Белорусская сторона рассчитывает на компенсацию в размере около $70 млн в связи с экономическими потерями страны из-за загрязнения российской нефти в трубопроводе «Дружба». Об этом заявил посол Белоруссии в России Владимир Семашко.

Минск рассчитывает на компенсацию в $70 млн из-за загрязнённой нефти

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