с чего всё началось

Белоруссия повысила тариф на транзит российской нефти через свою территорию. Как сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли страны Владимир Колтович, с 1 февраля тариф вырастет на 6,6%. Соответствующее решение белорусский министр объяснил неудачными переговорами с российской стороной.

Минск объявил о повышении тарифа на транзит российской нефти

Космос Открыта новая форма полярного сияния Несколько фотографов-любителей из Финляндии запечатлели новую форму полярного сияния, которую учёные не смогли отнести ни к одной из существующих категорий.

Происшествия Опубликовано видео расстрела известного хирурга в центре Киева Украинские СМИ выложили видео, на котором виден момент расстрел известного пластического хирурга из Донецка Андрея Сотника в центре Киева.

Политика Министр по развитию ДФО рассказал о влиянии коронавируса на регион Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов рассказал в интервью «Известиям» о влиянии коронавируса на экономику ДФО и развитие региона.

Кино Фильм-расследование про Колчака покажут в Иркутске Иркутский академический театр дважды обращался к судьбе выдающейся, сильной, неординарной личности русского военного, учёного, исследователя Александра Колчака, вошедшего в историю как руководитель Белого движения во время Гражданской войны в России и Верховный главнокомандующий Русской Армией.

Политика Захарова ответила на заявление президента Эстонии о Тартуском мире Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Тартуский мирный договор 1920 года продолжает действовать.

Общество МВД введёт автомобильный код 666 для Екатеринбурга МВД России снимет ограничение на выдачу автономеров с трёхзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. Ведомство разрешит присваивать номера с кодом 677 или 999 в Москве или, например, 666 в Свердловской области.

Гаджеты Intel хитрым образом ухудшит будущий процессор Core i5 По сети гуляет информация о том, что Intel скоро выпустит несколько мощных мобильных процессоров Core i5-10300H и Core i7-10750H.

Хоккей «Автомобилист» вышел в плей-офф КХЛ после поражения «Куньлуня» от ЦСКА Екатеринбургский клуб досрочно вышел в плей-офф КХЛ благодаря поражению «Куньлуня» от ЦСКА (0:3). Пекинский коллектив за пять матчей до конца регулярного чемпионата потерял шансы опередить «Автомобилист», что позволит российской команде не опуститься ниже восьмого места в Восточной конференции КХЛ.