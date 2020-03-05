Политика

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Белоруссия не видит смысла продолжать работу с РФ над "дорожными картами" по углублению интеграции, пока не решены вопросы с поставками нефти в республику, заявил в четверг глава белорусского МИД Владимир Макей.
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МИД Беларуси: «Смысла нет работать над этими дорожными картами»

КП - Беларусь09:55
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