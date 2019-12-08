Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПосол рассказал, какой компенсации Белоруссия ждет за «грязную» нефть

Посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что Минск рассчитывает получить компенсацию в размере 70 миллионов долларов из-за инцидента с поставкой из России загрязненной нефти по трубопроводу "Дружба".
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Посол рассказал, какой компенсации Белоруссия ждет за «грязную» нефть

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