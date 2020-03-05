Политика

РИА НовостиРИА НовостиМинск призвал решить проблему нефти, прежде чем углублять интеграцию

Белоруссия не видит смысла продолжать работу с РФ над "дорожными картами" по углублению интеграции, пока не решены вопросы с поставками нефти в республику, заявил в четверг глава белорусского МИД Владимир Макей.
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РБК10:59

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Коммерсантъ09:19

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Известия09:04

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Минск отказался работать по интеграции с РФ до решения нефтяных вопросов

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Белоруссия приостановила работу над интеграцией с Россией

Lenta.ru08:35
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МИД Беларуси: «Смысла нет работать над этими дорожными картами»

КП - Беларусь09:55
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Автоматически обработано 7097 источников, обновлено в 13:42, Ашберн
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