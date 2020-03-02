Энергетика
ИзвестияМинск заинтересовался долгосрочным контрактом на азербайджанскую нефть
Республика Беларусь заинтересована в долгосрочном контракте на поставку азербайджанской нефти.
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Организаторы российской премии «Ника» представили список кандидатов на кинопремию.
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Общество
ВОЗ: количество случаев заражения коронавирусом в Китае снизилось
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что число случаев заражения коронавирусом в Китае снизилось.
Армия и оружие
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Лишь недавно источник сообщил о том, что тяжелобольная актриса отправилась в Италию на лечение в компании дочери.
Армия и оружие
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Подразделения российской военной полиции вошли в сирийский Саракеб, чтобы обеспечить безопасность перемещения автотранспорта и гражданского населения, передает Центр по примирению враждующих сторон в САР.