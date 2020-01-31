Энергетика

ГородовойГородовойМинск объявил о повышении тарифа на транзит российской нефти

Белоруссия повысила тариф на транзит российской нефти через свою территорию. Как сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли страны Владимир Колтович, с 1 февраля тариф вырастет на 6,6%. Соответствующее решение белорусский министр объяснил неудачными переговорами с российской стороной.
Читать в источнике
Комментировать869
с чего всё началось
«Согласно пункту 11 Методики (механизма) изменения тарифов на услуги по транспортировке (транзиту) нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь, утверждённой Министерством экономики Республики Беларусь и Федеральной службой по тарифам Российской Федерации 27 января 2010 г., МАРТ принято решение о повышении тарифов на 6,6%», — говорится в сообщении
 ведомства.
RT на русском31 января в 05:35

Подробнее о событии

Белоруссия повысила тариф на транзит российской нефти на 6,6%

RT на русском31 января в 05:35

Белоруссия опубликовала новые тарифы на транзит нефти

News.ruвчера в 01:56

Белоруссия опубликовала тарифы на прокачку нефти по своей территории

РИА Новости31 января в 17:30

Белоруссия перешла на сторону Украины, подняв цену на транзит российской нефти

URA.Ru31 января в 07:08

Белоруссия повысила более чем на 6.5% тариф на транзит российской нефти

Эхо Москвывчера в 04:30

Белоруссия повысила тариф на транзит российской нефти

Московский Комсомолец31 января в 05:44

Переговоры по тарифам на транзит нефти из РФ между Минском и Москвой завершены

Мойка7830 января в 18:06
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 20:43, Ашберн

Беларусь повысила тариф на транзит российской нефти более чем на 6%

КП - Беларусь31 января в 01:51
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 20:43, Ашберн
Политика

Украину не устроила предложенная Ираном компенсация за сбитый Boeing

РИА Новости 13:39
Культура

Премию «Оскар» доверили вручать Пенелопе Крус и Киану Ривзу

В числе актёров, которым доверили вручать награду "Оскара", оказались Пенелопа Крус и Киану Ривз.
Ореанда-Новости 04:09
Космос

Открыта новая форма полярного сияния

Несколько фотографов-любителей из Финляндии запечатлели новую форму полярного сияния, которую учёные не смогли отнести ни к одной из существующих категорий.
Вести.Ru 31 января в 07:12
Общество

Более 70% россиян выразили желание сменить профессию

Почти три четверти опрошенных россиян выразили желание сменить профессию.
БИЗНЕС Online 15:51
Кино

Фильм «Паразиты» получил главную премию Гильдии сценаристов США

Интерфакс 03:38
Общество

Опубликованы снимки пораженных коронавирусом легких

Взгляд.ру 06:07
Происшествия

Опубликовано видео расстрела известного хирурга в центре Киева

Украинские СМИ выложили видео, на котором виден момент расстрел известного пластического хирурга из Донецка Андрея Сотника в центре Киева.
Газета.Ru 18:57
Политика

Помпео заявил о готовности обеспечить Белоруссию нефтью на 100%

«США готовы продавать Белоруссии энергоресурсы в необходимых объемах по рыночным ценам», — цитирует слова Помпео «Интерфакс».
Известия вчера в 05:55
Происшествия

Уральский хоккеист Панарин раскритиковал «Аэрофлот» и Шереметьево за инцидент с гибелью животных

«Что за нелюди у вас работают», — написал в подписи к фотографии Панарин, указав аккаунты «Аэрофлота» и аэропорта Шереметьево.
URA.Ru 14:38
Общество

У гендиректора «Дождя» Натальи Синдеевой диагностировали рак груди

У гендиректора медиахолдинга «Дождь», в который входят телеканал «Дождь», интернет-издание Republic.ru и журнал «Большой город», Натальи Синдеевой диагностировали рак груди.
БИЗНЕС Online 11:45
Общество

Все школы Хабаровска эвакуируют из-за угроз

RT на русском 19:46
Общество

Вступили в силу новые правила получения виз Евросоюза

2 февраля вступают в силу новые правила выдачи виз в страны Евросоюза.
Вести.Ru вчера в 18:16
Общество

