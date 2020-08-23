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Газета.Ru
Газета.Ru

Минск заявил, что не нуждается в «заезженных советах» Зеленского

Ранее глава Украины Владимир Зеленский заявил, что его белорусскому коллеге стоит провести повторные выборы, чтобы утихомирить свой народ. Белоруссии не нужны "заезженные советы" Украины, республика хотела бы ощутить поддержку и понимание со стороны украинского руководства.В источнике
С чего всё началось
Белоруссия не нуждается в «заезженных» советах Украины в непростой для республики период, сообщил начальник управления информации и цифровой дипломатии -- пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз агентству «БелТА
».
Коммерсантъвчера в 11:02
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Коммерсантъ

В МИД Белоруссии заявили, что не нуждаются в «заезженных» советах Украины

Коммерсантъвчера в 11:02
Комсомольская правда

«Точно не нуждаемся в советах»: В МИД Белоруссии ответили Зеленскому

Комсомольская правдавчера в 08:52
Российская газета

МИД Беларуси ответил Зеленскому

Российская газетавчера в 09:11
ТАСС

МИД Белоруссии заявил, что Минск не нуждается в «заезженных советах» руководства Украины

ТАССвчера в 09:07
РИА Новости

Минск заявил, что не нуждается в «заезженных советах» Зеленского

РИА Новостивчера в 09:06
Известия

МИД Белоруссии ответил на заявления Зеленского о повторных выборах в республике

Известиявчера в 08:57
RT на русском

МИД Белоруссии оценил «советы» Украины по урегулированию ситуации

RT на русскомвчера в 09:32

В Москве за сутки скончались 10 пациентов с коронавирусом

«В Москве скончались десять пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
RT на русскомвчера в 16:13
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Лавров назвал нереалистичными условия США по ДСНВ

Солнечногорск, Московская область, 23 августа 2020, 17:34 — REGNUM Соединенные Штаты выдвигают нереалистичные условия по сохранению договора по сокращению стратегического и наступательного вооружения (ДСНВ), заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
REGNUMвчера в 10:34
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Россия завершила контракт на поставку в Сербию батареи «Панцирь-С1»

Россия завершила контракт на поставку Сербии батареи зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1», заявил РИА Новости в ходе форума «Армия-2020» директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
ТК Звездавчера в 08:20

Евросоюз не намерен превращать Белоруссию «во вторую Украину»

Евросоюз не собирается превращать Белоруссию, где с 9 августа не утихают протесты, «во вторую Украину», заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью газете El Pais.
Коммерсантъвчера в 10:27
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