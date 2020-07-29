«Посольством получено от Главного консульского Управления МИД РБ официальное уведомление о задержании в республике 32 граждан России», — говорится в сообщении. Ранее агентство «БелТА» сообщило, что под Минском в ночь на 29 июля задержаны 32 «боевика» иностранной частной военной компании (ЧВК).

Политика МИД Белоруссии вызовет посла Украины из-за задержания россиян МИД Белоруссии пригласит послов России и Украины для дачи пояснений по делу, связанному с задержанием в республике группы россиян, не менее 14 из которых "были зафиксированы" в Донбассе, заявил в среду госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков. 5

Общество FT: в США назвали возможную стоимость вакцины от коронавируса Американская биотехнологическая компания Moderna намерена установить на свою вакцину от коронавируса цену на уровне $50-60 за курс прививок, что составляет порядка $25-30 за дозу. 302

Общество В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август Выплаты по 10 000 рублей были сделаны в июне и июле. Возраст детей – от 3 до 16 лет. Такую же выплату часть россиян просит и в августе. 1,1K

Происшествия Сына экс-чиновника из Дагестана арестовали за убийство студентки МГИМО Басманный суд Москвы в среду заключил в СИЗО сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова: его обвиняют в убийстве студентки МГИМО, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. 110

Экономика Чистый убыток «Аэрофлота» за первое полугодие вырос в три раза Чистый убыток авиакомпании "Аэрофлот" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за первые шесть месяцев 2020 года составил 42,3 млрд руб. Это в три раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (14,1 млрд руб.), следует из отчетности компании. 1

Игры Места из комиксов, дизайн уровней и бесплатные локации — авторы Marvel’s Avengers рассказали о мире игры В Marvel's Avengers пользователи смогут побывать в разных местах планеты, при этом некоторые из локаций будут добавлены в игру бесплатно уже после релиза.

Политика Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта. 1K

Общество Названа новая угроза для экономики США В следующем году в США может резко снизиться рождаемость, что станет новым вызовом для экономики и после окончания пандемии коронавируса.

Футбол «Манчестер Сити» заплатит 25 миллионов евро за Торреса Трансфер футболиста обойдётся англичанам в 25 миллионов евро, а ещё 10 миллионов «горожане» могут заплатить в качестве бонуса.

Шоу-бизнес Маргарита Грачева раскрыла дату скорой свадьбы Бывший муж Грачевой Дмитрий отбывает наказание в тюрьме. Как пишет "СтарХит", он продолжает угрожать бывшей супруге и ее родителям. 84

Армия и оружие В США оценили военные учения Ирана с макетом авианосца Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля военные Ирана во время учений в Персидском заливе и западной части Ормузского пролива отработали атаку по макету американского авианосца. 56

Общество Минпросвещения хочет отменить обязательный ЕГЭ по иностранному языку Напомним, ЕГЭ по иностранному языку, согласно федеральным государственным образовательным стандартам, должен был стать обязательным условием для получения школьного аттестата уже в 2022 году. 7

Экономика Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине. 1,8K