвая выдали ордер на арест экс-футболиста Роналдиньо

По подозрению в использовании фальшивого паспорта для въезда на территорию Парагвая задержан бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо.
Вести.Ru вчера в 23:17
Кино

В «Золушке» появится гендерно-нейтральная темнокожая фея-крестная

В новом фильме «Золушка» от компании Sony появится гендерно-нейтральная темнокожая фея-крестная.
МИР 24 16:24
Политика

Новый премьер-министр Украины выступил за подачу воды в Крым

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украины должны подавать воду в Крым для граждан.
Газета.Ru 20:10
Авто

АвтоВАЗ начал сборку флагманской Lada Xray Cross

Как сообщили «Автоновостям дня» в пресс-службе «АвтоВАЗа», новая XRay Cross Instinct станет первым автомобилем LADA с мультимедийной системой «Яндекс.Авто».
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Политика

Комитет Госдумы не принял поправку об ограничениях для детей депутатов

Большую часть поправок к Конституции от КПРФ и «Справедливой России» комитет по законодательству Госдумы отклонил.
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Дочь Волочковой вновь вышла в свет со своей мачехой

15-летняя наследница Волочковой вновь вышла в свет со своей мачехой. Поклонники девушки уверены, что она станет еще красивее своей матери.
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Ассистентский хет-трик Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Вашингтон»

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Четверо россиян находятся на карантинном лайнере у берегов Калифорнии

На круизном лайнере Grand Princess, на борту которого пассажиров проверяют на наличие нового коронавируса, находятся четверо россиян.
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Биатлон

Тихонов отреагировал на обвинения Губерниева в доносе на Логинова

Телекомментатор Дмитрий Губерниев в четверг в своем Telegram-канале написал, что Фуссек-Хаккарайнен, инициировавшая обыски в номерах биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича на чемпионате мира-2020, при обращении в полицию опиралась на слова четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова.
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В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в столице новой коронавирусной инфекции, соответствующий указ опубликован на портале мэра и правительства города.
РИА Новости 13:52
Общество

Шварценеггер подал в суд на российскую компанию из-за робота-двойника

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Минюст США обвинил Тинькова в подаче ложных налоговых сведений

Власти США обвиняют российского банкира Олега Тинькова, задержанного в Лондоне, в подаче ложных налоговых сведений, ему грозит до шести лет тюрьмы, об этом сообщили в минюсте Соединенных Штатов.
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Армия и оружие

ЛНА стремится сохранить режим прекращения боевых действий в Ливии

iReactor вчера в 18:19
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Синоптики предсказали «малиновое» лето в 2020 году

Метеорологи пообещали россиянам, что в этом году их ждет «малиновое» лето — комфортное по температуре с небольшим превышением климатической нормы.
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Украинские шахматисты найдены мертвыми в Москве

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