Общество

REGNUMREGNUMМосква выиграла спор у Минска по компенсации за «некачественную нефть»

Итоги переговоров президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко 7 ноября в Сочи по размеру компенсации за «некачественную нефть», которая поступала в республику некоторое время в апреле текущего года, приняты исходя из российского понимания ее сути.
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Москва выиграла спор у Минска по компенсации за «некачественную нефть»

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В несколько учебных заведений Хабаровска поступили сообщения об угрозе взрыва, проведена эвакуация.
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