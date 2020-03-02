Энергетика

ИзвестияИзвестияМинск заинтересовался долгосрочным контрактом на азербайджанскую нефть

Республика Беларусь заинтересована в долгосрочном контракте на поставку азербайджанской нефти.
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Минск: Закупки российской нефти угрожают энергетической безопасности

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Белорусский государственный деятель, экономист. Премьер-министр Республики Беларусь с 18 августа 2018 года. Кандидат экономических наук.
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