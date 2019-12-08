Общество
RT на русскомМинск рассчитывает на компенсацию в $70 млн из-за загрязнённой нефти
Белорусская сторона рассчитывает на компенсацию в размере около $70 млн в связи с экономическими потерями страны из-за загрязнения российской нефти в трубопроводе «Дружба». Об этом заявил посол Белоруссии в России Владимир Семашко.
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