Общество
RT на русскомМинск рассчитывает на компенсацию в $70 млн из-за загрязнённой нефти
Белорусская сторона рассчитывает на компенсацию в размере около $70 млн в связи с экономическими потерями страны из-за загрязнения российской нефти в трубопроводе «Дружба». Об этом заявил посол Белоруссии в России Владимир Семашко.
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В Киеве завершилась акция оппозиции накануне «нормандского» саммита
Акция украинской оппозиции накануне саммита в "нормандском формате" завершилась на Майдане Независимости в центре Киева, передает корреспондент РИА Новости.
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Сын певицы Валерии Арсений Шульгин вместе со своей девушкой попал в аварию под Петербургом. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.
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Пропавшего в Смоленске мужчину нашли мертвым
Напомним, 36-летний Евгений Новиков пропал в городе Смоленске 2 декабря.
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Инсайдер Xiaomishka решил высмеять внешний вид смартфона Redmi K30 еще до его релиза.
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Склады бывшего магазина ЦСК полыхают в Петрозаводске
Пока более никакой информации нет, пользователи сетей активно делятся фотографиями и видео происходящего – склады буквально полыхают.
Политика
Путин и Лукашенко выпили за союз с постными лицами
Бокалы за свой союз президенты поднимали с постными лицами, а от совместной игры в хоккей на сей раз отказались - видимо, достаточно поиграли на нервах друг друга.
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В Котласе более 10 тысяч человек вышли на митинг в защиту Шиеса
Кино
Мультфильм «Холодное сердце 2» собрал 1 млрд рублей
Мультфильм «Холодное сердце 2» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей.
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В Нью-Йорке исчезла табличка из расследования Навального об Аскер-Заде
Ране сообщалось, что Алексей Навальный нашел у Наили Аскер-Заде яхту и бизнес-джет общей стоимостью 8 миллиардов рублей.
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Жириновский обвинил Ельцина и Кравчука в «самом страшном преступлении»
Беловежское соглашение – самое страшное преступление в истории России, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Происшествия
После пожара в Одессе пропавшими числятся восемь человек
Местонахождение восьми человек, предположительно находившихся в сгоревшем здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, до сих пор остаётся неизвестным.
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«Динамо» в меньшинстве проиграло «Заре» в чемпионате Украины
Киевское "Динамо" потерпело поражение от луганской "Зари" в матче 17-го тура чемпионата Украины по футболу.
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Владимир Федотов назначен главным тренером «Сочи»
Российский специалист Владимир Федотов стал главным тренером футбольного клуба «Сочи».
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Алла Пугачева представила в Москве фильм «Тот самый концерт»
Народная артистка СССР Алла Пугачева представила в Москве фильм "Тот самый концерт" о своем юбилейном шоу в Кремлевском дворце.
Политика
Правительство ФРГ обсудит расследование убийства в Берлине
Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что России следует приложить больше усилий для сотрудничества в связи с расследованием убийства гражданина Грузии, совершённого 23 августа 2019 года в Берлине.
Общество
Сотрудники ФСИН Петербурга вышли на акцию «Бездомный полк»
Пенсионеры и сотрудники управления Федеральной службы исполнения наказаний Петербурга и Ленинградской области поддержали акцию столичных коллег против выселения сотрудников из ведомственного жилья без предоставления иной альтернативы.
Шоу-бизнес
34-летняя Агния Кузнецова впервые стала матерью
34-летняя Агния Кузнецова впервые стала матерью Кроме того, Агния поделилась первым снимком наследника, сделанным в больничной палате.
Общество
Названы разрушающие кишечник продукты
Авто
Внедорожник Hongqi HS7 на базе Toyota Crown установил новый рекорд
Премиальный внедорожник от Hongqi под названием HS7 разработан на платформе седана бизнес-класса Toyota Crown.
Общество
Умер 21-летний рэпер Juice WRLD
Экономика
Россияне стали активно скупать акции
С начала года это сделали 1,57 млн граждан, из них в ноябре – 273 000, подсчитала биржа. Правда, число активных игроков среди них невелико.
Общество
В Екатеринбурге картины с обнаженными женщинами заклеили стикерами
Картины, на которых присутствует обнаженная натура — иллюстрации к «Мастеру и Маргарите» Булгакова, Венера — были частично заклеены стикерами, скотчем и занавешены тканью.
Общество
Россиянам старше 50 лет, ищущим работу, предложили платить стипендию
Министерство труда и социальной защиты разработало документ, предусматривающий выплату стипендий людям 50 лет и старше, если они планируют учиться для поиска работы.
Единоборства
Бой Поветкина и Хантера завершился ничьей
Происшествия
Осужден сфабриковавший дела о наркотиках экс-участковый из Москвы
Экс-участковый осужден по статье "Превышение должностных полномочий".
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Вера Брежнева с раздвинутыми ногами шокировала Максима Галкина
Вера Брежнева предстала перед любимыми фанатами в образе сексуального ученого-изобретателя с раздвинутыми ногами.
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Известно, как мозг адаптируется к нехватке кислорода
Российские специалисты провели эксперимент, результаты которого помогли понять, как мозг способен реагировать на резкую нехватку кислорода, и как он к ней адаптируется.