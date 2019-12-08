Итоги переговоров президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко 7 ноября в Сочи по размеру компенсации за «некачественную нефть», которая поступала в республику некоторое время в апреле текущего года, приняты исходя из российского понимания ее сути.

Москва выиграла спор у Минска по компенсации за «некачественную нефть»

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