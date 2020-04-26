Коронавирус
Московский КомсомолецМинск рассчитывает получить $2,5 млрд от международных организаций
По словам заместителя главы правительства Белоруссии Дмитрия Крутого, власти республики рассчитывают на поддержку от международных организаций в размере до $2,5 млрд, эти средства необходимы для борьбы с последствиями эпидемии коронавируса.
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Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 20:20, Ашберн
Общество
40% россиян сочли низкой опасность заразиться коронавирусом
Низкий риск Пятая часть россиян оценивает риск заражения коронавирусом как высокий — 21%.
РБК 20:00
Политика
Протодиакон Кураев резко отозвался о мозаике с Путиным и Сталиным в храме Минобороны
Изображение на другой мозаичной композиции — «Бескровное присоединение Крыма» первых лиц государства: президента Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу, протодиакон тоже не приветствовал.
Росбалт вчера в 20:20
Политика
СБУ закрыла дело против российского телеведущего Корчевникова
Служба безопасности Украины (СБУ) остановила уголовный процесс в отношении телеведущего канала «Россия 1», генерального директора православного телеканала «Спас» Бориса Корчевникова.
Известия 12:58
Общество
Минюст отказался от повышения размеров штрафов в новой редакции КоАП
«По результатам публичного обсуждения проекта нового КоАП решено согласиться с необходимостью снижения до действующего уровня размеров административных штрафов по тем составам административных правонарушений, по которым предусматривалось их повышение», — говорится в сообщении министерства.
Ведомости 18:56
Экономика
Конгресс США и Евросоюз добавили поддержки экономикам
Конгресс США и Евросоюз добавили поддержки экономикам К концу прошлой недели в США и Евросоюзе были утверждены два новых крупных пакета мер финансовой помощи.
Коммерсантъ 15:13
Общество
Попова заявила о возможности избежать пика заражения коронавирусом
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила, что в России удастся избежать пика заболеваемости, если граждане «не сорвутся» во время майских праздников.
RT на русском 15:45
Общество
МЧС РФ рассказало о ситуациях для нарушения режима самоизоляции
В рекомендациях Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС РФ отмечается: место изоляции можно покидать, только когда жизни или здоровью угрожает опасность (пожар, взрыв газа, обвал конструкций и так далее).
Вести.Ru вчера в 21:36
Здоровье
На Кубани врач скончался от коронавируса
В Краснодарском крае зарегистрировали еще один летальный случай коронавируса, в результате заболевания COVID-19 скончался 52-летний врач-рентгенолог Лабинской центральной районной больницы, сообщает региональный оперативный штаб.
Деловая газета. Юг 10:38
Общество
Посольство РФ потребовало проверить на COVID-19 россиянку в тюрьме США
Российское посольство потребовало от американских властей проверить наличие коронавирусной инфекции у гражданки России Богданы Осиповой, которая находится в тюрьме в США.
Ридус 20:02
Экономика
ФНС запустит сервис для выплаты субсидий малому бизнесу на сотрудников
С 1 мая Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустит специальный сервис для выплаты субсидий малому бизнесу в размере 1 МРОТ на каждого сотрудника, сообщил во время онлайн-брифинга о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в условиях коронавируса глава ФНС Даниил Егоров.
Российская газета 24 апреля в 06:46
Здоровье
Коронавирус выявили еще у 24 жителей Приморья
В Приморском крае в воскресенье выявили еще 24 заболевших коронавирусом. Общее число выявленных больных достигло 278.
АиФ Владивосток 06:09
Общество
В Москве умер 31 пациент с коронавирусом
За сутки в столице умер 31 пациент с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 14:29
Футбол
Димитар Бербатов: Вопрос в том, действительно ли Почеттино захочет поехать в Ньюкасл
Почеттино уже сделал себе имя одного из лучших тренеров в мире. Вопрос в том, действительно ли он захочет поехать в Ньюкасл.
Советский спорт вчера в 03:51
Шоу-бизнес
Волочкова подала в суд на Дану Борисову
Российская балерина Анастасия Волочкова подала в суд на телеведущую Дану Борисову, которая недавно публично призналась в ненависти к ней и намекнула на алкогольную зависимость экс-звезды Большого театра.
News.ru 10:25
Футбол
Восемь топовых команд интересуются форвардом «Монако»
Нападающий "Монако" Виссам Бен Йедер стал одной из самых главных трансферных целей для топовых команд в летнее трансферное окно.
Sport.ru 16:59
Общество
В Уфе приземлился самолет с туристами из Дубая
Молодежная газета (Уфа) 14:51
Политика
Путин может выступить с заявлением по коронавирусу на следующей неделе
Президент РФ Владимир Путин может выступить с новыми заявлениями о перспективах ситуации, связанной с коронавирусом, в ближайшие дни.
Российская газета 07:16
Технологии
Эксперт рассказал, как защитить от прослушивания разговоры в Сети
Третья сторона имеет такие же возможности прослушивать переговоры через мессенджеры, как и при обычной голосовой связи.
News.ru 20:17
Происшествия
Еще один случай COVID-19 подтвердили на Сахалине
Ещё один случай заражения коронавирусной инфекцией подтвердили в Сахалинской области.
АСТВ 19:31
Экономика
Кудрин спрогнозировал восстановление российской экономики
Российская экономика пройдет пик кризиса и начнет восстанавливаться, однако в некоторых отраслях на это может уйти как минимум год, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью на канале "Россия-24".
РИА Новости 04:05
Политика
Россия вернулась в пятерку стран с наибольшими военными расходами
Россия вернулась в пятерку стран с наибольшими военными расходами.
Lenta.ru 19:46
Хоккей
Мозякин договорился с «Магниткой». Его зарплата станет в несколько раз меньше
Колонка Еронко о потолке зарплат в КХЛ Договорились Сергей Мозякин подсчитал, что лучше получать 5-6 миллионов в месяц, чем не получать ничего и, видимо, договорился с «Металлургом» о продлении контракта.
Спорт-Экспресс 03:45
Армия и оружие
Военные моряки России получат новый универсальный нож
OAnews вчера в 12:36
Футбол
Чиро Иммобиле: В «Севилье» понял, что Эмери ничего не соображает
Чиро Иммобиле, c 27 голами возглавляющий список лучших бомбардиров нынешнего сезона серии А, рассказал о том, как играл за Севилью под руководством Унари Эмери в 2015 году.
Советский спорт 14:07
Игры
В Call of Duty: Modern Warfare теперь можно играть бесплатно
Компания Activision объявила о старте бесплатных выходных многопользовательского режима в Call of Duty: Modern Warfare.
Российская газета 24 апреля в 07:37