Политика
РИА НовостиМинск призвал решить проблему нефти, прежде чем углублять интеграцию
Белоруссия не видит смысла продолжать работу с РФ над "дорожными картами" по углублению интеграции, пока не решены вопросы с поставками нефти в республику, заявил в четверг глава белорусского МИД Владимир Макей.
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Автоматически обработано 7097 источников, обновлено в 13:42, Ашберн
Политика
Асад назвал условие восстановления отношений Сирии и Турции
Сирийский лидер Башар Асад заявил, что страна может восстановить отношения с Турцией в том случае, если Анкара прекратит поддержку террористов.
Авто
Китайские Tesla «устарели» из-за коронавируса
Руководитель американского автомобильного концерна Tesla признал, что в компании возникли определенные проблемы, связанные с продажей самой бюджетной модели Model 3, "постаревшей" на фоне вспышки коронавируса, зафиксированной в Китае.
Политика
Переговоры Путина и Эрдогана стартовали в Кремле
Общество
Журнал Time поместил на обложки сто «Женщин года»
Американский журнал Time выбрал сто «Женщин года», которые определили облик последнего столетия.
Общество
В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в городе коронавируса.
Биатлон
Немка Херрман выиграла женский спринт на этапе КМ
В рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону подошел к концу женский спринт.
Здоровье
В Петербурге зафиксирован случай заболевания коронавирусом
В России зафиксировали еще один случай заражения коронавирусной инфекцией.
Общество
Силуанов назвал «отмирающие» в России профессии
Министр финансов РФ Антон Силуанов отнес бухгалтеров и охранников в ряд "отмирающих" в России профессий в связи с развитием новых технологий.
Футбол
«Химки» разгромили «Торпедо» и вышли в полуфинал Кубка России
Футболисты подмосковных "Химок" обыграли московское "Торпедо" и вышли в полуфинал Кубка России.
Футбол
«СЭ»: «Спартак» подаст жалобу на судейство в матче с ЦСКА
«Спартак» собирается подать жалобу на работу арбитров в матче 1/4 финала Кубка России против ЦСКА. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Общество
Судья Хахалева пожаловалась Путину на травлю после серии скандалов
Судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева написала открытое обращение к президенту, в котором попросила создать "действенную систему защиты судей, прокуроров и иных должностных лиц от информационного шантажа".
Происшествия
В Брянске потушили пожар в модном баре «Rollings»
Общество
Кейт Миддлтон появилась на публике в дешевых сережках из масс-маркета
Кейт Миддлтон появилась на публике в Дублине в дешевых сережках масс-маркетового бренда Accessorize. Ее фотографии публикует The Sun.
Энергетика
ОПЕК настаивает на сокращении добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки
После отъезда Новака ОПЕК предложил сократить квоты на 1,5 млн баррелей до июня 2010 по соглашению ОПЕК +, следует из официального заявления на сайте картеля.
Авто
Новый седан Genesis G80 показан официально
Обновленный седан получит некоторые черты от флагманского кроссовера Genesis GV80, что проявляется в форме бамперов, решетки радиатора, а также других параметрах.
Общество
Организаторы решили не проводить ПМЭФ-2020 из-за коронавируса
Оргкомитет Петербургского международного экономического форума решил не проводить ПМЭФ в 2020 году из-за коронавируса.
Биатлон
Губерниев опубликовал фрагмент документа по допинговому делу Логинова
Известный журналист и телекомментатор Дмитрий Губерниев в своем Instagram опубликовал фрагмент документа по допинговому делу действующего чемпиона мира по биатлону в спринтерской гонке Александра Логинова.
Наука
В клетках человека обнаружили противотоксинные «губки»
Общество
Россиян с 45 лет начнут уведомлять о размере будущей пенсии
Если россиянин захочет увеличить свои пенсионные выплаты в будущем, он сможет начать делать добровольные взносы, сообщает РБК.
Музыка
Ведущий призвал Украину не участвовать в Евровидении из-за Little Big
Владимир Остапчук, украинский телевизионный ведущий, считает, что группа Go_A не должна ехать на Евровидении, хотя группа планирует представлять страну на международном музыкальном конкурсе.
Армия и оружие
В Сирии попытались сбить турецкий истребитель с помощью С-200
Сирийские военные попытались сбить турецкий истребитель F-16 при помощи зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-200 на северо-западе страны, сообщает Al Masdar News.
Политика
Верховная рада отправила генпрокурора Рябошапку в отставку
Верховная рада на внеочередном заседании 5 марта приняла постановление о выражении недоверия генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке.
Политика
Мишустин освободил Сергея Сторчака от должности замминистра финансов
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал 3 марта распоряжение, которым освободил Сергея Сторчака от должности заместителя министра финансов "в связи с переходом на другую работу".
Экономика
Центробанк России попросил помощи у американских банков
Банк России попросил помощи у 12 консультантов, среди которых несколько американских банков, чтобы разработать стратегию продажи после санации банка «Открытие».
Общество
Число жертв коронавируса в Италии превысило 100
Число умерших от коронавируса в Италии за день выросло с 79 до 107. Общее число заболевших в стране достигло 3089 человек.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова покорила поклонников снимком в чулках
Екатерина Климова предстала в одной комбинации и в чулках на подвязках.
Общество
В РПЦ объяснили слова протоиерея о школьном образовании для девочек
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя слова протоиерея Дмитрия Смирнова о ненужности школьного образования для девочек, сообщил в своем Telegram-канале, что его слова были вырваны журналистами из контекста.