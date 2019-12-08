Общество
REGNUMМосква выиграла спор у Минска по компенсации за «некачественную нефть»
Итоги переговоров президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко 7 ноября в Сочи по размеру компенсации за «некачественную нефть», которая поступала в республику некоторое время в апреле текущего года, приняты исходя из российского понимания ее сути.
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Армия и оружие
Дистанционные снайперские винтовки могут появиться в России
Происшествия
В Благовещенске эвакуировали несколько школ
Общество
В Находке суд приостановил работу предприятия по перевалке угля
Суд приостановил работу компании "Порт Восточные ворота – Приморский завод" в Находке за многократные нарушения при перевалке угля, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
Шоу-бизнес
Волочкова в пижаме с тигром приготовила «плов» из морковки
Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram видео готовки плова, в очередной раз упомянув о своем новом возлюбленном.
Политика
Представитель ФРГ заявила, что встреча «нормандской четверки» продлится три часа
На саммите «нормандской четверки» предполагаются двусторонние встречи президента РФ Владимира Путина с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Украины Владимиром Зеленским.
Общество
Доробалюк – Осипову: В 2020 году учтем ошибки по реализации нацпроектов
Доробалюк рассказала об итогах работы в текущем году.
Армия и оружие
ФБР считает стрельбу на военной базе во Флориде терактом
В пятницу в результате стрельбы на военной базе во Флориде погибли четыре человека, включая стрелявшего, и восемь человек получили ранения.
Политика
Возможность встречи Трампа и Лаврова подтвердили в Белом доме
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и американского лидера Дональда Трампа может состояться.
Общество
Названа реальная стоимость продаваемой за миллиард рублей монеты
Член "Общества Коллекционеров Санкт-Петербурга" Алексей Шукуров рассказал "Пятому каналу" о реальной стоимости монеты, которую петербуржец продает на портале "Авито" за один миллиард рублей.
Происшествия
Несколько учебных заведений эвакуировали в Хабаровске
В несколько учебных заведений Хабаровска поступили сообщения об угрозе взрыва, проведена эвакуация.
Происшествия
В Якутске мужчина выжил, упав в 30-метровую вентиляционную шахту
В Якутске в ночь с субботы на воскресенье спасатели извлекли из вентиляционной шахты и передали медикам мужчину, пролетевшего вниз головой около 30 метров и застрявшего внутри стены в таком положении.
Футбол
Бубнов не уверен, что «Спартаку» стоило увольнять Кононова
Бывший игрок московского "Спартака" Александр Бубнов оценил выступление красно-белых в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Ростовом", передает Sportbox.
Общество
С пенсий россиян могут запретить взыскивать долги
В комиссию правительства РФ по законопроектной деятельности должны поступить два законопроекта Минэкономразвития России, первый из которых предлагает запретить взыскивать долги со страховых пенсий жителей России.
Экономика
Эксперты выяснили, почему россияне не платят по долгам
Основными причинами, почему россияне не платят по кредитам и займам, являются слабое планирование семейного бюджета, а также непредвиденные срочные расходы, говорится в исследовании сервиса онлайн-кредитования "Робот Займер".
Происшествия
Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии
Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.
Армия и оружие
Американский военный самолёт пролетел над одним из самых секретных российских военных кораблей
Один из самых секретных российских военных кораблей привлёк внимание США, в связи с чем, американский военный самолёт пролетел прямо над местоположением российского морского судна, находящегося в настоящий момент в районе Панамы.
Кино
Кинокритики назвали худшие фильмы 2019 года
По версии Дебружа худшим фильмом стала адаптация мультфильма студии «Дисней» «Дамбо» Тима Бертона.
Происшествия
Антикоррупционный закон в действии: депутат лишен мандата
Установлено, что одним из депутатов наслежного совета депутатов МО «Село Белькачи» не представлены сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, данные сведения им не представлены также на членов своей семьи, что является нарушением обязанностей, установленных законодательством о противодействии коррупции.
Энергетика
Новак спрогнозировал стабильные цены на топливо в России
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что к октябрю 2019 года топливный рынок страны стабилизировался, а рост цен на топливо гораздо ниже темпов инфляции - 2,7% с начала года против 3,7-4%.
Экономика
Украина увеличила импорт российского картофеля
«В течение ноября Украина импортировала российского картофеля на сумму чуть более 1 млн долларов, а в целом импорт корнеплода из РФ с начала 2019 года превысил 1,6 млн долларов», – приводит таможенную статистику ТАСС.
Энергетика
«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»
«Завершили очередной раунд переговоров с «Газпромом» в контексте трёхсторонних переговоров по транзиту газа», — говорится в сообщении.
Армия и оружие
Российскую часть Арктики защитит противовоздушный купол
В ближайшие годы все арктические дивизионы Северного флота будут оснащены зенитными ракетными системами (ЗРС) С-400 "Триумф", что позволит создать над российской частью Арктики противовоздушный купол.
Политика
В Белоруссии перечислили согласованные с Россией дорожные карты
Москва и Минск не согласовали восемь отраслевых "дорожных карт" на прошедших в Сочи переговорах, сообщил посол Белоруссии Владимир Семашко.
Общество
Названы разрушающие кишечник продукты
Профессор, гастроэнтеролог и медицинский директор частной клиники Helios в немецком городе Крефельде Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника.
Шоу-бизнес
Сергей Нетиевский прокомментировал уход Юлии Михалковой
Бывший директор "Уральских пельменей" Сергей Нетиевский стал гостем "Вечернего шоу с Аллой Довлатовой" на "Русском радио".
Игры
Анонсирован симулятор Иисуса Христа
Происшествия
В Удмуртии мальчик с ДЦП умер после смерти мамы в квартире
Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил председателю правительства и уполномоченному по правам ребенка в республике разобраться в обстоятельствах смерти мальчика, страдавшего ДЦП, и его матери.
Политика