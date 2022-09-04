Заместитель премьер-министра Белоруссии Петр Пархомчик заявил, что Минск видит для себя новые возможности для экспорта в Европу пеллет (топливных древесных гранул) для отопления из-за проблем с энергоносителями в ЕС.
"Для нас появляется определенное окно возможностей - мы производим очень много пеллет, очень много продукции деревообработки, которая может использоваться в Европе", - сказал Пархомчик в эфире телеканала ОНТ в воскресенье.
"ВС РФ продолжают вести наступательные действия на большинстве направлений в районах н. п. Краснополье, Бахмутскоое, Артёмовск, Майорск, Зайцево, Кодемы, Соледара и Первомайского", цитирует издание сводку.
Несмотря на угрозы "подорвать экономику России", Великобритания испытывает серьезный кризис, сопровождающийся резким ростом цен на продукты питания и энергетику, пока в России цены в основном снижаются.