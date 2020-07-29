Политика

Rambler News ServiceRambler News ServiceМинск уведомил посольство России о задержании 32 россиян

«Посольством получено от Главного консульского Управления МИД РБ официальное уведомление о задержании в республике 32 граждан России», — говорится в сообщении. Ранее агентство «БелТА» сообщило, что под Минском в ночь на 29 июля задержаны 32 «боевика» иностранной частной военной компании (ЧВК).
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Посольство России в Белоруссии уведомили о задержании россиян

Коммерсантъ13:22

Российские дипломаты запросили в Минске информацию о задержании группы россиян

Интерфакс09:24

Посольство России получило уведомление о задержании россиян под Минском

RT на русском12:53

Посольство РФ в Белоруссии получило официальное уведомление о задержании 32 россиян

ТАСС13:06

МИД Белоруссии пока не приглашал российского посла

РИА Новости13:42

Посольство РФ получило официальное уведомление о задержании 32 россиян под Минском

Комсомольская правда12:59

Посольство запросит официальные данные о задержании россиян в Белоруссии

РБК09:00
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 14:04, Ашберн

Посол России прокомментировал задержание россиян под Минском

КП - Беларусь09:49
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 14:04, Ашберн
Политика

МИД Белоруссии вызовет посла Украины из-за задержания россиян

МИД Белоруссии пригласит послов России и Украины для дачи пояснений по делу, связанному с задержанием в республике группы россиян, не менее 14 из которых "были зафиксированы" в Донбассе, заявил в среду госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков.
РИА Новости 13:13
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Происшествия

Школьница в Пермском крае укрылась венком с мемориала ВОВ

НТВ 07:25
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Суд перенес на 30 июля предварительное заседание по делу Ефремова

Пресненский суд Москвы перенес предварительное заседание по делу актера Михаила Ефремова на 30 июля.
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Общество

FT: в США назвали возможную стоимость вакцины от коронавируса

Американская биотехнологическая компания Moderna намерена установить на свою вакцину от коронавируса цену на уровне $50-60 за курс прививок, что составляет порядка $25-30 за дозу.
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Шоу-бизнес

Жигунов пожаловался на стрелявшего в него Аверина

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Общество

В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август

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Политика

США готовятся разрубить «китайский узел» неожиданным ударом сбоку

Все чаще эксперты предполагают, что США собираются использовать против Китая вооруженный конфликт на территории какой-либо третьей страны.
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Кино

Universal и сеть кинотеатров AMC договорились о показах «Форсаж 9»

Piter.tv 04:34
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Происшествия

Сына экс-чиновника из Дагестана арестовали за убийство студентки МГИМО

Басманный суд Москвы в среду заключил в СИЗО сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова: его обвиняют в убийстве студентки МГИМО, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 10:07
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Экономика

Чистый убыток «Аэрофлота» за первое полугодие вырос в три раза

Чистый убыток авиакомпании "Аэрофлот" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за первые шесть месяцев 2020 года составил 42,3 млрд руб. Это в три раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (14,1 млрд руб.), следует из отчетности компании.
РБК 13:45
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Места из комиксов, дизайн уровней и бесплатные локации — авторы Marvel’s Avengers рассказали о мире игры

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Политика

МИД России вернул Украине ноту протеста из-за парада в Крыму

МИД России без рассмотрения вернул Украине ноту протеста из-за морского парада в Севастополе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
Газета.Ru 10:21
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Политика

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.
Вести.Ru 12:27
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Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября

РБК 27 июля в 07:47
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В ДТП с участием полицейского под Тверью погибли трое подростков

РИА Новости 05:00
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Шоу-бизнес

Ведущая «России 1» уволилась ради переезда в Италию

Ведущая программы «Утро России» на телеканале «Россия 1» Елена Ландер уволилась.
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«Химки» и ЦСКА откроют новый сезон РПЛ: расписание первого тура

Российская Премьер-лига опубликовала расписание первого тура нового чемпионата России.
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В следующем году в США может резко снизиться рождаемость, что станет новым вызовом для экономики и после окончания пандемии коронавируса.
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«Манчестер Сити» заплатит 25 миллионов евро за Торреса

Трансфер футболиста обойдётся англичанам в 25 миллионов евро, а ещё 10 миллионов «горожане» могут заплатить в качестве бонуса.
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Армия и оружие

Модернизацию российского флота высоко оценили в Китае

В Китае оценили модернизацию ВМФ России на фоне военно-морского парада, который состоялся в Санкт-Петербурге и других городах, где расположены военно-морские базы.
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Бывший муж Грачевой Дмитрий отбывает наказание в тюрьме. Как пишет "СтарХит", он продолжает угрожать бывшей супруге и ее родителям.
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Армия и оружие

В США оценили военные учения Ирана с макетом авианосца

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля военные Ирана во время учений в Персидском заливе и западной части Ормузского пролива отработали атаку по макету американского авианосца.
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Общество

Минпросвещения хочет отменить обязательный ЕГЭ по иностранному языку

Напомним, ЕГЭ по иностранному языку, согласно федеральным государственным образовательным стандартам, должен был стать обязательным условием для получения школьного аттестата уже в 2022 году.
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Готов к PS5: Sony запускает линейку телевизоров Bravia с 8К и 120 FPS

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Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег

Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
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Общество

Депутаты устроили драку из-за провокационного плаката в Ульяновске

В Ульяновске во время заседания законодательного собрания области произошла драка между депутатами.
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Политика

Состав преступления задержанных россиян в Белоруссии не установлен

Белорусские правоохранительные органы до сих пор не предъявили обвинения 32 задержанным россиянам, часть из них имеют вторые украинские паспорта, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с деталями задержания.
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Поезд сошел с рельсов и загорелся на мосту в США

Грузовой поезд сошел с рельсов и загорелся на мосту в городе Темпе в американском штате Аризона.
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