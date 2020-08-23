МИД Белоруссии: Минск не нуждается в «заезженных советах» Зеленского

Белоруссия не нуждается в «заезженных советах» от Украины. Об этом заявил пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз. Он отметил, что белорусы считают украинцев братским народом, поэтому в сложной ситуации им хотелось бы получить понимание и поддержку, а не слушать «заезженные советы».