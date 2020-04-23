Энергетика
ИзвестияМинск установил тарифы на прокачку нефти из Польши на Мозырский НПЗ
Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь установило тарифы по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО «Гомельтранснефть Дружба», расположенным в стране по направлению из Польши на Мозырский нефтеперерабатывающий завод.
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с чего всё началось
Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии (МАРТ) 23 апреля сообщило, что установило тариф 8,58 белорусского рубля (около 264 российских рублей) за тонну без НДС на прокачку нефти из Польши на Мозырский НПЗ (Гомельская область).Коммерсантъвчера в 06:59
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Белоруссия установила тариф на транспортировку нефти с территории Польши
Аргументы и Фактывчера в 03:37
Автоматически обработан 7161 источник, обновлено в 02:10, Ашберн
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Автоматически обработан 7161 источник, обновлено в 02:10, Ашберн
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Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
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"В конечном итоге правительство США выйдет на рынки, где сегодня доминируют государственные компании России и Китая, и восстановит нашу позицию в качестве мирового лидера в экспорте лучших технологий в сфере ядерной энергетики, а заодно и жестких стандартов нераспространения", – говорится в документе, который, как сообщается на сайте министерства, уже направлен на рассмотрение Дональду Трампу.
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