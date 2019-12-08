Общество
RT на русскомМинск рассчитывает на компенсацию в $70 млн из-за загрязнённой нефти
Белорусская сторона рассчитывает на компенсацию в размере около $70 млн в связи с экономическими потерями страны из-за загрязнения российской нефти в трубопроводе «Дружба». Об этом заявил посол Белоруссии в России Владимир Семашко.
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Соратник Ельцина рассказал о ситуации с Крымом в 1991 году
Бывший глава администрации президента Бориса Ельцина Сергей Филатов рассказал в беседе с изданием «Взгляд» о ситуации с Крымом и Донбассом в 1991 году.
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Американский художник съел арт-объект стоимостью 120 тысяч долларов
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Гипнотизм гидродинамики
В результате капля отскакивает от вершины конуса и принимает форму тора, а затем распадается на кольцо из меньших капелек.
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Названа реальная стоимость продаваемой за миллиард рублей монеты
Реальная стоимость монеты, продаваемой жителем Санкт-Петербурга за миллиард рублей, составляет всего 100 или 200 рублей.
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Зеленский перед переговорами с Путиным наслушался вредных советов
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Протестующие в Киеве установили палатки возле Офиса президента
По данным агентства, на площади перед зданием президентской администрации собрались несколько сотен тысяч протестующих, которые начали устанавливать там палатки.
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9to5Google сообщает, что в ходе изучения приложения APK Insight для установки APK на Android версии 17.8.14 была найдена функция безопасности Advanced Protection Program.
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«Монако» разгромил «Амьен», Головин отдал голевую передачу
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В России с коррупционеров взыскали около 2,5 млрд рублей в 2019 году
В 2019 году осужденные за коррупционные преступления возместили ущерб на сумму 2 млрд 47 млн рублей.
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Экс-президента Украины Петра Порошенко забросали яйцами во время митинга «Красных линий» в Киеве, прошедшего накануне саммита «нормандской четверки» в Париже.
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Вышел фанатский фильм по «Ведьмаку» с русскими субтитрами
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Поклонская в составе крымской делегации посетила с официальным визитом Сербию, в рамках которого состоялись ряд официальных встреч, в том числе с политиками и депутатами, а также конференция, посвященная налаживанию конструктивных отношений европейских стран с Россией и процессу признания итогов крымского референдума.
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Говорили, что именно в этот день волки начинают ходить за добычей.
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире телеканала «1+1» раскрыл основной план реинтеграции Донбасса.
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В Петрозаводске произошел пожар на складе
Здание склада загорелось на площади 400 квадратных метров в Петрозаводске в Карелии, на место ЧП направлен пожарный поезд, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
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Силовики более 50 раз нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР
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Игрок «Ростова» Попов рассказал о пользе незабитого пенальти
Полузащитник "Ростова" Ивелин Попов рассказал о пользе незабитого пенальти в матче 19-го тура чемпионата России против московского "Спартака".