Больше амурских семей стали получать ежемесячные выплаты из маткапитала

В Приамурье выросло число семей, желающих получать ежемесячные выплаты из средств маткапитала.
ИА Порт Амур 20:37
Политика

Министр по развитию ДФО рассказал о влиянии коронавируса на регион

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов рассказал в интервью «Известиям» о влиянии коронавируса на экономику ДФО и развитие региона.
Известия 17:15
Кино

Фильм-расследование про Колчака покажут в Иркутске

Иркутский академический театр дважды обращался к судьбе выдающейся, сильной, неординарной личности русского военного, учёного, исследователя Александра Колчака, вошедшего в историю как руководитель Белого движения во время Гражданской войны в России и Верховный главнокомандующий Русской Армией.
Глагол. Иркутское обозрение 31 января в 01:21
Политика

Захарова ответила на заявление президента Эстонии о Тартуском мире

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Тартуский мирный договор 1920 года продолжает действовать.
РИА Новости 17:09
Общество

МВД введёт автомобильный код 666 для Екатеринбурга

МВД России снимет ограничение на выдачу автономеров с трёхзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. Ведомство разрешит присваивать номера с кодом 677 или 999 в Москве или, например, 666 в Свердловской области.
News.ru 14:25
Футбол

«Герта» потратила больше всех в зимнее трансферное окно

Берлинская «Герта» потратила больше всех клубов в зимнее трансферное окно. Немецкий клуб потратил на усиление состава 78 миллионов евро.
Матч ТВ вчера в 05:38
Гаджеты

Intel хитрым образом ухудшит будущий процессор Core i5

По сети гуляет информация о том, что Intel скоро выпустит несколько мощных мобильных процессоров Core i5-10300H и Core i7-10750H.
Ferra вчера в 10:54
Хоккей

«Автомобилист» вышел в плей-офф КХЛ после поражения «Куньлуня» от ЦСКА

Екатеринбургский клуб досрочно вышел в плей-офф КХЛ благодаря поражению «Куньлуня» от ЦСКА (0:3). Пекинский коллектив за пять матчей до конца регулярного чемпионата потерял шансы опередить «Автомобилист», что позволит российской команде не опуститься ниже восьмого места в Восточной конференции КХЛ.
Матч ТВ 11:50
Шоу-бизнес

Елена Ханга назвала размер своей пенсии

Вечерняя Москва вчера в 14:40
Происшествия

СК проверит данные об угрозах отца брошенных в Шереметьево детей

РБК вчера в 06:23
Политика

Путин начал выметать чиновников за «совсем некрасивые события»

Патриарх Кирилл предложил упомянуть Бога в Конституции.
Московский Комсомолец 09:07
Технологии

Google запустила ещё один «YouTube» с видеоинструкциями

Приложение позволяет получить доступ к различным видеоинструкциям.
Ferra 07:42
Происшествия

Пассажир умер на борту самолета Челябинск — Москва

Самолет с пассажиром, скончавшимся на борту, приземлился в столичном аэропорту Внуково.
Известия 04:19
Армия и оружие

Колонна военной техники Турции пересекла границу с Сирией

Арабский телеканал "Al Arabiya" сообщил, что новая турецкая колонна пересекла сирийскую границу.
Piter.tv 08:26
Наука

Риск рака легких снижается после отказа от курения

Что происходит 31 января в 10:11
Футбол

«Тоттенхэм» в большинстве одержал победу над «Манчестер Сити»

Газета.Ru 13:25
Космос

Обнаружено предсказанное Эйнштейном искривление пространства-времени

Международная команда астрофизиков во главе с австралийским профессором Мэтью Бейлсом из Суинбернского технологического университета зафиксировала редкое, предсказанное Альбертом Эйнштейном явление, при котором вращение небесного тела как бы закручивает пространство и время.
Российская газета 31 января в 06:58
Общество

Виктория Боня стала гостьей церемонии вручения премии BAFTA-2020

2 февраля Виктория посетила церемонию вручения премии BAFTA-2020.
Woman.ru 13:50
Как работают Яндекс.Новости?
Главное