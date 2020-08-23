Минск заявил, что не нуждается в «заезженных советах» Зеленского
Смотрите также
Силовики перекрыли протестующим путь к резиденции Лукашенко в Минске
В Москве за сутки скончались 10 пациентов с коронавирусом
«Бавария» победила ПСЖ и выиграла Лигу чемпионов
Представлен компактный кроссовер Toyota дешевле Hyundai Creta
Отец погибшего при взрыве в Ярославле мальчика выступил с обращением
В России вступает в силу закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
В Воронежской области пятеро погибли после падения в выгребную яму
Навального доставили в Германию как «гостя канцлера»
Евросоюз не намерен превращать Белоруссию «во вторую Украину»
Газизов: восстановление футболиста Кокорина в «Спартаке» затянулось
Опубликовано видео победного удара Поветкина в бою с Уайтом
Жители Хабаровска вышли на седьмой митинг в поддержку Фургала
Экс-сотрудника СК Белоруссии задержали в Пскове и вывезли из России
Сторонники оппозиции вышли на митинг в центре Минска
«Бавария» победила ПСЖ и выиграла Лигу чемпионов
В России вступает в силу закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
В Воронежской области пятеро погибли после падения в выгребную яму
Отец погибшего при взрыве в Ярославле мальчика выступил с обращением
Лавров на фоне протестов заявил о согласии с любым решением Лукашенко
Модернизированный ракетоносец Ту-95МСМ совершил первый полет
Ранее глава Украины Владимир Зеленский заявил, что его белорусскому коллеге стоит провести повторные выборы, чтобы утихомирить свой народ. Белоруссии не нужны "заезженные советы" Украины, республика хотела бы ощутить поддержку и понимание со стороны украинского руководства.В источнике
С чего всё началось
Белоруссия не нуждается в «заезженных» советах Украины в непростой для республики период, сообщил начальник управления информации и цифровой дипломатии -- пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз агентству «БелТА
».
Подробнее о событии
«Точно не нуждаемся в советах»: В МИД Белоруссии ответили Зеленскому
Комсомольская правдавчера в 08:52
МИД Белоруссии ответил на заявления Зеленского о повторных выборах в республике
Известиявчера в 08:57