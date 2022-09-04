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Минск видит для себя новые экспортные возможности из-за проблем с энергоносителями в ЕС

Заместитель премьер-министра Белоруссии Петр Пархомчик заявил, что Минск видит для себя новые возможности для экспорта в Европу пеллет (топливных древесных гранул) для отопления из-за проблем с энергоносителями в ЕС.
ТАСС
После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.
РИА Новости
"Для нас появляется определенное окно возможностей - мы производим очень много пеллет, очень много продукции деревообработки, которая может использоваться в Европе", - сказал Пархомчик в эфире телеканала ОНТ в воскресенье.
ТАСС
С инициативой ввести потолок цен за российский газ еще весной выступила Италия.
ПРАЙМ

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