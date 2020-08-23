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Газета.Ru
Газета.Ru

Минск заявил, что не нуждается в «заезженных советах» Зеленского

Ранее глава Украины Владимир Зеленский заявил, что его белорусскому коллеге стоит провести повторные выборы, чтобы утихомирить свой народ. Белоруссии не нужны "заезженные советы" Украины, республика хотела бы ощутить поддержку и понимание со стороны украинского руководства.В источнике
С чего всё началось
Белоруссия не нуждается в «заезженных» советах Украины в непростой для республики период, сообщил начальник управления информации и цифровой дипломатии -- пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз агентству «БелТА
».
Коммерсантъ11:02
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Коммерсантъ

В МИД Белоруссии заявили, что не нуждаются в «заезженных» советах Украины

Коммерсантъ11:02
RT на русском

МИД Белоруссии оценил «советы» Украины по урегулированию ситуации

RT на русском09:32
Известия

МИД Белоруссии ответил на заявления Зеленского о повторных выборах в республике

Известия08:57
ТАСС

МИД Белоруссии заявил, что Минск не нуждается в «заезженных советах» руководства Украины

ТАСС09:07
РИА Новости

Минск заявил, что не нуждается в «заезженных советах» Зеленского

РИА Новости09:06
Российская газета

МИД Беларуси ответил Зеленскому

Российская газета09:11
Комсомольская правда

«Точно не нуждаемся в советах»: В МИД Белоруссии ответили Зеленскому

Комсомольская правда08:52

Пресс-секретарь Лукашенко опровергла данные о его побеге

Президент Белоруссии Александр Лукашенко весь день работал в своей резиденции, был там когда пришли митингующие, после облетел город на вертолете, вернулся и продолжает работать: он никуда не сбегал, заявила пресс-секретарь главы республики Наталья Эйсмонт.
Пресс-секретарь Лукашенко опровергла данные о его побеге
РИА Новости15:31
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В Москве за сутки скончались 10 пациентов с коронавирусом

«В Москве скончались десять пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
RT на русском16:13
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