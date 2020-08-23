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RuNews24.ru
RuNews24.ru

МИД Белоруссии: Минск не нуждается в «заезженных советах» Зеленского

Белоруссия не нуждается в «заезженных советах» от Украины. Об этом заявил пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз. Он отметил, что белорусы считают украинцев братским народом, поэтому в сложной ситуации им хотелось бы получить понимание и поддержку, а не слушать «заезженные советы».В источнике
С чего всё началось
Белоруссия не нуждается в «заезженных» советах Украины в непростой для республики период, сообщил начальник управления информации и цифровой дипломатии -- пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз агентству «БелТА
».
Коммерсантъ11:02
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Коммерсантъ

В МИД Белоруссии заявили, что не нуждаются в «заезженных» советах Украины

Коммерсантъ11:02
RT на русском

МИД Белоруссии оценил «советы» Украины по урегулированию ситуации

RT на русском09:32
ТАСС

МИД Белоруссии заявил, что Минск не нуждается в «заезженных советах» руководства Украины

ТАСС09:07
Российская газета

МИД Беларуси ответил Зеленскому

Российская газета09:11
РИА Новости

Минск заявил, что не нуждается в «заезженных советах» Зеленского

РИА Новости09:06
Известия

МИД Белоруссии ответил на заявления Зеленского о повторных выборах в республике

Известия08:57
Комсомольская правда

«Точно не нуждаемся в советах»: В МИД Белоруссии ответили Зеленскому

Комсомольская правда08:52

Лукашенко заявил об применении в Белоруссии сценария цветных революций

Против Белоруссии используют сценарий цветных революций, но с применением внешнего фактора, заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе визита на военный полигон под Гродно.
Лукашенко заявил об применении в Белоруссии сценария цветных революций
Взгляд.рувчера в 04:15
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TikTok обжалует указ Трампа о прекращении сделок с ByteDance

TikTok намерен 24 августа обжаловать указ президента США Дональда Трампа, запрещающий все сделки с китайской компанией ByteDance (владелец TikTok) в американской юрисдикции, сообщает CNBC со ссылкой на источники.
Rambler News Serviceвчера в 08:01
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Поветкин назвал свой нокаут в поединке с Уайтом лучшим за всю карьеру

Лондон, 23 августа 2020, 08:53 — REGNUM Российский боксер Александр Поветкин, который ранее нокаутировал британца Диллиана Уайта в бою за титул временного чемпиона по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе, считает этот нокаут лучшим за всю карьеру.
REGNUM01:53

Совет оппозиции Белоруссии предложил вернуть конституцию 1994 года

Член президиума Координационного совета оппозиции, бывший министр культуры Белоруссии Павел Латушко предложил провести референдум по возвращению конституции образца 1994 года, передают «МБХ медиа» и «Sputnik Беларусь».
Коммерсантъ11:21
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