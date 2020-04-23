с чего всё началось

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь установило тарифы по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО «Гомельтранснефть Дружба», расположенным в стране по направлению из Польши на Мозырский нефтеперерабатывающий завод.

Минск установил тарифы на прокачку нефти из Польши на Мозырский НПЗ

Общество ВОЗ одобрила девять российских разработок вакцин против COVID-19 Всемирная организация здравоохранения включила девять российских разработок вакцин против коронавируса в перечень перспективных, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Экономика Аналитики оценили влияние пандемии на продажи элитного алкоголя Объем продаж редкого виски в первом квартале 2020 года снизился впервые за последние десять лет из-за отмены ряда аукционов на фоне пандемии коронавируса.

Политика Горбачев назвал виновников срыва перестройки Срыв перестройки в свое время стал результатом действий ГКЧП и тех, кто воспользовался ситуацией после путча для развала страны, но это не перечеркивает ее значение, заявил РИА Новости экс-президент СССР Михаил Горбачев. 2,5K

Экономика Объем безвозмездной помощи малому бизнесу превысит 80 млрд рублей Более 80 миллиардов рублей безвозмездно получит в качестве материальной помощи малый и средний бизнес в пострадавших от коронавируса отраслях. 7

Политика Глава ДНР вернул Донецку дохрущёвское название Ранее глава ЛНР вернул Луганску название Ворошиловград.

Общество Фальков назвал условия снижения стоимости дистанционной учебы в ВУЗах В России стоимость учебы в ВУЗе может быть снижена из-за перехода на дистанционное обучение только при условии ухудшения его качества. 7

Общество Глава новосибирского МВД уходит в отставку Начальник главного управления МВД России по НСО Юрий Стреликов подал в отставку 24 апреля. 5

Культура Участники шоу «Маска» перед финалом раскроют секреты зрителям В воскресенье, 26 апреля, в 18:00 в эфир телеканала НТВ выйдет программа "Новые русские сенсации", в которой раскроют секрет популярности шоу "Маска" и покажут зрителям все, что осталось за кадром. 66

Политика США хотят вытеснить Россию с рынка ядерных технологий "В конечном итоге правительство США выйдет на рынки, где сегодня доминируют государственные компании России и Китая, и восстановит нашу позицию в качестве мирового лидера в экспорте лучших технологий в сфере ядерной энергетики, а заодно и жестких стандартов нераспространения", – говорится в документе, который, как сообщается на сайте министерства, уже направлен на рассмотрение Дональду Трампу. 285

Происшествия На Сахалине во время дистанционного урока показали порнографию "Инициировано проведение процессуальной проверки по факту прерывания учебного процесса, проводимого дистанционно одним из учителей СОШ № 26 г. Южно-Сахалинска, в связи с выведением во время онлайн-урока на экраны одноклассников и последующим транслированием одним из учеников школы материалов порнографического характера", - говорится в сообщении. 20

Здоровье Неожиданное заявление про распространение коронавируса сделали испанские ученые Испанские вирусологи изучили биоматериал большого числа заболевших, на основании чего и был сделан вывод.

Здоровье Восемь зараженных коронавирусом кировчан отказались от госпитализации Сведения об отказавшихся от госпитализации кировчанах передали в региональное управление Роспотребнадзора и прокуратуру, чтобы были приняты оперативные меры по принудительной госпитализации этих людей. 13

Политика Российские дипломаты оценили блокировку Киевом в ООН проекта резолюции Позиция Киева, заблокировавшего в Генассамблее ООН проект резолюции по борьбе с коронавирусом, является кощунством, говорится в комментарии, опубликованном на сайте постпредства России при всемирной организации. 665

Общество Врач назвал условие начала плато заболеваемости коронавирусом в России Врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков заявил, что говорить о начале плато заболеваемости в России можно будет после того, как на протяжении двух недель число заболевших будет держаться на одном уровне.

Здоровье Главврач сравнил происходящее в коронавирусной больнице с ночным кошмаром Главврач скорой помощи Энтони Лено (Anthony Leno) сравнил происходящее в больнице для зараженных новой инфекцией с ночным кошмаром.