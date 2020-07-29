Политика
Rambler News ServiceМинск уведомил посольство России о задержании 32 россиян
«Посольством получено от Главного консульского Управления МИД РБ официальное уведомление о задержании в республике 32 граждан России», — говорится в сообщении. Ранее агентство «БелТА» сообщило, что под Минском в ночь на 29 июля задержаны 32 «боевика» иностранной частной военной компании (ЧВК).
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Посольство РФ получило официальное уведомление о задержании 32 россиян под Минском
Комсомольская правда12:59
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 14:04, Ашберн
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 14:04, Ашберн
Политика
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