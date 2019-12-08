Общество
RT на русскомМинск рассчитывает на компенсацию в $70 млн из-за загрязнённой нефти
Белорусская сторона рассчитывает на компенсацию в размере около $70 млн в связи с экономическими потерями страны из-за загрязнения российской нефти в трубопроводе «Дружба». Об этом заявил посол Белоруссии в России Владимир Семашко.
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Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
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Тренер «Спартака» Тедеско назвал сумасшедшей игру с «Ростовом»
Главный тренер футбольного клуба "Спартак" Доменико Тедеско назвал сумасшедшей игру чемпионата России с "Ростовом".
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Стала известна программа Путина на саммите «нормандской четверки» 9 декабря
Программа президента РФ Владимира Путина в понедельник, 9 декабря, ожидается более чем насыщенная.
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«Брайтон» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном»
«Брайтон» на своем поле разделил очки с «Вулверхэмптоном» в матче 16-го тура АПЛ.
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В Петрозаводске произошел пожар на складе
"На улице Шотмана происходит горение здания склада на площади 400 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
Общество
Депутаты подготовили поправки в законопроект о домашнем насилии
Группа соавторов опубликованного для обсуждения законопроекта о профилактике домашнего насилия подготовила поправки в документ, распространяющие защиту на иждивенцев жертвы рукоприкладства.
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«Авангард» обыграл «Ак Барс» в матче КХЛ
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МЧС показало фото с места аварии с погибшими у станции МЦК
Пресс-служба МЧС России обнародовала фотографии с места аварии на севере Москвы, где автомобиль врезался в вестибюль станции «Окружная» Московского центрального кольца (МЦК).
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В России появится новый сопроводительный документ на автомобиль
В России изменится состав сопроводительной документации на автомобили в связи с введением ГОСТа по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств.
Политика
Соратник Ельцина рассказал, о чем Крым и Донбасс просили Россию
Бывший глава администрации президента Ельцина Сергей Филатов рассказал, что делегации из Донецка, Луганска и Крыма накануне подписания Беловежских соглашений просили оставить их в составе России, пишет газета "Взгляд".
Общество
Россиянам старше 50 лет, ищущим работу, предложили платить стипендию
Министерство труда и социальной защиты разработало документ, предусматривающий выплату стипендий людям 50 лет и старше, если они планируют учиться для поиска работы.
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Определен способ полетов на другие планеты
Специалисты Европейского космического агентства определили, что гибернация или спячка может быть подходящим способом осуществления долговременных пилотируемых экспедиций на другие планеты.
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Гендиректор «Спартака» рассказал о планах на зимнее трансферное окно
Генеральный директор московского "Спартака" Томас Цорн рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно.
Политика
Митингующие в Киеве напомнили Зеленскому о судьбе Януковича
Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 8 декабря, в Киеве проходит митинг оппозиции, к которому призвали призвали депутаты Рады из фракций Петра Порошенко «Европейская солидарность», Юлии Тимошенко «Батькивщина» и Святослава Вакарчука «Голос».
Армия и оружие
Советник Трампа назвал стрельбу на авиабазе во Флориде терактом
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен считает, что стрельба на военной базе во Флориде, которую устроил обучавшийся в США саудовский военнослужащий, является терактом.
Политика
Белорусский посол назвал число согласованных дорожных карт с Россией
Проекты интеграционных дорожных карт в рамках Союзного государства России и Белоруссии по электроэнергетике и вопросам сотрудничества таможенных служб были полностью согласованы.
Спорт
Российские спортсмены поедут на ОИ как команда ОКР
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил в эфире телеканала "Россия-24", что российские спортсмены на Олимпиаде-2020 в Токио будут выступать в составе команды ОКР.
Общество
Умер 21-летний рэпер Juice WRLD
Американский рэпер Juice WRLD (настоящее имя — Джаред Хиггинс) скончался в возрасте 21 года, сообщает портал TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах страны.
Общество
Названы разрушающие кишечник продукты
Профессор, гастроэнтеролог и медицинский директор частной клиники Helios в немецком городе Крефельде Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника.
Общество
Подозреваемый в убийстве Хангошвили попросил убежища в Германии
Задержанный по подозрению в убийстве грузинского боевика Зелимхана Хангошвили в Берлине подал ходатайство о предоставлении политического убежища в Германии, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Здоровье
Врач-геронтолог посоветовал, как правильно подготовиться к старости
Директором Научно-исследовательского медицинского центра «Геронтология» доктором медицинских наук Кириллом Прощаевым рассказано, что для здорового старения организму человека важно наличие физической активности, правильное питание, а также своевременная диагностика заболеваний и прохождение медосмотров.
Спорт
Российские лыжники победили в эстафете на этапе Кубка мира
Армия и оружие
Украинские Су-27 засняли испытания крылатой ракеты «Нептун»
Истребители Су-27 Воздушных сил Украины сняли на видео испытательный полёт противокорабельной ракеты Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун».
Наука
Первые в мире гибриды свиньи и обезьяны родились в Китае
В эксперименте участвовали более четырёх тысяч эмбрионов, из которых родились 10, но только двух можно было считать химерами, а концентрация клеток обезьян была крайне низкой: от одной на тысячу до одной на 10 тысяч собственных клеток свиньи, говорится в эксклюзивном материале издания.
Политика
Трамп: Ким Чен Ын может потерять всё из-за враждебных действий
Президент США Дональд Трамп заявил, что северокорейский лидер Ким Чен Ын может многое потерять, если предпримет враждебные действия.