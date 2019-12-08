Общество

RT на русскомRT на русскомМинск рассчитывает на компенсацию в $70 млн из-за загрязнённой нефти

Белорусская сторона рассчитывает на компенсацию в размере около $70 млн в связи с экономическими потерями страны из-за загрязнения российской нефти в трубопроводе «Дружба». Об этом заявил посол Белоруссии в России Владимир Семашко.
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Белоруссия ждет от РФ $70 млн за поставку загрязненной нефти – Семашко

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Посол рассказал, какой компенсации Белоруссия ждет за «грязную» нефть

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Белоруссия надеется на компенсацию в $70 млн из-за «грязной нефти» из России

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Белоруссия назвала размер компенсации от России за «грязную» нефть

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Тренер «Спартака» Тедеско назвал сумасшедшей игру с «Ростовом»

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Программа президента РФ Владимира Путина в понедельник, 9 декабря, ожидается более чем насыщенная.
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"На улице Шотмана происходит горение здания склада на площади 400 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
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Группа соавторов опубликованного для обсуждения законопроекта о профилактике домашнего насилия подготовила поправки в документ, распространяющие защиту на иждивенцев жертвы рукоприкладства.
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«Авангард» обыграл «Ак Барс» в матче КХЛ

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МЧС показало фото с места аварии с погибшими у станции МЦК

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РБК вчера в 03:09
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В России появится новый сопроводительный документ на автомобиль

В России изменится состав сопроводительной документации на автомобили в связи с введением ГОСТа по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств.
RT на русском 06 декабря в 23:00
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Соратник Ельцина рассказал, о чем Крым и Донбасс просили Россию

Бывший глава администрации президента Ельцина Сергей Филатов рассказал, что делегации из Донецка, Луганска и Крыма накануне подписания Беловежских соглашений просили оставить их в составе России, пишет газета "Взгляд".
РИА Новости 13:10
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Находившийся под следствием вице-губернатор Тамбовской области погиб

РБК 03:09
Общество

Россиянам старше 50 лет, ищущим работу, предложили платить стипендию

Министерство труда и социальной защиты разработало документ, предусматривающий выплату стипендий людям 50 лет и старше, если они планируют учиться для поиска работы.
РИА Новости вчера в 09:32
Космос

Определен способ полетов на другие планеты

Специалисты Европейского космического агентства определили, что гибернация или спячка может быть подходящим способом осуществления долговременных пилотируемых экспедиций на другие планеты.
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Гендиректор «Спартака» рассказал о планах на зимнее трансферное окно

Генеральный директор московского "Спартака" Томас Цорн рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно.
Газета.Ru вчера в 10:40
Политика

Митингующие в Киеве напомнили Зеленскому о судьбе Януковича

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 8 декабря, в Киеве проходит митинг оппозиции, к которому призвали призвали депутаты Рады из фракций Петра Порошенко «Европейская солидарность», Юлии Тимошенко «Батькивщина» и Святослава Вакарчука «Голос».
REGNUM 10:49
Армия и оружие

Советник Трампа назвал стрельбу на авиабазе во Флориде терактом

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен считает, что стрельба на военной базе во Флориде, которую устроил обучавшийся в США саудовский военнослужащий, является терактом.
РИА Новости 11:39
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Проекты интеграционных дорожных карт в рамках Союзного государства России и Белоруссии по электроэнергетике и вопросам сотрудничества таможенных служб были полностью согласованы.
Газета.Ru 12:44
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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил в эфире телеканала "Россия-24", что российские спортсмены на Олимпиаде-2020 в Токио будут выступать в составе команды ОКР.
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Умер 21-летний рэпер Juice WRLD

Американский рэпер Juice WRLD (настоящее имя — Джаред Хиггинс) скончался в возрасте 21 года, сообщает портал TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах страны.
РИА Новости 11:16
Общество

Названы разрушающие кишечник продукты

Профессор, гастроэнтеролог и медицинский директор частной клиники Helios в немецком городе Крефельде Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника.
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Подозреваемый в убийстве Хангошвили попросил убежища в Германии

Задержанный по подозрению в убийстве грузинского боевика Зелимхана Хангошвили в Берлине подал ходатайство о предоставлении политического убежища в Германии, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Взгляд.ру 13:12
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Врач-геронтолог посоветовал, как правильно подготовиться к старости

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Истребители Су-27 Воздушных сил Украины сняли на видео испытательный полёт противокорабельной ракеты Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун».
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Посетитель галереи в США съел банан, проданный за $120 тысяч

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Первые в мире гибриды свиньи и обезьяны родились в Китае

В эксперименте участвовали более четырёх тысяч эмбрионов, из которых родились 10, но только двух можно было считать химерами, а концентрация клеток обезьян была крайне низкой: от одной на тысячу до одной на 10 тысяч собственных клеток свиньи, говорится в эксклюзивном материале издания.
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Трамп: Ким Чен Ын может потерять всё из-за враждебных действий

Президент США Дональд Трамп заявил, что северокорейский лидер Ким Чен Ын может многое потерять, если предпримет враждебные действия.
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